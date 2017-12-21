DHA YURT BÜLTENİ-16

Dikili\'de yurt görevlisine cinsel istismar gözaltısı (3)

YURT KAPATILDI

İzmir\'in Dikili ilçesinde, temizlik görevlisi Ö.F. tarafından 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu belirtilen yurt, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kapatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)

=================================================

Bakan Özlü: Bir yılda 65 bin şirket kuruldu (3)

\'ECDADIMIZ MÜDAFADAYKEN SENİN DEDEN KİMLERLE İŞ TUTUYORDU?\'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya\'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin düzenlediği \'2023 Hedefinde Teknolojinin ve Milli Sanayinin Önemi\' toplantısına katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Fahreddin Paşa\'yı hırsızlıkla suçlayan tvitine sert çıkan Bakan Özlü, \"Bugünlerde canımızı sıkan bir konu var. Bir tvit atarak Medine kahramanı, çöl kaplanı Fahreddin Paşa\'ya dil uzatanları net bir biçimde kınıyorum. Hadiseyi hatırlayın, Medine\'yi müdafaa eden Fahreddin Paşa, o dönemin emperyalistlerine karşı yani İngilizlere karşı Medine\'yi müdafaa ediyordu, kahramanca Medine\'yi müdafaa etti. Kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için buradan İstanbul\'a gönderilmesini, bir densiz çıkıyor diyor ki \'İşte Türkler bunları aldı\' götürdü diyor. Bizim ecdadımız Medine\'yi müdafaa ederken sormak lazım bu tviti atan kişinin dedesi acaba kimlerle iş tutuyordu, kimlerle beraberdi?\" dedi. Türkiye\'nin Kudüs ve Arakan konusunda ezilenlerin yanında olduğunu kaydeden Bakan Özlü, \"Her konuda olduğu gibi Kudüs konusunda da, Arakan konusunda da, bütün ezilen ve hakları çiğnenen insanların maruz kaldıkları adaletsizliklerde en gür sesi çıkaran ülke bugün Türkiye\'dir. Sayın Cumhurbaşkanımız \'Dünya 5\'ten büyüktür\' dedikçe birileri anlamak istemedi, kulaklarını tıkadı, bu durum birilerinin işine geldi. Filistin\'in haklı davasını havaya kaldırılan hiçbir parmak perdeleyemez. Bu davanın haklılığı parmak hesabıyla ölçülemez. Kudüs davası, parmak hesabına hapsedilemeyecek kadar haklı ve büyük bir davadır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Salondan görüntüler

-Bakandan görüntüler

-Bakanın konuşması

-Hediye verilmesi, fotoğraf çekimi

Haber: SAKARYA,(DHA)

==================================================

Otoyolda kıl payı ölümden döndü

TEM otoyolunun Bolu Gerede kesiminde ilerleyen otomobil, aniden ters şeritten gelen kamyonet ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Zeki Kemal Bilici sol şeritte ilerlerken ani bir reflekse kaza yapmaktan kurtulduğunu belirterek, tersten gelen aracın sürücüsünün bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen pazar günü TEM otoyolunun Bolu Gerede kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeki Kemal Bilici, sol şeritte ilerlerken, aniden önüne çıkan kamyonete çarpmaktan son anda kurtuldu. Zeki Kemal Bilici, son anda direksiyonu kırarak kendisini ve otomobilde bulunan ailesini olası bir kazadan kurtardı. Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bir kuruluşta memur olan Zeki Kemal Bilici, aracın sürücüsünün bulunmasını isteyerek, \"Ankara\'dan İstanbul\'a doğru yolculuk yaptığımız anda sol şeritte ilerlediğim esnada karşımda bir anda kamyoneti görünce şok geçirdim. Kendimi bir anda sağ şeride attım, o esnada sağ şeridin boş olması tamamen şanstı. Daha sonra biraz ileride bulunan dinlenme tesisine girerek şoku atlatmaya çalıştım. Bu olay eğer benim de bir anlık dalgınlığıma gelseydi beni ve ailemi yok etmiş olacaktı. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bu olay resmen cinayete teşebbüs. Bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış, kurtulduğumuz için mutluyuz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Ters şeritten gelen kamyonetten görüntü

Zeki Kemal Bilici ile röp.

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

================================================

Gizem\'i öldüren eski kocaya müebbet hapis

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, boşandığı eşi, bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun\'u çalıştığı işyerinde boğazını kesilip, defalarca bıçaklanarak öldürdüğü gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu olarak yargılanan M.T. (Mert Toprak) (27), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, M.T.\'nin, cezasında artırım ve indirime yer olmadığına da karar verdi.

Bodrum\'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan M.T., 9 yıl evli kaldığı ve 2017 Ocak ayında boşandığı Gizem Olgun\'u geçen Mart ayında çalıştığı mağazada boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak öldürdü. M.T. hakkında, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.T., avukatı Behice Tuğba Yılmazer, ölen Gizem Olgun\'un babası Cenap Olgun, avukatları Funda Ekin Sümer, Arzu Hazer, Gizem Olgun\'un ve M.T.\'nin yakınları, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Evrim İnan, Müge Kızılırmak, Sevinç Göçügenci, Pembe Saçar, Zehra Yakabaşı, Mine Çetinkaya, Olgun da baba Cenap Olgun\'un vekayet yetkisi vermesiyle duruşmaya katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Murat Bayoğlu ise mazeret göstererek duruşmaya gelmedi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık Toprak\'ın avukatı Behice Tuğba Yılmazer, duruşmada, soruşturmanın genişletilmesi talep ederek, öldürülen Gizem Olgun\'a ait cep telefonunun incelenmesi yönündeki taleplerini yineledi. Savcının reddedilmesi yönünde görüş bildirmesi üzerine mahkeme heyeti Gizem Olgun\'un cep telefonunun üzerinde inceleme yapılması talebinin dosyada mevcut bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yargılamaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından reddine oybirliğiyle karar verdi. Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasındaki görüşlerini tekrarlayarak, iddianamede sanığın canavarca bir hisle hareket ederek, eylemini gerçekleştirdiği belirtilmiş ise de yüklenen eylemin gelişim şekli değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu\'nun bu maddesinin uygulamayacağı yönünde görüş bildirdi. Ayrıca, sanık tarafından ileri sürülen ve Gizem\'in özel hayatı veya üçüncü kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen öldürme olayı iddialarının sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilirliği olmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Öldürülen Olgun\'un babası Cenap Olgun, savcının mütalaasının ardından şikayetinin devam ettiğini ve başka bir diyeceği olmadığını söyledi. Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer, savcının mütalaasına ilişkin beyanlarını dilekçe ile verdiklerini açıkladı. Avukat Sümer, \"Mütalaaya haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde katılıyoruz. Ancak önceki sözlü ve yazılı beyanlarımızda da belirtmiş olduğumuz şekilde sanığın eğiliminin nitelikli hal olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. Sanık hakkında tasarlama ve canavarca bir hisle eziyet çektirme hükümlerinin uygulanması gerektiği kanısındayız. İstanbul Sözleşmesi\'ne taraf olunması nedeniyle bu sözleşmenin 46. maddesi gereğince de eski eşe karşı işlenen eylemlerin TCK\'nın 82/1-d maddesi uyarınca, yani evlilik birliği içerisinde gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir. Yine yazılı dilekçemizde de belirtmiş olduğunuz şekilde sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanısındayız\" dedi.

\"SADECE GİZEM\'İN DEĞİL BENİM VE ÇOCUĞUMUN DA HAYATI BİR ANLAMDA SONA ERDİ\"

Sanık M.T. de mütalaaya karşı savunmasında, \"Aleyhime olan beyanları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle sadece Gizem\'in değil, benim ve çocuğumun da hayatı bir anlamda sona erdi. Elbette ki çok pişmanım. Evliliğimiz süresince keşke beni aldatmasaydı\" dedi. Eşine evlilikleri süresince şiddet uyguladığı iddilarının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

M.T.\'nin avukatı Behice Tuğba Yılmazer, evlilik birliği süresinde hem Gizem Olgun\'un hem de baba Cenap Olgun\'un şiddet nedeniyle bir başvurularının olmadığına dikkat çekip, \"Bu durum katılan vekillerinin müvekkilim hakkındaki tanımlamalarını doğru olmadığını göstermektedir. Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmıştır. Ancak vajinal muayene yapılmadığı için tanık Cem Özdemir ile aralarında müvekkilin savunmalarında bahsi geçen şekilde bir ilişki yaşanıp yaşanmadığı hususu araştırılmamış, rapor ile sabit hale getirilmemiştir. Olay, maktul Gizem\'in evlilik hayatı boyunca birçok kez müvekkilimi manevi olarak zor durumda bırakması nedeniyle meydana gelmiştir. Biz yargılama aşamasında boşanma sonrası taraflar arasındaki ilişkiyi gösterebilmek amacıyla savunma tanıkları sunmuştuk. Ancak bu talep mahkeme tarafından kabul görmedi. Boşanma gerçekleştikten sonra dahi müvekkilim maktul ile görüşmeye devam etmiş bir nevi kocalık görevi yapmaya devam etmiştir. Tanıkların ifadesinde yer alan \'boş gözlerle bakıyordu\' ifadeleri müvekkilimin olay anında kendisinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığını göstermektedir\" dedi. Karar verilirken haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan M.T. ise, \"Böyle olmasını istemezdim. Takdir mahkemenindir\" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık M.T.\'yi sabit olan kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptı. Mahkeme heyeti, verilen bu cezada başkaca bir arttırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığını belirtti.

\"İSTİNAF MAHKEMESİ\'NE GİDECEĞİZ\"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Cenap Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer, müebbet hapis cezası kararının iyi bir karar olmasına rağmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için İstinaf Mahkemesi\'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi.

KIZIMIN KANI YERDE KALDI

Mahkemenin kararından memnun olmadığını belirten Cenap Olgun, \"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bekliyorduk. Kızımın kanı yerde kaldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Cenap Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer\'in adliye çıkışındaki açıklaması

-Adliyeden görüntü

-Baba Cenap Olgun\'un mahkemenin kararına tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

================================================

Fuhuş pazarlığında yakalanan 3 kadın, ülkelerine gönderildi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, fuhuş için hayat kadınları ile görüşeceğini tespit ettikleri bir kişiyi takibe aldı. Takibe alınan kişinin Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otelde 3 kadın ile buluşması üzerine polis, operasyona başladı. Fuhuş için otele geldikleri ileri sürülen kadınlardan Türkmenistan uyruklu S.S. (28), Kırgızistan uyruklu A.M. (19) ve Kazakistan uyruklu O.A. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından önce İstanbul\'a, buradan da ülkelerine gönderildi. Hayat kadını ile anlaştığı belirlenen erkek şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fuhuş baskının yapıldığı otelin ise \'Fuhuşa yer temin etmek\' suçundan bir ay süreyle kapatılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Gözaltına alınıp, ülkelerine gönderilen kadınların görüntübü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)