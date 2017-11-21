DHA YURT BÜLTENİ-16

Sivas\'ta kar yağışı

SİVAS\'ta sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı akşam da kent merkezinde kendini gösterdi.

Kent merkezinde sabahtan itibaren aralıklarla görülen yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi kent meydanında kar yağışına yakalananlar, fırsatı değerlendirerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışı ilçe yollarında ise sıkıntıya neden oldu. Zara-Suşehri arasına ulaşımı sağlayan Geminbeli geçidinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman etkili yağış nedeni ile yol trafiğe kapatılırken, sürücülerin kar lastiği olmadan hareket etmemeleri istendi. Kar yağışının kentte aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntü

-Kar yağışı

-Fotoğraf çektirenler

(183 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Akçakoca\'da şiddetli rüzgar balıkçı kayığını batırdı



DÜZCE’nin Akçakoca İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle liman içindeki balıkçı kayığı ile sondaj platformu battı.

İlçede saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Akçakoca Limanı\'nda dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Liman içine kadar ulaşan dalgalar nedeniyle bir balıkçı kayığı ile yatay dalgakıran projesi kapsamında sondaj çalışması yapan platform battı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, olumsuz hava koşullarına karşı tüm balıkçıları uyardıklarını söyleyerek, \"Bu uyarıları rağmen bir balıkçı, kayığını güvenli bir yere çekmemiş. Bu kayık ile sondaj platformu battı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Limanda dev dalgalar

-Batan kayık ve platform

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)

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Mahalellierden üst geçit eylemi



Adapazarı\'nda 2 mahalleyi birbirine bağlayan geçidin TCDD tarafından kapatılmasına tepki gösterenler, üst geçit yapılmasını istedi.

Adapazarı Maltepe Mahallesi Öner Sokak üzerinde bulunan ve 32 Evler Mahallesi\'ne bağlayan yayaların geçebildiği geçit TCDD tarafından bir süre önce tehlikeli olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Daha önce geçit sayesinde diğer mahalleye geçenler, geçit kapatılınca yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Adapazarı-Pendik arası yolcu taşıyan Ada Ekspresi\'nin kullandığı tren yolundan bir süredir geçemeyenler, bölgeye üst geçit yapılması için tren yolunda eylem yaptı. Çocuklarını okula götürebilecekleri başka bir geçiş olmadığını ifade eden Aslı Meriç, şöyle dedi: \"Burayı tehlikeli olduğu için kapattılar. Buraya üstgeçit istiyoruz. Çocuklarımız karşı mahalledeki okula gidiyor. Buradan başka yol yok. Var ama çok uzaktan dolaşmamız gerekiyor. Karşıdaki sağlık ocağını kullanıyoruz, semt pazarını kullanıyoruz, her şeyimiz burada. Bu yol biz bildik bileli burada. Çocuğumuzu okula getirip, götürürken çok zorlanıyoruz.\" Fatma Sınkar ise, bütün ihtiyaçlarını geçit sayesinde ulaştıkları diğer mahalleden giderdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Buranın tehlikeli ve yasak olduğunu halk olarak da biliyoruz. Ama bizim sadece istediğimiz, üst geçit. Çoluğumuz, çocuğumuz ve bizim de güvende olmamız için bunu istiyoruz. Üst geçit olsa, insanlar, vatandaşlar okuluna, sağlık ocağına gitmek için kullansınlar. Bizim yaşam kaynağımız karşısı 32 Evler. Biz bu yolu kullanmaya mecburuz. Üst geçit olsun başka isteğimiz yok.\"



Görüntü Dökümü:

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-Kapatılan geçitten görüntüler

-Trenin geçişi

-Vatandaşlarla röp

-Detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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İşyerinden kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı



Sivas\'ta camını kırarak girdikleri işyerinden kaynak makinesi ve kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi, yakalandı.

Dün gece Demircilerardı Mahallesi\'nde bulunan B.K.\'ya ait demir doğrama dükkanını giren 2 kişi, kaynak makinesi ve 100 metre kabloyu çaldı. Sabah işyerine gelen B.K., soyulduğunu fark edip, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla şüpheliler, D.C. ve E.E.\'yi yakaladı. Çalınan malzemeler de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Polis eşliğinde götürülüşleri

(77.2 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Vatan Partili Şahin\'den \"NATO\'dan çıkalım\" çağrısı

VATAN Partisi Balıkesir İl Başkanı Aydın Şahin, Norveç\'teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesi skandalına tepki gösterdi. Şahin, \"Atatürk demek Türkiye demek, Atatürk demek Türk milleti demek NATO\'dan ayrılalım\" dedi.

Vatan Partisi Balıkesir İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 20 kişi, bugün Ali Hikmet Paşa Meydanı\'nda toplanıp, NATO tatbikatındaki skandalı kınadı. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde Atatürk\'ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu, \'Atatürk Düşmanı NATO\'dan çıkalım\' yazılı pankart bulunan topluluk, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" diye bağırdı. Partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Aydın Şahin, NATO\'yu Türkiye\'nin bağımsızlığının düşmanı olarak niteleyip, \"1952 yılında Türkiye\'yi denetim altına almak için bizi NATO\'ya çektiler. Bu tarihten itibaren, Türk devrimini yıkıma uğratmak için her türlü hainliği yaptılar. Atatürk devrimi ile kazandıklarımızı, NATO\'ya girdikten sonra kaybetmeye başladık. NATO, Uğur Mumcu\'ları, Ahmet Taner Kışlalı\'ları, Eşref Bitlis\'leri, Turan Dursun\'ları, Gaffar Okkan\'ları ve daha onlarca aydınımızı, vatanseverimizi katletti. NATO, milletimizi mezhep ve etnik temelde bölebilmek için her türlü provokasyonu örgütledi. 1 Mayısları, Maraş ve Çorum olaylarını hala unutmadık. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini kurdu, büyüttü ve başımıza bela etti. Türk Ordusu\'nu, Vatan Partisi\'ni ve aydınlarımızı Ergenekon, Balyoz isimli tertip davaları ile hapse attılar. 15 Temmuz 2016 günü Türk-Amerikan savaşını yaşadık ve Amerika yenildi. Hendeklere gömdüğümüz PKK\'yı, binlerce TIR silahla donattı. 20 Kasım 2017 günü yani dün, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, \'Bundan sonra da NATO\'nun saygın bir üyesi olarak katkı vermeye devam edeceğiz\' demiştir. Bu açıklama yapılmadan önce Kanada\'daki 9. Halifaks güvenlik forumundaki konuşmasından önce, forumun Twiter hesabı üzerinden Genelkurmay Başkanımızın açıklaması verilmiştir. Bu açıklamada, Sayın Hulusi Akar\'ın 15 Temmuz sonrası çekilen ve boynundaki kemer izlerinin görüldüğü fotoğraf paylaşılmıştır. Norveç\'te düşman olarak Atatürk gösteriliyor. Akabinde, Genelkurmay Başkanımızın 15 Temmuz görüntüsü ile tehdit ediliyoruz. Bütün bu gelişmelerden sonra da \'NATO\'nun saygın bir üyesi olarak katkı vermeye devam edeceğiz\' açıklamasını Türk Milleti kabul etmez. NATO\'dan çıkalım, terör bitsin. NATO\'dan çıkalım, Uğur Mumcu\'lar ölmesin. NATO, Türk milletinin düşmanıdır. NATO\'dan çıkalım\" dedi.

\"NATO\'YU YILLAR ÖNCE DENİZE DÖKTÜK\"

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanlığı\'nın eylemine 68 kuşağının temsilcilerinden, Deniz Gezmiş\'in arkadaşı Kamil Dede de katıldı. İl Başkanı Şahin\'den sonra söz alan Dede, NATO\'nun düşman olduğunu yıllar önce anladıklarını ve bu nedenle İstanbul\'a gelen 6. Filo askerlerini denize döktüklerini söyledi. Dede, \"Bu mücadele bugün başlamadı. NATO\'ya karşı mücadele 68 kuşağının en önemli mücadelelerinden biriydi. O zaman biz NATO\'nun ne olduğunu, Türkiye\'ye hangi bedelleri ödettiğini, Türkiye\'nin gençliği olarak uzun yıllar önce keşfettik. NATO\'dan çıkılması için kampanyalar açtık. NATO\'ya karşı, Amerikan emperyalizmine karşı büyük mücadeleler verdik. Amerikan askerlerini Dolmabahçe\'de denize döktük. Biz onların ne melanet olduklarını Türkiye\'nin başına ne belalar sardıklarını, Türkiye\'yi denetim altına almak için ne büyük alçaklıklar yatıklarını gençlik olarak saptamıştık. O gün verdiğimiz mücadele bugün ürünlerini veriyor. Türkiye Artık NATO\'dan çıkacaktır. Bunlar artık yüzlerini gizlemiyorlar. Atatürk\'ü Cumhurbaşkanını, Genelkurmay Başkanını hedefe koymak onların ne olduğun gösteriyor. NATO demek Amerika demektir. Amerika\'nın bölgemizde neler yaptığını, Suriye\'de bölücü terör örgütüne nasıl hizmet ettiğini görüyoruz. NATO\'dan çıkmak demek Amerika\'ya \'dur\' demektir. Halkımız uyanmıştır. NATO üyeliğimizin bizim güvencemizle hiçbir ilgisinin olmadığını, tam tersine bizim geleceğimizle, bekamızla yakından ilişkili olduğunu, bekamızı tehdit ettiğini halkımız artık görmektedir. NATO\'da, onurlu saygın bir üye olarak kalamayız\" dedi. Topluluk, açıklamaların ardından sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İl Başkanı Aydın Şahin açıklama

- Kamil Dede açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)