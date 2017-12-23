DHA YURT BÜLTENİ-16

Keşan\'da kar yağışı /EK

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Edirne\'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiindeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Keşan\'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. TIR\'ların yolda kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırırken Keşan ve Gelibolu Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Karda bekleyen araçlar

-Yol ve kar yağışı

-Detaylar

(SÜRE: 01.12 - BOYUT: 74 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

============================================

Tekirdağ\'a kar etkili olmaya başladı

Tekirdağ\'da ve ilçelerinde yılın ilk kar yağışı bu akşam saatlerinde etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 0 dereceye düştü. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Malkara, ilçelerinde yılın ilk kar yağışı bu akşam saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde kar yağışı etkisini artırırken, hava sıcaklığı da 0 dereceye düştü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri karayolunda madde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri karayolları üzerinde önlem alarak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yollarda olası olumsuzluk ve kapanmalara karşı ekipleri hazır bekletmeye başladı.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Çorlu ilçesinde ise akşam saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

KAMYONET ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkıp, 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Malkara–Tekirdağ karayolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara’dan, Tekirdağ yönüne giden Durdu Mehmet Gök (43) yönetimindeki 20 AEJ 37 plakalı kamyonet, Malkara Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampolden düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan ve ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Gök, çağrılan ambulanstaki sağlık ekibince ayakta tedavi edildi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak, otoparka götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kent merkezindeki kar yağışından detaylar

-Tekirdağ Malkara yolunda ilerleyen araçlar ve kar yağışı

-Yolların kapanmasına karşı hazır bekleyen küreme ve tuzlama aracı

-Detay görüntüleri

ÇORLU

-Kar yağışı

-Beyaza bürünen araçlar

-Trafikte seyreden araçlar

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şarampolden detay

-Kamyonetten detay

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

=============================================

Kaçakları taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı

Van\'ın Erciş ilçesinde kaçakları taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33\'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Van-Erciş karayolu Ünseli mevkiinde meydana geldi. Erciş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Afgan uyruklu 33 kaçak ile otomobildeki öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi ile Van\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Hastane içerisinden görüntüler

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Yaralılar sevk edilişi

Haber: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)

==========================================

Önce kamyona sonra bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu önce önünde ilerlemekte olan kamyona ardından da bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM otoyolunun Derince Çenedere mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Gülen idaresindeki 34 VP 2782 plakalı hafriyat kamyonu önce önünde ilerlemekte olan Şaban Yaşar idaresindeki 06 PSS 39 plakalı kamyona, ardından da bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Mehmet Gülen\'i kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Gülen tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi

-Uzun araç kuyruğu

-Hasar gören aracın kaldırılması

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

==========================================

Güvenlik görevlisi intihar etti

Bolu\'da, güvelik görevlisi 34 yaşındaki Tuncer Ünal, evinde yalnız olduğu sırada başına dayağı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Eşi Tuncer Ünal\'dan gün boyu haber alamayan A.Ü. isimli kadın, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi\'nde bulunan evine geldi. A.Ü., eve girdiğinde eşi Tuncer Ünal\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine apartman dairesine gelen komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir tavuk firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuncer Ünal\'ın başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiğini belirledi. Tuncer Ünal\'ın bir süredir maddi sorunları ve borçları nedeniyle bunalımda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olayın olduğu evden görüntüler

-Polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.01 Boyut: 62.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)