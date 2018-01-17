DHA YURT BÜLTENİ-16

Sınıra büyük askeri sevkiyat

Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na demiryoluyla ulaştırılan 14 tank, geniş güvenlik önlemleri altında TIR\'lar üzerinde İskenderun\'dan Antakya\'ya sevk edildi. Polis eskortu eşliğinde İskenderun\'dan çıkan askeri konvoy, 2. Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Narlıca Hudut Taburu\'na ulaştı. Antakya- Reyhanlı karayolu üzerinde bulunan Narlıca Hudut Taburu\'na getirilen tanklar, tabur girişinde indirilerek içeriye alındı. Bu arada tankların Narlıca Hudut Taburu\'na indirilmesini 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askerlerin başında durarak organize etti. Tankların yarın sabah saatlerinde Reyhanlı İlçesi\'ndeki sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü DÖkümü

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-Tankların TIR\'lara konulması

-TIR\'ların hareket etmesi

-Konvoyun yolda beklemesi

-Sevkiyattan görüntü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU - Faruk KAHRAMAN - Ramazan ÇELİK / HATAY (DHA)

NOT : CANLI YAYINIMIZ DEVAM EDİYOR

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AK Partili Kan: Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz (3)

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan İzmir ziyaretinin son bölümünde partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partilileri seslenen Kan, 28 Şubat döneminde yaşanan karanlık günlerin artık geride kaldığını ve AK Parti iktidarıyla yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, \"28 Şubat’ın seneyi devriyesine geldiğimiz bugünlerde insan hakkı ihlali dediğimizde 28 Şubat’ı hatırlamamak mümkün değil. Kanunların yok sayıldığı, mahkemelerin adil yargılama bir kenara tamamen hiçe sayıldığı şekilde kararlar verdiği, işkencelerin olduğu, okuma hürriyetinin yok sayıldığı günleri hatırlıyoruz. 2018’de 28 Şubat dediğimizde o günlerin çok geride kaldığını görüyoruz. Ufak tefek mağduriyetler var giderilmesi gereken bunu da yapacak olan bizleriz. Bu vesile ile elimizden geleni yapacağız. 2019 seçimleri geliyor. Yerel seçimler var çok heyecanlıyız çok mutluyuz. İlk defa cumhurbaşkanlığı sisteminin pratikte uygulanacak olduğu seçimlerimiz de var. 2019 bizim için önemli bir yıl, İzmir bizim için çok önemli bir şehir. Şimdiye kadar kat etmiş olduğumuz yolun hakkını vermemiz lazım. 28 Şubat’ın karanlık günlerinin olduğu günleri yaşamıyoruz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye bizi ayıran zihniyet geride kaldı\" diye konuştu.

\"İKİ BÜKLÜM DURAN BİR TÜRKİYE\"

Uluslararası alanda artık muhatabının karşısında iki büklüm duran bir Türkiye olmadığını vurgulayan Kan, \"Çünkü başımızda, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen bir lider var. Çünkü bu Türkiye’nin başında sadece kendi ülkesindeki mazlumların derdi için değil dünyadaki bütün mazlumlar için mücadele eden bir lider var. O insanlara tepeden bakan devlet anlayışının yerine, vatandaşa hizmeti hakka hizmet sayan, gece gündüz durmayan bir lider var. Bu ülkenin başında insanları ayırmayıp tam tersine tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet adı altında vatandaşlarına kucak açan bir lider var. Bu ülkenin başında; şalvarı, elbisesi, örtüsü, mini eteği ile ne giyerse giysin vatandaşını baş tacı eden ve insanları kıyafeti ile yargılamayan bir cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin başında dünya mazlumlarının ümidi olan Recep Tayyip Erdoğan var. Sizler bu davanın gizli isim kahramanlarısınız. Bu davanın arkasında bu güçlü lider ve İzmir’in de milletvekili olan vefakar, cesur ve dirençli bir Başbakan var\" dedi.

\"REKOR KIRMAYA VAR MIYIZ?\"

2019 yılında yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan ve teşkilattan çok çalışmalarını isteyen Kan şunları söyledi: \"Bu sebeple inşallah 2019’daki bütün seçimlerde İzmir’de de AK Parti’yi iktidara devam ettirecek ve 2023 hedeflerine daha da yaklaştıran bir netice alacağız. Bunu gözlerinizde görüyorum. Bundan sonrası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ana kadememiz bizim başımızın tacı ama gençlik kollarımız ve kadın kollarımızın bizim için yeri ayrı. Bu partinin başında gençlere ve kadınlara çok önem veren bir lider var. Bu parti seçilme yaşını 18’e indirdik. Kadınların siyasete katılımını daha üst düzeye çıkarmak için büyük mücadele veriyor. Gece gündüz çalışmaya ve 2019’da İzmir’deki bütün rekorları kırmaya var mıyız?\" AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, konuşmasının ardından Kan\'a, üzerinde 35 besmelenin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ravza Kavakçı Kan\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Evi yandı \'Kedilerimiz evsiz kaldı\' diyerek ağladı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe\'nin oğlu Mustafa Meşe, \"Kedilerimiz de evsiz kaldı\" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, ilçeye bağlı Ordular köyünde meydana geldi. Ali Meşe, tek katlı ahşap evindeki sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada alevler birden parlayarak eve yayıldı. Ali Meşe\'nin telefonu olmadığı için komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanında bulunan kümesteki 13 tavuk da telef oldu. Ali Meşe, eşiyle birlikte Bolu merkezde yaşayan oğlunun evine gitti. Ali Meşe\'nin köyde oturan oğlu Mustafa Meşe, babasının yangında elinin kısmen yandığını ifade etti. Mustafa Meşe, ailecek kedilere çok düşkün olduklarını ifade ederek, \"Babam sobaya benzin dökmüş. Bu nedenle yangın çıktı. Babamın da eli yandı. Kedilerimiz vardı. Kedilerimiz de evsiz kaldı. Onlar da dışarıda kaldı. Babam buradaki bütün kedilere bakardı. Şu anda biz evin yan tarafından başka bir ev var orada kalıyoruz. Babam da ağabeyimin Bolu\'daki evine gitti\" dedi. Ali Meşe kucağına aldığı kediye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

VALİLİK YARDIM EDECEK

Bolu Valiliği tarafından Meşe ailesine yardım edileceği öğrenildi. Vali Aydın Baruş, Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yangın bölgesinde incelemeler yapıldığını ifade ederek, \"Mağduriyetinin giderilmesi için başından beri çalışmaları yapıyoruz. Yanan evi daha önceden yapmış olduğu eski bir ev. Önceden Kaymakamlığımız tarafından durumu bilindiği için Sosyal Yardımlaşma Vakfı imkanları ile kendisine ayrı bir ev inşa edilmiş. Ancak kendisi o eve taşınmamış. Mevcut evi yandığı için daha önce inşa edilen eve kendisini taşıyacağız. Kaymakamlığımız gerekli tespitleri yaptı. Evin donanımı için gerekli eşyayı ve diğer donanımları temin ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evden görüntüler

-Kedilerden görüntüler

-Mustafa Meşe ile röportaj

-Mustafa Meşe’nin kucağında kedilerle ağlaması

-Detaylar

Süre: 02.14 Boyut: 136 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

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Şehit özel harekât polisinin kızlarına \'Devlet Övünç Madalyası\'

Şırnak\'ın İdil ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi.

İdil\'de, 2016 yılının Mart ayında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Karamanlı özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı verdi. Törende yaptığı konuşmada, \"Korkmadan, geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimize borçluyuz\" diyen Vali Meral şunları söyledi:\"Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği şehit polisimiz Hakan Yılmaz\'ın kızı Tuana Sümeyye Yılmaz\'ı Devlet Övünç Madalyası\'yla onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına ona bugün takdim edeceğimiz madalya, vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Hayatın tüm zorluklarına ve bu yolda el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır. Bu duygularla, şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun, diyorum. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler dilerim.\"

Görüntü dökümü:

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-Şehit ailesi ve çocuklarından detay

-Şehit yakınlarının ağlaması

-Vali Fahri Meral\'in konuşması

-Vali tarafından \"Devlet Övünç Madalyası ve beratı\" nın şehit çocuklarına verilmesi

-Arşivden şehit naşının tören alanına getirilişi

-Tören alınında kızların babalarına son vedaları

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Hatay\'da \'Acılı ciğer yarışması\' ağlattı

UNESCO tarafından \'gastronomi şehri\' ilan edilen Hatay\'da bu yıl 10\'uncusu gerçekleştirilen \'Geleneksel acılı ciğer yarışması\' renkli görüntülere sahne oldu. 8 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 19 yarışmacının ter döktüğü yarışmada, şampiyonluğu göğüsleyenler çeyrek altınla ödüllendirildi.

Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinde 29 yıldır ciğercilik yapan Savaş Yasinoğlu tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen \'geleneksel acılı ciğer yarışmasına\' katılan yarışmacılar, Samandağ acı biberinin kullanıldığı dürümleri yerken gözyaşlarına hakim olamadı. Acısıyla ünlü olan Hatay\'ın Samandağ İlçesi süs biberinin karıştırıldığı özel sosların kullanıldığı, acısı dışına vuran ciğer dürümler, yarışmacılara ikram edildi. En kısa sürede acılı ciğer dürümü bitirenlerin dereceye girdiği yarışmada, özellikle kadın yarışmacılar acı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı ciğer dürümü 2 dakika 48 saniyede bitiren son 2 yarışmanın şampiyonu Semra Süral yine şampiyonluk ipini göğüsledi. İkinciliği Selda Nur kazanırken üçüncü ise dürümü yerken bol bol gözyaşı döken Ayşe Duran oldu. Yarışma ikincisi Selda Nur, \"İlk defa katılıyorum, acıyı da çok çok severim, çok heyecanlıydım, ciğeri normalde hiç yiyemem, ona rağmen ikinciliği aldığım için çok mutluyum. Önemli olan zaten yarışmak ve heyecanı yaşamaktı. Yerken hiç zorlanmadım, gözümden yaş gelebilir o acının verdiği duygusallık diyelim. Asla zorlanmadım, zevkle yedim\" dedi. Yarışmanın kadınlar kategorisinde şampiyon olan Semra Süral ise konuşmasında, \"Midemiz şimdi ateş gibi yanıyor, 2015, 2017 ve bu yıl da birinciliği aldım. Ciğer çok güzel ve lezzetliydi ama aynı zamanda acıydı\" diye konuştu. Erkeklerde ise acılı dürümü 1 dakika 49 saniyede bitiren Selahattin Gülçiçek şampiyon oldu. Acılı dürümün yağ gibi aktığını söyleyen Gülçiçek, \"Yani ben yerken hiç zorlanmadım, yarışmada birinci oldum çok şükür, hiç zorlanmadım, akışına gitti su gibi gitti\" dedi. Erkeklerde ikinciliği Hasan Tezel, üçüncülüğü ise Sezer Bulgurcu kazandı.

CİĞERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ

29 yıllık ciğerci Savaş Yasinoğlu ise yarışma sayesinde ciğerin birleştirici gücünün ortaya çıktığını kaydederek, \"Bay ve bayan kategorileri altında düzenledik yarışmayı. Birincilere çeyrek altın, ikincilere 100 lira, üçüncülere ise 75 liralık hediye çeki verdik. Yarışmanın en büyük amacı yıl boyunca yanımıza gelen bütün müşterilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede ciğerin birleştirici gücü devreye giriyor. Ciğer B6, B12 ve demir içerdiğini biliyoruz, tüm genç nesle ciğer yemelerini tavsiye ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Acılı sos ve Samandağ biberleri detay

-Ciğerlerin pişirilmesi

-Acı sosun ekmeklere sürülmesi

-Ciğer dürümlerin hazırlanıp yarışmacılara verilmesi

-Yaruışmacıların dürümü yemesi

-Ağyana yarışmacılardan detaylar

-Şampiyon olan Semra Süral röp (kırmızı montlu)

-İkinci Selda nur röp (siyah montlu)

-Yarışmayı düzenleyen Savaş Yasinoğlu röp (mavi tişörtlü)

-Erkekler şampiyonu Selahattin Gülçiçek röp (siyah saçlı)

-Yarışmacılara ödül ve çiçek takdimi

SÜRE:08\' 40\" BOYUT:276 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Cennet koy dip bucak temizlendi

Muğla\'nın Bodrum Belediyesi\'nin \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyası için Göltürkbükü Mahallesi Cennet Koy\'da çalışma yapıldı. Deniz dibi temizliğine katılan dalgıçlar, 2 saatte çoğunluğu balıkçı ağlarından oluşan 1 tona yakın çöp toplayarak, yaz aylarında günübirlik turların ve yolculuğun uğrak noktalarından olan koyda temizlik yaptı.

Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla 4 yıl önce başlatılan deniz dibi temizliği kampanyası için Cennet Koy\'da temizlik yapıldı. Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli 10 dalgıcın katıldığı çalışmalarda, yerli ve yabancı tekne sahiplerinin ve günübirlik tur teknelerinin de tercih ettiği koylardan biri olan bölgedeki çalışmada çok sayıda atık malzeme toplandı. Lastik ve balıkçıların kullandığı balık ağı ağırlıklı olmak üzere deniz dibinden 127 kilo cam şişe, 148 kilo plastik malzeme, 40 kilo alüminyum malzeme ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda balıkçı ağından oluşan 1 tona yakın atık topladı. Dalgıçlar; balık ağlarını karaya çıkarırken, oldukça zor anlar yaşadı.Temizlik çalışmalarına Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Dalgıçların çalışmalarını takip eden öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları dikkatle izledi ve atıklarla ilgili bilgi aldı. Deniz dibi temizliği hakkında öğrencilere bilgi veren 2 yıldızlı dalgıç Osman Gökmen, \"4 yıldan beri dalış ekibimiz, tüm yarımada genelinde 70\'e yakın dalış yaptı. Bu dalışlarda da çıkan atıkları dalış boyunca sergiliyoruz. Bu atıklar, yüzyıllar boyunca denizlerimizde kalabiliyor ve oradaki balıkları, yaşamı ve her yeri kirletiyor. Bizler bu çalışmaları, sizin gibi gençlere bunları gösterelim, öğretelim ve denizlerimizi daha temiz tutmaya çalışalım diye yapıyoruz\" dedi. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi. Çalışmaların 24 Ocak Çarşamba günü Adaboğazı koyunda, daha sonraki haftalarda ise Yalıçiftlik, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 koyda gerçekleştirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cennet Koydan görüntü

- Temizlik çalışmalarından görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Atıkların karaya taşınması

- Çöplerle birlikte katılımcıların genel görüntüsü

- Sualtından temizlik görüntüleri

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Muharip Gaziler Dernek Başkanı Çakal, hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal(65), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çakal, 19 Eylül 2014\'de Gaziler Günü nedeniyle yağmur altında düzenlenen törende, protokol üyelerinin korumalarının tuttuğu şemsiyelerle yağmurdan korunurken tören boyunca ıslanmasıyla gündeme gelmişti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde bir süredir kanser tedavisi gören Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal, dün hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal için Elvanpazarcık beldesi Elvan Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir,Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Zonguldak Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, askeri erkan, muharip gaziler ve yakınları katıldı. Uzun yıllar dernek başkanlığı yapan ve kentte sevilen Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

GAZİLER GÜNÜNDE ISLANMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

19 Eylül 2014\'de Gaziler Günü nedeniyle yağmur altında düzenlenen törende dönemin Valisi Ali Kaban, Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir ve dönemin 3’ünü Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, korumalarının tuttuğu şemsiyelerle yağmurdan korunurken, aynı protokolde yer alan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal tören boyunca ıslanmıştı. Çakal\'ın ıslanması, şemsiye ayıbı olarak kamuoyunda tepki çekmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami önünden detaylar

-Dua edilmesi

-Cenaze namazının kılındığı alandan detaylar

-Helallik alınması

-Mezarlıktan datayalar

-Bir gazi ile röportaj

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)



