DHA YURT BÜLTENİ-16

Şemdinli\'de PKK saldırısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı (3)

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYŞATI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde, PKK\'lı teröristlerin güdümlü füze ile yaptığı saldırıda yaşamını yitiren 3 çocuk babası 31 yaşındaki Nejdet Demir\'in, babası Namık Demir ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Güvenlik korucusu olan Namık Demir\'in, 1991 yılında Yeşilova\'nın Mamurşe bölgeside PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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Namaz sırasında patlayan ses sistemi camide cemaati endişelendirdi



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Sanayi Sitesi Camisi’nde yatsı namazı kılındığı sırada ses sisteminin patlaması camaate endişelendirdi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise yine cemaat tarafından büyümeden söndürüldü.

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Sitesi Cami\'nde yatsı namazının kılındığı sırada müezzin mahfilinin yanında bulunan ses sistemi patladı. Cemaati endişelendiren patlamanın ardından mahfilin yanındaki halılar tutuştu. Bir anda yoğun bir duman tabakasının kapladığı camide cemaat kısa süreli panik yaşandı. Mevlid Kandili olması sebebiyle dolu olan camideki yangını cemaat, yangın tüpleriyle söndürdü. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri inceleme başlattı.

\"DEPREM OLUYOR SANDIM\"

Namaz kıldırdığı sırada şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Sanayi Sitesi Cami İmamı Fatih Şahin “Biz programımızı yaptık. Programdan sonra namaza geçtik. Sünnet namazını kıldık. Farz namazını kılarken üçüncü rekatta bir patlama sesi duyduk. Patlama o kadar şiddetliydi ki ben deprem oluyor zannettim. Bulunduğum mahalde duvar sallandı. Namaz bittikten sonra öndeki kapağın dışarı çıktığını, alttan ısıtma sisteminin de yanmasına sebebiyet verdiğini orada bulunan arkadaşlar anlattılar.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntü

-Patlayan ses sistemi

-İçerdeki duman

-İmamın konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Prinçlik mahallesi yakınlarında plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kaza\'nın yaşanmasından sonra bölgede çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edilirken, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri ve ambulansların görüntüsü

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,(DHA)

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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Diyarbakır\'da kapkaça uğradı



TÜRKİYE\'nin çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan\'ın, Diyarbakır\'da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, kapkaç yöntemiyle çalındı. Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak\'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Ceylan\'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.

MAKİNAYI ATIP KAÇTI

Polisin her yerde aradığı S.Ç., dün saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak\'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan\'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'a teslim edildi. Ekipler, bugün S.Ç.\'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi\'ne teslim edilen S.Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Adıyaman’da camiler dolup taştı

ADIYAMAN\'da Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlid Kandili nedeniyle kentteki camileri dolduran vatandaşlar, Yatsı Namazı\'nın ardından okunan Kuran\'ı dinleyip dua etti. İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü\'nün peygamber efendimizi anlattığı vaazı dinleyen vatandaşlara cami çıkışlarında tatlı ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yenipınar Camisi

- Vatandaşların camiye gelmesi

- Vaaz verilmesi

- Vatandaşların dua etmesi

- Vatandaşlara ikramda bulunulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)



