DHA YURT BÜLTENİ-16

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis

Bolu DağI\'nda kar yağışı sonucu yeşil alanlar beyaza bürünürken, yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı yaklaşık yarım saat yağdıktan sonra durdu. Bolu Dağı\'nın Elmalık ve Bakacak mevkiilerinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı\'nı geçmekte zorlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Beyaza bürünen yeşil alanlar

-Yoğun sis

-Araç geçişleri

-Tabelalar

-Detaylar

Süre: 01.30 Boyut: 92.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Sinir krizi geçiren kadın, kendini vurdu/EK

KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde karnına dayadığı tabancayı ateşleyen Gülşah Kurt hamile olması nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alındı. 8 aylık hamile olan kadının tabancayı ateşlemesi sonucu kurşunun bebeğin başına isabet ettiği belirlendi. Bebek annesinin karnından alınırken, otopsi için morga kaldırıldı. Gülşah Kurt ise ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber:SAKARYA,(DHA)

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Kayınvalidesinin cenazesinde fenalaşan gelin de yaşamını yitirdi



MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, kayınvalidesi Halime Özer\'in (85) cenazesinde, tabuta sarılıp ağladığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Şengül Özer (56) 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gelin Özer\'in cenazesi de çok sevdiği kayınvalidesinin bulunduğu Söğütçük Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Milas\'ın kırsal Söğütçük Mahallesi\'nde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan ve 6 aydır yatağa bağımlı olan Halime Özer, geçen 15 Aralık\'ta yaşamını yitirdi. Özer\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere götürülmeden önce evinin önünde son kez helallik alındı. Kayınvalidesine 35 yıldır baktığı belirtilen Şengül Özer, son kez tabuta sarılıp, ağladı. Bu sırada 3 çocuk annesi gelin Özer, aniden fenalaştı. Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özer\'e beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gelin Özer, doktorların müdahelesine rağmen 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çok sevdiği kayınvalidesiyle 2 gün arayla yaşamını yitiren Özer, sevenlerini yasa boğdu. Özer\'in cenazesi de Söğütçük Camii\'nde dün öğlen kılınan namazın ardından kayınvalidesi gibi mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

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Park halindeki otomobil kundaklandı

Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde park halindeki otomobil kundaklandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirdağ\'a bağlı Davulga beldesinde önceki gece Ozan Alptekin\'e ait otomobil, park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Emirdağ Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın tamamen söndürülürken, araç ta kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda kimliği açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin beldedeki bir akaryakıt istasyonundan 5 litre benzin aldığı da tespit edildi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bir bidonla ilerleyen kişi yer alırken, bir süre sonra da park halindeki aracın yanmaya başladığı görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

194 MB /// 03.11

HABER- KAMERA: Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ, (DHA)

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Adana\'da \'Güneyin Turuncu Kadınların Umudu\' projesi

Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında yürütülen \'Güneyin Turuncu Kadınların Umudu\' projesi düzenlenen törenle başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ndeki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güney Adana Kalkınma Projesinin çoğunlukla kadınlara yönelik bir proje olduğunu söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, \"Bu da başka bir anlam taşıyor. Çünkü kadını olmayan bir evin erkeği de mutlu değildir. Dolayısıyla kadının mutluluğu evin de mutluluğudur ve bütün Türkiye\'nin mutluluğudur. Biz Seyhan Belediyesi olarak Şakirpaşa\'da sanayi mutfağımız ve spor alanımız var ve oraya yaklaşık 25 kadınımızı alacağız\"dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise, daha iyi koşullarda ve refah içinde yaşamak için Adana\'ya gelen vatandaşlar için bu projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mahmut Demirtaş da konuşmasında, \"Kadınlarımız da emeklerinin karşılığında çalışacaklar. Kendilerine göre sorumlulukları var, aile geçindiriyorlar. Bunun için büyük fedakarlık göstererek çalışıyorlar. Onların emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Narenciye üretiminin hemen hemen üçte birini Adana üretiyor. Ağaçtan düşen, çürüyen ve satılamayan meyvelerden nasıl tasarruf ederiz diye aklımıza böyle bir proje geldi. Amacımız bu ürünlerin daha kaliteli bir şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımıza ulaştırabilmek ve bunun sonucunda bu bölgedeki bütün vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel görüntüler

- Projenin slayt gösterimi

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen\'in konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Detay görüntü

SÜRE:03\'07\" BOYUT:190 MB

Haber-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)



