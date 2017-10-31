DHA YURT BÜLTENİ-16

Habur\'un karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı, merkezi yönetime devredildi//EK



KÜRT YÖNETİMİ: IRAKLI GÜÇLER GÜMRÜĞE GİRMEDİ

Merkezi Irak yönetiminin Habur Sınır Kapısının karşısında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısının yönetimini sabah saatlerinde Peşmerge güçlerinden devir aldığı ile ilgili haberleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından doğrulanmadı. İbrahim Halil Sınır Kapısı Genel Müdürü Samal Abdurrahman, Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen televizyonlara yaptığı açıklamada, hiçbir Iraklı gücün gümrüğe girmediğini söyledi.

IRAK GENELKURMAY BAŞKANINDAN TÜRK ASKERLERİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Habur sınır kapısı ve karşısında bulunan İbrahim Halil Gümrük kapasında bugün sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin, 2 helikopter ile Zaho\'ya gelen Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi başkanlığındaki Irak\'lı heyetin 6 zırhlı araç ile önce İbrahim Halil Gümrük kapısına geçmesi ve ardından Türkiye tarafına geçmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. İbrahim Halil Gümrük kapasında peşmerge genelkurmay başkanı Cemal Eminki ile görüşen Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi\'nin Türkiye\'ye geçerek Habur sınır kapısında bulunan Irak ve Türk askerleri ile 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüştüğü ve askeri tatbikattan dolayı Türk askerlerine teşekkür ettikten sonra tekrar Irak\'a geçtiği belirtildi.

Haber: Mehmet Selim YALÇIN- Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Başbakan Başdanışmanı Şen: Bölgesel güç olmak yetmiyor, küresel güç olacağız

BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın Başdanışmanı ve Cihannuma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, Türkiye\'nin bölgesel bir güç haline geldiğini belirtirek, \"Bölgesel güç olmak yetmiyor. Küresel güç olacağız, hedef bu\" dedi.

Bingöl Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen \'Yolumuz, Halimiz, Hedefimiz\' konulu konferansa, Başbakan Binali Yıldırım\'ın Başdanışmanı ve Cihannuma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen katıldı. Üniversitedeki konferansta konuşan Şen, bu milletin gençliğinin farklı bir özelliği olduğunu belirterek, \"Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye\'den geldiğinizi söylerseniz, eğer görüştüğünüz insanlar mazlumsa gözlerinin içi gülüyor. Zalimseler, yürekleri titriyor. Bu önemli bir şeydir. Biz bu sorumlulukla tarihi geri çağırıyoruz. 15 Temmuz\'da, bir genç darbe olduğunu anlıyor. Dışarı çıkmak üzere kapıya koşuyor. Kapıda bir çift terlik ve ayakkabı var. Terlik annesinin, ayakkabı kendisinin. Ayakkabıları giymiyor, terlikleri giyip vatan savunmasına gidiyor. Neden, Çünkü 5 -10 saniye kaybedecek. 10 saniyesi yok bu gencin, hesabını ona göre yapıyor. Bu genç senden de, benden de büyüktür. Bu gençler bu milletin en büyükleridir\" dedi. Türkiye\'nin 2050\'li yıllarda küresel güç olacağını söyleyen Mustafa Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Erbakan Hocanın bir sözü var; \'Bir milletin asıl gücü tankı, tüfeği değil, inançlı ve imanlı gençliğidir.\' İspatı da 15 Temmuz\'dur. Büyüklerimiz esaret altındaki bir ülkeyi aldı, kendi kararlarını kendisi veren, kendi sözünü kendi söyleyen br devlet var artık. Bu millet böyle bir millet, böyle bir ülke. Bölgesel bir güç haline geldik. Küresel güç haline gelmemiz gerekiyor. Bölgesel güç olmak yetmiyor. Küresel güç olacağız, hedef bu. Bize sorulmadan dünyada hiçbir politik karar alınmayacak. Hiçbir stratejik belge hazırlanamayacak. Bunu siz yapacaksınız, buna bizim ömrümüz yetmez. 2030\'lardan, 2040\'lardan, 2050\'lerden bahsediyoruz. 2050\'lerin Türkiye\'si küresel güç olacak. Bunu da sizler yöneteceksiniz.\"

\'KEMALİSTLER \'YURTTA SUS, CİHANDA SUS\' OLARAK ALGILADI\'

Türkiye\'nin attığı adımlar karşısında birilerinin çıkıp, \"Ne işiniz var Suriye\'de\" dediğini söyleyen Mustafa Şen, \"Rusya kutuplardan geliyor, onlara, ona dediniz mi, \'ne işiniz var orada\' diye? Hayır. Niye demediniz? \'Kerküke sakın girmeyin, batarsınız\' diyorlar. Diğer ülkeler Şam\'a, diğer yerlere giriyor batmıyor, biz girince mi batacağız? Bizim sınırımız var bölgeye. Güvenlik sorunumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, \'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh\' dedi. Bizim Kemalistler bunu, \'yurtta sus, cihanda sus\' olarak algıladı. Bunun anlamı nedir, yurtta da cihanda da savaşa ve barışa biz karar veririz demektir. Bize sus dediler, olmaz böyle bir şey. Biz bu sözü şöyle anlıyoruz, yurtta bağır, cihanda haykır. Yurtta koş, cihanda uç. Bunun başka yolu yok, bunu akıllı bir şekilde yapmak yazım, yapıyoruz. Uygulamada sorunlar olabilir, ama ufka doğru, ufkun ötesine doğru gideceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Konferans salonu

-Mustafa Şen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Yavru köpeği, kulaklarını kesip, araziye attılar

Gaziantep’te bir aylık olduğu belirtilen yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları kesilip, araziye atıldı. Tedaviye alınan köpeğe \'Çilem\' ismi verildi.

Olay, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Bir arazide, kulakları kesici bir aletle kesilen bir aylık yavru köpeği gören çevre sakinleri, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) görevlilerine haber verdi. ihbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan köpeğin kesilen kulaklarını bulmak için arazide arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Köpek, havyan ambulansıyla tedavi edilmek üzere derneğe götürüldü. CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, \"Derneğimize ihbar geldi. Bir köpeğin jiletle kulaklarının kesildiğini duyduk ve olay yerine gittik. Hayvan gerçekten çok kötü durumdaydı, bayağı bir kan kaybetmişti. Kafa derisine yakın bir noktadan sıfırdan kesmişler. Olay yerinde kesilen kulakları da aradık, ama maalesef bulamadık. Bundan sonra hayatını kulaksız olarak devam edecek\" dedi. Yavru köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Gizem Yıldırım ise, \"Çok derin kesilmiş, vurulan yerler muhtemelen jilet tarzı bir şey kullanılmış diye düşünüyoruz. Çok derin ve açık yara olduğu için tedavi süreci biraz uzun olacak, canı da çok fazla yanıyor. Elimizden geleni yapacağız. Minik kızımızın ismini \'Çilem\' koyduk, yaşadıklarından dolayı, çektiklerinden dolayı. Çilem’in inşallah hayatı bundan sonra çok daha mutlu şekilde olur\" diye konuştu. Yavru köpeğin iyileştikten sonra sahiplendirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin araziden alınması

- Araçla veterinere getirilmesi

- Tedavi edilip aşı yapılması

- Cemal Güneş\'in konuşması

- Gizem Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Uluslararası Bilgi Olimpiyatları başladı

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde 10 ülke ve 32 okuldan 500 öğrencinin katılımıyla bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Uluslararası Bilgi Olimpiyatı başladı.

Özel bir eğitim kurumu tarafından Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Bilgi Olimpiyatı, açılış seremonisiyle başladı. Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan ve Nijerya\'dan yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında bilgi yarışması yapılacak. Öğrenciler Rusça, İngilizce ve Kazak dillerinde hazırlanan sınav sorularında derece yapmaya çalışacak. Organizasyon Başkanı Zafer Bikkenoğlu, bu sene olimpiyata 10 ülkeden 32 okulun katıldığını belirterek Bikkenoğlu, etkinliği her yıl geleneksel olarak yaptıklarını kaydetti. Olimpiyatta öğrencilerin 10 ayrı ders alanında yarışacağına değinen Bikkenoğlu, \"Amacımız eğitim turizmini geliştirmek. Diğer ülkelerden gelen küçük yaştaki öğrenciler Türkiye\'yi görüyor. Türkiye\'nin kültürünü ve eğitim sistemini öğreniyor. Tarihi ve kültürel yerleri gezme imkanları buluyorlar. Türk okullarını da ziyaret ediyoruz. Türkiye\'yi tanıyorlar\" dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödül verileceği etkinlik 4 Kasım\'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan genel ve detaylar

- Bayraklar detay

- Organizasyon Başkanı Zafer Bikkenoğlu açıklama

- Salondan detay

- Genel detay

- Sahnede yapılan kostümlü şovdan kısa detay

- Bilgi olimpiyat meşalesi detay

88 MB /// 02.45

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)