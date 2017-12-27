DHA YURT BÜLTENİ-16

TIR\'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde belediyeye ait kamyonetin sürücüsü önünde seyreden TIR\'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Velimeşe Mahallesi, Çorlu karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ergene belediyesine ait Çağrı Mutlu yönetimindeki 34 SN 1552 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ömer Ektiren\'in kullandığı 34 GC 3027 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücü Mutlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan ekipler tarafından çıkarılan Çağrı Mutlu, Çorlu Devlet Hastanesi\' kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Kamyonet ve TIR

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

============================================

Mehmet Akif Ersoy çocukluğunun geçtiği evde anıldı

İstiklal Marşı\'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81\'inci yıl dönümünde, Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde restore edilerek müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde anıldı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy\'un 81\'inci ölüm yıl dönümünde, Bayramiç Çarşı Camii\'nde Mevlid-i Şerif okutuldu, ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluk yıllarını geçirdiği, müzeye çevrilen evinin önünde ziyaretçilere, Kaymakam Ramazan Kendüzler ve Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan tarafından, şairin \'Safahat\' isimli kitabı dağıtıldı. Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Mehmet Akif Ersoy\'un Bayramiç doğumlu olduğunu ileri sürerek, \"Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluğu müzeye dönüştürülen evde geçti. Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy\'un Bayramiç doğumlu olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı\'nca okullarda ders kitaplarında da yer alacak. Vatan Şairi\'mizi ölümünün 81\'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla yâd ediyoruz\" dedi. Şairin müzeye dönüştürülen evini ölüm yıl dönümü nedeniyle çok sayıda kişi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mevlid-i şerif ve pilav ikramından görüntü.

-Mehmet Akif Ersoy\'un doğduğu evin önünde Safahat isimli eserinin dağıtılmasından görüntü.

-Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile röp.

-Kaymakam Ramazan Kendüzler ve Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan pilav dağıtmasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)

==============================================

Atatürk için koştular

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde \'Atatürk Yol Koşusu\' yapıldı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen koşuya 17 okuldan 450 öğrenci katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Temsil Heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde, Ankara\'ya gelişinin yıldönümü kapsamında düzenlenen yarışlar, yol yarışı olarak yaş gruplarına göre farklı mesafelerdeki 7 ayrı kategoride yapıldı. Turgutreis Meydanı\'nda sona eren yarışlarda, sporcular kıyasıya mücadele verdi. 1200 metre küçük kızlarda Büşra Yıldızgör, 1500 metre küçük erkeklerde Anıl Şahin, 2 bin metre yıldız kızlarda Mihraç Ayan, 3 bin metre yıldız erkeklerde Özcan Doğan, 3 bin metre genç kızlarda Türkü Kaman, 5 bin metre genç erkekler kategorisinde de Mehmet Oğuz birinci oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından madalya verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Koşudan görüntü

-Ödül töreninden görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)