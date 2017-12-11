DHA YURT BÜLTENİ-16

Malatya\'da \'Kudüs\' için yürüyüş

Malatya’da sivil toplum kuruluşları tarafından Kudüs\'e destek amacıyla \'Malatya Kudüs İçin Ayakta\' yürüyüşü düzenlendi.

Akşam namazından sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlarla Soykan Meydanı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Fuzuli Caddesi\'nden Kernek Meydanı\'na kadar yürüdü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın da katıldığı yürüyüşte ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistinliler için de dua edildi. Kalabalık, duanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten detay

- Konuşmalar

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYTU: 249 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

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Amatör futbolculardan Kudüs mesajı

Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde, Süper Amatör Ligi maçında futbolcular sahaya Türk ve Filistin bayraklarıyla çıkarak ABD\'yi kınadı.

Süper Amatör Ligi\'nde Atatürk Stadı\'nda İslahiyespor ile HD Kolejspor takımları karşılaştı. Her iki takım futbolcuları Türk ve Filistin bayraklarını birlikte tutarak sahaya çıktı.Oyunculuların ABD\'yi kınayan hareketleri tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Karşılaşma Uğur Aslan\'ın 55 dakikada attığı tek golle İslahiyespor\'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk stadı

- Futbolcuların bayraklarla çıkması

- Takım kaptanlarının konuşmaları

- Taraftarın maşele yakması

- Maçtan detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

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Eşine kızdı, kendini tabancayla bacağından vurdu



AKSARAY\'da iddiaya göre ev taşıdıktan sonra eşi Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş, tabancayla kendini sağ bacağından vurarak yaraladı. Solmaz Ateş, \"Bana annenin evine git, yoksa seni vuracağım dedi. Beni vurmak istedi. Ben annemin evine gidince kendini vurmuş\" dedi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kiraladığı yeni eve taşınan 48 yaşındaki Akif Ateş, ev taşıma işi bittikten sonra kardeşiyle alkol almaya başladı. Bir süre sonra eşi 47 yaşındaki Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş eşine \"Annenin evine git, yoksa seni vuracağımö diye tehdit etti. Bunun üzerine Solmaz Ateş, annesinin evine gitti. Akif Ateş, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kendini sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Akif Ateş, kardeşinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Akif Ateş\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı haber aldıktan sonra hastaneye gelen Solmaz Ateş, \"Bugün ev taşıdıktan sonra ben mutfakta iş yapıyordum. Eşim o sırada neye kızdıysa, geldi bana \'seni vuracağım\' dedi. Bende siniri geçsin diye annemlere gittim. O sırada kendini vurmuş. Beni vurmak istedi. Annenlere git dedi. Annenlere gitmezsen seni vuracağım dedi. Ben de siniri yatışsın dedim. Alkol aldı dedim gittim.\" dedi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı Akif Ateş\'in hastaneye getirilişi

-Akif Ateş\'in eşi Solmat Ateş ropörtaj

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

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Yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü



KARABÜK\'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay gece saatlerinde, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli terzi Recep Serdar\'ın komşuları, evin 2 gündür ışıklarının yandığını görünce şüphe üzerine yakınlarına haber verdi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren torunu, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar\'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Cenazenin evden çıkarılması

Süre:(03.48) - Boyutu:(121 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Otomobil, TIR\'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü önünde giden TIR\'a arkadan çarptı. Kazada çevreye bira kutularının yayıldığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-755 Karayolu İmanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giren 49 yaşındaki Musa Göktaş idaresindeki 78 SA 108 plakalı otomobil, önündeki düğün konvoyu nedeniyle hızını azaltan Alim Ekmekçi idaresindeki 06 FE0 250 plakalı curuf yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 57 yaşındaki Kemal Dereli öldü. Sürücü Musa Göktaş ile 61 yaşındaki Satı Ala ise yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Satı Ala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilden etrafa saçılan çok sayıdaki bira kutusu dikkat çekti. Tedavisi süren sürücü Musa Göktaş\'ın yapılan alkol muayenesinde 210 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR sürücüsü Alim Ekmekçi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yapılan incelemeler

-Bira kutuları

-Yakınlarının ağlamaları

(SÜRE: 02.59 SN - BOYUT: 95 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Lastiği patlayan kamyon meyve tezgahına çarptı: 2 yaralı



SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde lastiği patlayan kamyon bariyere çarpıp devrildikten sonra yol kenarındaki meyve satışı yapılan tezgaha çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ile meyve tezgahının sahibi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-650 Karayolu İsabalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Pamukova istikametine giden Recep Ç. idaresindeki 54 RL 963 plakalı boş meyve sebze kasası yüklü kamyonun ön lastiği patladı. Kamyon, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yol kenarında meyve satışının yapıldığı tezgaha girdi. Tezgahın sahibi Raif Kiraz ve kamyon sürücüsü Recep Ç. hafif yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ /PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)

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