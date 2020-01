DHA YURT BÜLTENİ-16

Şırnak\'ta mezarlık bölgesinde tüfekler ve el bombası bulundu



Şırnak merkez Balveren beldesindeki mezarlık bölgesinde, güvenlik güçlerinin aramaları sırasında, kayalıkların arasına gizlenmiş 3 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, 180 fişek ve 1 el bombası ele geçirildi.

Şırnak Valiliği\'nden Balveren beldesinde ele geçirilenler ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:\"Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 15 Ocak 2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon kapsamında, kayalıklar arasına gizlenmiş halde; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 180 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.\"

Haber:ŞIRNAK, (DHA)

=============================================

Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi/EK

EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gaziantep\'te kontrol noktasında \'Dur\' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan\'ın cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte bazı polisler de katıldı. Beraberindeki polislerle birlikte bir süre Karakan\'ın yakınlarıyla görüşen Kuraduman, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Emniyet Müdürü Faruk Karaduman

- Karaduman\'ın aileyle görüşmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

=============================================

Tamire götürdüğü traktörün altında kalarak öldü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Erkan Ülkü (43) tamire götürdüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bayramiç ilçesinin Daloba köyünde yaşayan Erkan Ülkü, çalıştığı şirkete ait 10 BBS 53 plakalı traktörü, römorkunun arka pistonu yağ kaçırdığı için sanayiye götürdü. Traktörü tamir için ustaya gösteren Ülkü, ustanın çalıştırmasını istemesi üzerine araca binmeden anahtarı çevirdi. Ülkü, aniden hareket eden traktörün arka sağ lastiğinin altında kaldı. Yaralanan Ülkü, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Erkan Ülkü yaşamını yitirdi. Bekar olan Ülkü\'nün yakınları, hastanede acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Erkan Ülkü\'nün iki sene önce de geçirdiği motosiklet kazasında sağ ayağından yaralandığı ve ayağının aksadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza sonrası olay yerinden görüntü.

-Traktörden görüntü.

-Hastanede cenazenin sedyedeki görüntüsü.

- Tamirci İsmail Can ile röp.

-Erkan Ülkü’nün yakınlarının ağlamasından görüntü.

-Erkan Ülkü’nün sağlık fotosu.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

=============================================

Edirne\'de 463 tarihi konaktan 3\'ünde restore çalışmasına başlandı

Edirne Valiliği kentte bulunan 463 sivil mimari örneğin yeniden ayağa kaldırılması için başlattığı çalışma kapsamında 25-30 yıllığına konaklarını bağışlayan 3 kişinin yapılarında restorasyon çalışması başlatıldı.

Edirne Valiliği ve Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) işbirliğiyle çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan toplam 463 sivil mimari örneği konağın yeniden ayağa kaldırılması için geçtiğimiz yıl çalışma başlattı. Çalışma kapsamında büyük çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan, tarihi bir konak geçtiğimiz aylarda restore çalışmasının ardından ayağa kaldırıldı. Vali Günay Özdemir\'in çağrısıyla emekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon ile Ahmet Gürgen, babasından kalan kalan binayı 25-30 yıllığına restore karşılığında valiliğe verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir, kentte onarım bekleyen tarihi 463 konaktan 83\'ünün acil onarılması gerektiğini belirterek, \"Edirne tarih ve kültür anlamında dünyada metrekareye en fazla tarihi eser düşen ikinci şehir. Çok önemli tarihi miraslarımız var. Sivil mimari olarak da aslında Edirne’de önemli bir tarihi kültüre sahibiz. Şu anda Edirne merkezde 463 tane sivil mimari konağımız var. Bunlarla ilgili bütün inceleme ve araştırma çalışmalarını tamamladık. 84 tanesinin acil müdahale edilmesi gerekir. Bu acil müdahale edilmesi gerekenlerin bir tanesi aynı zamanda Edirneli ve Denizlili hemşerimiz tarafından 25-30 yıllığına bize tahsisini yaptı, protokolü imzaladık her türlü işlemleri bitirdik. Bugün de inşaatına başladık. Şu anda aslında 3 konağımız bu şekilde Edirneli hemşerilerimiz tarafından bize 25 ile 30 yıllığına tahsisi yapıldı. Bunların bakım-onarım her türlü çalışmalarını yaptıktan sonra sözleşmede belirtilen süre içerisinde Edirne’nin tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edecek hale getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben Edirneli hemşerilerimizden bu gibi değerlerimize sahip çıkmalarını ve bu konuda bize destek olmalarını bekliyorum. Çünkü söz konusu 84 konağımıza acil müdahale edemezsek gelecek yıllarda bunları bir daha geri getirme şansımız yok. Valilik olarak bize geçici tahsisini yaparlarsa restorasyonlarını yapar, Edirne’nin tarihine, kültürüne ve turizmine sunarız\" dedi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Emekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon, Babademirtaş Mahallesi\'nde dedesinden kalma binanın tekrar ayağa kaldırılacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Aykon, \"Burası benim dedemden hatıra bana. Ev Muradı Sani Vakfı’ndan dedem tarafından satın alınmış, dedemden de bana intikal etti. Gerçekten şu an duygularımı anlatmam çok güç. Heyecanlanmaktan ziyade iftihar ediyorum, çünkü ben dedemin adının yaşatılmasını çok istiyordum\" dedi. Kaleiçi\'nde babasından kalma tarihi konağın tekrar ayağa kaldırılması için valiliğe 30 yıllığına hibe den Ahmet Gürgen ise \"Çocukluğumun geçtiği tarihi binayı maddi durumumuz iyi olmadığından onaramadık. Biz onarımı yapamadık. Konağın tekrar onarılması beni çok mutlu ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaleiçi semtinde onarımı bekleyen konaklar

-Tarihi konaklardan genel detay

-Onarımı yapılan tarihi binalar

-Vali Günay Özdemi, açıklaması

-Ayşe Zehra Aykon açıklaması

-Duygulandığı an

-Ahmet Gürgen\'in açıklaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)