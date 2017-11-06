DHA YURT BÜLTENİ-16

Kerkük\'te bombalı çifte saldırı: 5 ölü, 7 yaralı (Görüntü Ekiyle Yeniden)



IRAK\'ın Kerkük kentinde düzenlenen intihar ve bombalı araç saldırılarında 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Bombalı saldırılar, Kerkük Nüfus Müdürlüğü ve Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı Kürdistan Demokratik Partisi\'nin (KDP) eski binasının yakınlarında meydana geldi. İlk patlamanın Atlas Caddesi\'ndeki nüfus müdürlüğü binasının önünde yaşandığı ve bunun intihar saldırısı olduğu belirtildi. Bu patlamanın ardından 16 Ekim günü Kerkük\'e giren Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı KDP\'nin eski binasına yönelik bombalı araç saldırısı yapıldı. İlk belirlemelere göre, iki ayrı saldırıda 5 kişi, ölürken, 7 kişi de yaralandı. İkinci patlamadan sonra kısa süreli bir çatışmanın yaşandığı da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-olay yeri

-bombalı aracın patlaması

-genel ve detay



Haber: Burak EMEK/ERBİL, (DHA)

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Çavuşoğlu: İnsani yardım, dış politikamızın ana unsurlarından biri



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insani yardımın Türkiye\'nin dış politikasının ana unsurlarından biri olduğu söyledi.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu kapsamında Regnum Otel\'de gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Balthasar Staehelin, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Senegalli Elhadj As Sy ile 189 farklı ülkeden çok sayıda iyilik elçisi katıldı. Gala yemeği öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış politikalarındaki hassasiyetlerini anlattı. Dünyanın her yerine yardım elini uzattıklarını belirten Çavuşoğlu, yardım isteyen herkesin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Türkiye\'nin savaş mağduru çok sayıda Suriyeliye de kapısını açtığını belirten Çavuşoğlu, insani yardım konusunda dünyanın öncü ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, \"İnsani yardım, dış politikamızın ana unsurlarından birini oluşturuyor. Türk Kızılayı\'nın çalışmalarından gurur duyuyoruz\" dedi. Genel kurul kapsamında üyeler, yarın yapacakları oylamada yeni başkanları belirleyecek. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 11 Kasım\'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Katılımcıların görüntüsü

-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun salona girmesi

-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

512 mb --04.34

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera<: mehmet kiliçaslan p>



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Başbakan Yardımcı Işık: Dünya mazlumlarının umudu Türkiye\'dir



BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bügünkü düzenin dünyaya mutluluk getirmediğini belirterek, \"Dünya Müslümanlarının umudu, hatta sadece dünya Müslümanlarının değil, bütün dünya mazlumlarının umudu Türkiye\'dir. Niye, dünyanın yeni bir sese ihtiyacı var. Dünyanın yeni bir nefese ihtiyacı var\" dedi.

Ak Parti İzmit İlçe 4. Gençlik Kolları Olağan Kongresi, Sabancı Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Kongreye, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Fikri Işık, \"İstanbul\'dan Bangkok\'a yardım gönderen ecdadın torunları olmak, gerçekten bir yandan da büyük bir gurur kaynağı, diğer yandan da büyük bir sorumluluk gerektiriyor. İşte bu açıdan dünya Müslümanlarının umudu, hatta sadece dünya Müslümanlarının değil, bütün dünya mazlumlarının umudu Türkiye\'dir. Niye, dünyanın yeni bir sese ihtiyacı var. Dünyanın yeni bir nefese ihtiyacı var. Dünyanın, bugünkü düzenin, dünyaya mutluluk getirmediği gerçeğini artık herkes kabul ediyor\" diye konuştu. Işık vahşi kapitalizmin kaynakları nasıl sömürdüğünü artık bütün dünyanın gördüğünü söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Vahşi kapitalizmin dünya kaynaklarını nasıl sömürdüğünün, dünyanın bir tarafının artık obeziteden dolayı ciddi derecede hayatını kaybeden insanlarla doluyken, diğer tarafta da ekmeğe ve temiz suya erişememekten dolayı hayatını kaybeden milyonlarca insanın olduğunu artık bütün dünya görüyor. Onun için işte bu dünyanın belirlediği yeni sesin, dünyanın belirlediği bu yeni nefesin ortaya çıktığı yer hiç kuşkunuz olmasın Türkiye\'dir. Ve Türkiye\'de de Ak Parti hareketidir. Niye, biz Türkiye\'de 2001\'de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu salt bir siyasi parti değiliz. Biz bu medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Dünyanın bu medeniyete ihtiyacı var. Ve biz bu medeniyetin ihyası ve inşası için gayret göstermek durumunda olan çok güçlü bir kadroyuz. Allah\'a hamd olsun, Ak Parti kadroları bugün Türkiye\'nin en organize, en güçlü, en dinamik kadrolarıdır. Ben şahsen bu davanın, bu kadroların bir parçası olmaktan dolayı iftihar ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fikri Işık\'ın konuşması

-Salondan detaylar

Haber: Dinçer AKBİR-Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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İnşaat işçisi, 18 metreden düştü

KONYA\'da inşaat işçisi 45 yaşındaki Cavit Çakır, otopark inşaatında yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Bacakları kırılan Çakır, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ve Yeraltı Otoparkı inşaatında meydana geldi. Ustabaşı olan Cavit Çakır, mesai bitiminin ardından inşaattaki çalışmaları kontrol ederken, dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çakır\'ın yardım çığlıklarını duyan inşaat bekçisi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Çakır\'ı, düştüğü yerden halatla yukarı çekerek kurtardı. Bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Çakır, ambulansla Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekibinin bariyerleri kaldırması

- İtfaiye ekibinin halatla aşağı inmesi

- İtfaiye ekibinden müdahale

- Yaralının halatla yurakı çekilmesi

- Ambulansa alınması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Siverek’te kaza: 5 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan-Siverek karayolunun 8\'inci kilometresindeki Cehennem Deresi yakınlarında meydana geldi. Ali Dere yönetimindeki 23 HR 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Ali Dere ile yanındaki Hazal, Zehra ve Remziye Dere ile Muzaffer Yıldırım yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Dere ve Muzaffer Yıldırım Şanlıurfa’ya sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza alanı

- Kaza yapan otomobil

- Hastane acillerinden görüntü

- Yaralılar hastaneye ve Urfaya sevki

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 451 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş: Türkiye’nin kaderi, Ak Parti’nin kaderiyle bir arada olacak

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, \"Eğer ki Ak Parti, güçlü olursa birlik ve beraberliğini korursa dinamizmini korursa bundan sonra Türkiye’nin kaderi de Ak Parti’nin kaderiyle bir arada olacak\" dedi.

Yalova\'da Çiftlikköy İlçe Gençlik Kolları’nın 5\'inci Olağan Kongresi, Çiftlikköy Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş\'ın yanı sıra Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve Meclis Üyesi Murat Bektaş ile çok sayıda partili katıldı. Ak Partili Ecertaş, kongrede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği talimatı anlattı. Ecertaş, \"\'Her gittiğiniz kongreyi kendi ilçenizin kongresini yapıyor, gibi özenle yapacaksınız. Artık bu noktada, arkadaşlara gereken önem konusunda hassasiyeti bildiriniz\' diye talimatı var. Buradaki arkadaşlarımızın yapacağı çalışma, sadece Çiftlikköy değil; bütün Yalova’yı güçlü hale getirecek. Yalova’daki güçlü Ak Parti, bölgedeki diğer iller gibi Ak Parti’ye, Cumhurbaşkanı\'mıza büyük bir destek veren yer olacak\" dedi. Ecertaş, \"Eğer ki Ak Parti güçlü olursa birlik ve beraberliğini korursa dinamizmini korursa bundan sonra Türkiye’nin kaderi de AK Parti’nin kaderiyle bir arada olacak. İnşallah biz, güçlendikçe biz, büyüdükçe Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek\" diye konuştu. Öte yandan kongrede tek listeyle gençlik kolları yönetimine aday olan Serdar Kaya, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ecertaş\'ın konuşması

HABER: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)



