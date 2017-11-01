DHA YURT BÜLTENİ-16

Datça\'da orman yangını



MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Datça\'nın Kızlan Mahallesi Gereme Sahili Dalyan mevkiinde, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen alevleri görenler Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda arazöz ile belediye itfaiye araçları sevk edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından fotoğraflar



Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)

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Özel-Seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı yandı

İzmir- Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı, yandı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya\'da yapılan bir etkinliğe katılmak için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Arama Kurtarma Sağlık (AKS110) ambulansı, İzmir- Antalya karayolunda bugün saat 10.00 sıralarında hareket halindeyken, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekti, 3 personel, aracın arka kısmında bulunan sağlık ekipmanları ile medikal malzemelerini dışarı taşıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ambulansta maddi hasar meydana geldi. Ambulansın alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Alevlerden görüntü

-Dışarı çıkartılan eşyalar

-Genel ve detay

Haber: Soner HASIRCIOĞLU/ANTALYA, (DHA)

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Telefonda görüştüğü arkadaşına geminin su aldığını söyledi

İSTANBUL Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli gemide bulunan arkadaşı ile gece görüştüğünü iddia eden Turgay Meydan, \"Gece 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünden su alıyoruz\' dedi. Sonra kesinti oldu\" dedi.

Sakarya\'nın Akyazı İlçesi\'nde yaşayan Turgay Meydan, Bursa Gemlik\'ten Ereğli\'ye yük taşıyan İstanbul Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli gemide görevli arkadaşıyla gece telefon görüşmesi yaptığını iddia etti. Turgay Meydan gemide bulunan arkadaşı Nihat Küçük\'ün kendisini gece 03.05\'te aradığını belirtti. Arkadaşıyla yaptığı görüşmenin ardından geminin battığını öğrendiğini söyleyen Turgay Meydan, \"Nihat ağabey gece 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünde su alıyoruz\' diye bana bildiri yaptı. Yaptığı bildiriden sonra telefonda bir kesinti oldu. Sabah öğrendim geminin battığını. Sahil Güvenlik ekipleri gereken desteği sürdürüyor. Allah\'tan temenni ediyorum inşallah sağ salim ailelerine ulaşırlar. İnşallah Allah\'tan umut kesilmez diyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turgay Meydan ile röp.

Haber: Zafer TOKUŞ-Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Narkotik köpeği \'Çako\', çelik kasadaki esrarı buldu

DENİZLİ\'de polis ekipleri, uyuşturucuya yönelik \"şok denetim\" yaptı. Narkotik köpeği \'Çako\' denetimde, çelik kasada saklı esrarı buldu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Delikliçınar\'daki kafelerin yoğun olarak bulunduğu Meserret ve Eflatun sokaklarda, 230 narkotik polisinin katıldığı uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Denetime Narkotik Şubesi\'nin uyuşturucu bulma konusunda deneyimli köpekleri \'Çako\' ile \'Şat\' da katıldı. Motorize narkotik polisleri ise sokakların çevresinde devriye attı. Narkotik polisleri, şüpheli kişilerin üzerlerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kimliği olmayan yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında üzerlerinde uyuşturucu hap ve metamfetamin bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Ayrıca işyerlerinde polis köpekleriyle arandı. Bir nargile kafeye giren \'Çako\', çelik kasaya tepki vermesi üzerine Savcılıktan arama kararı alındı. Çelik kasayı açan polisler, bir miktar esrar buldu. Nargile kafenin işletmecisi gözaltına alındı. Denetimde gözalıtna alınan toplam 3 kişi, emniyete götürüldü. Öte yandan sokaklarda narkotik köpeklerine çocukların büyük ilgisi gördü. Çocuklar, köpekleri severek fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Narkotik polislerinin denetim yapmaları

- Şüpheli kişilerin üzerlerinin aranması

- Gözaltına alınan kişilerden görüntüler

- Köpeklerin aramalar yapması

- Çako isimli köpeğin kafede arama yapması ve çelik kasada uyuşturucu bulunması

- Sahibinin gözaltına alınması

- Otomobilde arama yapılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



