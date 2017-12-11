DHA YURT BÜLTENİ-16

Süleymaniye\'nin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem

ABD Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden yapılan açıklamaya göre; Irak\'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak\'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14\'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi. Irak\'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Marketteki raflardan görüntü

-Stüdyodan görüntü

-Genel ve detay

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Manisa\'da 138 sanıklı terör davası başladı

Terör eylemine çağırma şifresi: \"Çay içmeye gel\"

MANİSA\'da 2015\'ten itibaren, bölücü terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması KCK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi operasyonlarında gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatılan 57\'si tutuklu 138 kişinin yargılanmasına başlandı. İddianamede, örgüt yöneticilerinin üyeleri eyleme \"çay içmeye gel\" şifresini kullanarak çağırdıkları belirtildi.

Manisa\'da iki yıl önce başlayan operasyonlarda PKK/KCK ve Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 57\'si tutuklu 138 sanıklı davanın görülmesine Manisa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davada ilk olarak 14 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmayı HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Genel Merkezi\'nden gözlemciler de takip etti. Davada ilk olarak sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespiti sırasında bazı sanıklar, Kürtçe savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise Kürtçe tercümanın mahkeme salonunda hazır olmadığını söyledi.

39 FARKLI OLAYDAN YARGILAMA

Sanıklar terör örgütü üyeliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, örgüt propagandası yapma iddiasıyla 15 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Ayrıca terör örgütünün Manisa ve Saruhanlı\'da yaşanan birçok eyleme katıldıkları, örgüt adına canlı kalkan olmak için doğu illerine gitmeye çalıştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, Manisa\'da yaşanan 39 farklı olayda şüpheli oldukları iddianamede yer aldı.

EYLEME \"ÇAY İÇMEYE GEL\" ŞİFRESİYLE ÇAĞRI

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Savunması alınan sanıklar, kendileri hakkındaki PKK bayrağı açma, örgüt üyesinin cenazesine katılma, örgüte maddi yardımda bulunma ve propaganda yapma, örgüt eylemlerine katılma suçlamalarını reddetti. Mahkemede sorgulananlar arasında HDP Manisa eski il başkanları S.T., H.A., ve A.A.\'nın da bulunduğu görüldü. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişilerin örgüt mensuplarını eyleme çağırırken \"çay içmeye gel\" şifresini kullandığı da yer aldı. Duruşma arasında davaya ilişkin açıklama yapan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, \"Büyük bir hukuksuzluk olan Manisa davasını izledik. Bu ülkede eninde sonunda adalet tecelli edecektir. Bu coğrafyada er ya da geç hukukun üstünlüğü tecelli edecektir. Haklar, özgürlükler, adalet tesis edilsin diye birilerinin çaba göstermesi lazım, mücadele etmesi lazım. Arkadaşlarımız hakkında hazırlanan iddianamenin kendisi başlı başına bir suçtur. Reddediyoruz, iade ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye önündeki kalabalıktan görüntü

- Adliye önünde HDP Milletvekili Osman Baydemir\'in konuşması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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CHP İzmir\'den İlgezdi kararına tepki

CHP İzmir örgütü, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. CHP\'li belediye başkanlarının verilmeyecek hesabı olmadığını, operasyonun milletin iradesine yapıldığını öne süren CHP İzmir İl Başkanı Güven \"Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Adalet herkes için gereklidir\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan soruşturma ve kovuşturmalar doğrultusunda görevinden uzaklaştırılmasına CHP bu kez İzmir\'den tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP\'li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe örgütleri başkanları, belediye meclis üyeleri ortak açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu\'nda yapılan açıklamaya CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır da katıldı. CHP İl Güven, İzmir örgütü, CHP\'li belediye başkanlarının ortak görüşlerini açıklayan metni okudu. Demokrasi, hak, hukuk ve adaletin bir ülkede insana saygılı yönetimin ön koşulları olduğunu belirten Güven \"Demokrasi, hak, hukuk, adalet bizim için kutsaldır. Bugün ülkemizde, tüm kural ve kurumlarıyla işleyen bir demokrasi ve adalet anlayışından söz etmek maaesef mümkün değildir. İktidar partisinin \'İleri demokrasi\' söylemlerine rağmen, Türkiye\'de demokrasi açıkça ihlal edilmekte, ilerleme değil ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Merkezi Hükümet, muhalefet partilerine mensup yerel yönetimler üzerinde vesayetin de ötesinde açıkça tahakküm çabasındadır. Muhalif belediyelerin projelerini geciktirme, zorlaştırma, yaptırmama adına atılan adımalrın da ötesine geçilerek, bu kez hukuksuz görevden alma sürece başlatılmıştır\" dedi.

\"MİLLETİN İRADESİNE KARŞI OPERASYON\"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Battal İlgezdi\'yle ilgili uygulamaya dikkat çeken İl Başkanı Güven, İlgezdi\'ye yapılanın doğrudan milletin iradesine karşı bir operasyon olduğunu söyledi. Güven \" Bu operasyon, siyasi ve keyfi bir kararın sonucudur. Çifte standarttır. Antidemokratiktir. Hukuksuzdur. Sadece muhalefeti susturmayı değil, aynı zamanda gündem değiştirmeyi de hedeflemektedir\" dedi. İmar- rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına karşı gelenlerin, haksız kazancın, rantın adresinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olmadığını ifade eden İl Başkan Güven, \"Atılan bu çamur bize asla ulaşmayacak, bizzat atanları kirletecektir. Bize çamur atmaya çalışan, bulundukları bataklıkta çırpındıkça dibe vuracaktır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmekten, görev yaptığı il, ilçe yada beldeleri kalkındırmaktan başka bir amacı olmayan CHP\'li belediye başkanlarımızın verilmeyecek hesabı yoktur\" dedi.

\"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ KARAR\"

Türkiye\'nin en aydınlık kenti, demokrasi kalesi İzmir\'den seslendiklerini belirten İl Başkanı Güven şöyle konuştu:

\"Yüce Türk milleti, Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi\'nin görevden alınmasına ilişkin kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve altında nelerin yattığını çok iyi bilmektedir. Bu milletin vicdanında hiçbir Belediye Başkanımızı mahkum edemezsiniz. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının tek elden çıkmış senaryolarla, inandırıcılığı bulunmayan soruşturmalarla görevden alınmasına asla seyirci kalmayacağız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin önünde asla diz çökmeyeceğimize, korkmayacağımıza, Mustafa Kemal Atatürk\'ün yolundan asla ayrılmayacağımıza Tüm Türkiye\'ye söz veriyoruz. Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Asla unutmayalım ki adalet herkes için gereklidir.\" İl Güven\'in konuşmasının ardından CHP\'liler alkışlarla \"Hak, hukuk, adalet\" sloganı attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven\'in açıklamaları

- Toplantıdan genel ve detay görüntüler

- Sloganlar

Haber: Utku BOLULU Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,(DHA)

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Kargo şirketinde şüpheli sıvı alarmı

DENİZLİ\'deki bir kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen kargodaki bidondan sızan sıvı, telaşlandırdı. Özel kıyafetle, maskelerini takarak, bidon içindeki sıvayı inceleyen AFAD ekipleri maddenin temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğunu belirleyince herkes rahat nefes aldı.

Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi\'ndeki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde, bugün saat 16.00\'da, bidon içindeki şeffaf sıvının dışarıya sızdığını ve keskin koku yaydığını fark eden çalışanlar, şüphelenerek polise bildirdi. Olay yeri kargo şirketine gelen polis ekipleri, bidonun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirldi. Ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ve bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede, sızan ve keskin koku yayan bidonun, İstanbul Esenler\'den, Muğla\'ya götürülmek üzere kargo şirketine verildiği belirlendi. Olay yeri kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyip, maskelerini takarak bidonun bulunduğu yere yaklaştı. Önce bidonun etrafında zehirleyici etkisinin olup, olmadığını cihazla test eden AFAD ekipleri, daha sonra bidonu özel, sızdırmayan torbalara yerleştirdi. Yapılan incelemede, bidondaki sızan ve keskin koku yayan sıvının temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğu ortaya çıktı ve herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, yanıcı maddenin kargo şirketlerinde taşınmasının yasak olduğu için tutanak tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntüler

- AFAD ekiplerinin özel giysilerle bidona yaklaşması

- Cihazla test etmeleri

- Bidonu torbalara koyması

- Tehlikenin olmadığının söylenmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



