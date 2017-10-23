DHA YURT BÜLTENİ-16

5 PKK\'lının öldürüldüğü operasyonda 174 kilo esrar ele geçirildi



BİNGÖL\'ün Genç İlçesi kırsalında 5 teröristin öldürülğü operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile 174 kilo esrar ele geçirildi.

Genç İlçesi Toklu Mezrası kırasılında 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, biri kadın 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, arama tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ile esrar ele geçirildi. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 5 M-16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. tabanca, 17 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 mm. mermi, 97 adet 7,62 mm. mermi, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 büyük Yeasu telsiz, 1 Yeasu el telsizi, 174 kilo esrar, örgütsel doküman ile elektronik cihaz ve muhteviyatları, bol miktarda yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

Haber:BİNGÖL, (DHA)

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Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.

54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi Çinli Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı \'İnsan Seli\' adlı belgesel, film oldu. Önceki yılların aksine bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nin yanında kurulan açık hava sinemasında seyircilerle buluşan film, 60\'ıncı dakikaya geldiğinde Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen görüntüler ekrana yansıdı. Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesinin geçmesi üzerine seyircilerden bazıları tepki gösterdi. Bazı sinemaseverler ise tepki olarak açık hava sinemasından ayrıldı. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.

\'FİLM YENİDEN GÖSTERİLECEK\'

Bir yetkili, film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirterek, \"Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz\" dedi.

FİLM HAKKINDA

Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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Bakan Eroğlu: 451 baraj ile dünya rekoru bende

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ana kadar en çok baraj ve gölet yapan bakanın kendisi olduğunu söyleyerek, \"Dünyadaki en çok barajı bu kardeşiniz, bu hemşehriniz yaptı. 451 baraj ile dünya rekoru şu anda bende\" dedi.

Eskişehir\'de Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı\'nın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu, Vali Vekili Şahin Tütüncü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Nabi Avcı, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Eroğlu, Ak Parti hükümetinin yaptığı icraatları anlatırken, \"Şimdi bütün yollar bölünmüş yol olarak yapıldı. Yollar Afyon kaymağı gibi oldu\" diye konuştu. En çok baraj ve gölet yapan bakanın kendisi olduğunu söyleyen Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi: \"Eskişehir\'de doğru dürüst bir gölet, baraj yoktu. Ama şimdi biz tam 15 tane baraj ve gölet inşa ettik. Ama yeterli mi, değil. Şu anda 3 baraj, 4 gölet daha yapıyoruz. Ayrıca 8 baraj, 19 tane de göletin de projelerinin yapım talimatını verdim. Eskişehir baraj ve göletler diyarı olacak. Toplam 20 baraj, 29 gölet olmuş olacak. 49 baraj ve gölet ile bir rekora imza atmış olacağız. Dünyadaki en çok barajı bu kardeşiniz, bu hemşeriniz yaptı. 451 baraj ile dünya rekoru şu anda bende. 1001 tane göledi inşa ettik. Şimdi de 2019 yılı sonuna kadar da Allah nasip ederse tam 1071 tane baraj, gölet ve sulama tesisini bitireceğiz. Bizim anlayışımızda şu var; insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.\"

\'ORMANLAR MİLLETİN\'

Daha önceden ormanlara girmenin yasak olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, \"Eskiden orman kanunu vardı. Hatta özellikle eskiden orman muhafaza memurlarını atlatarak ormana giren vatandaşlar ne varsa alıp götürüyormuş. Bu yüzden \'aman ormancı, canım ormancı\' diye türküler yakılmış. O türkülerin defterini kapattık. Şimdi artık ormanlar milletin. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Ormanlıklara yakın köylerde yaşayanlar ceviz, badem ne geliyorsa bunları ekiyoruz. Köydeki hane sayısına göre parselliyoruz. Onların 3 yıl dikimi, bakımı, her şeyi bize ait. Sonrasında kura çekerek vatandaşa dağıtıyoruz\" dedi.

YAĞMURLAR GELİYOR

Bakan Eroğlu, hava durumu için artık televizyonlara bakmanın gerek olmadığını da belirterek \"Artık cep telefonlarından hava durumunu rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesine girdiğinizde her ilçenin, merkezin hava durumunu görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce paltoya ihtiyacım olup olmayacağını öğrenmek için hava durumuna baktım, güzel bir hava var. Onun için paltoya ihtiyaç olmadığı anlaşıldı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren Allaha şükür yağmurlar geliyor\" diye konuştu. Açılış töreninden sonra Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı\'na fidan dikti.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılan vatandaşlar

-Bakan Eroğlu\'nun tören yerine gelişi,

-Bakan Veysel Eroğlu\'nun konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi,

-Bakan ve beraberindekilerin fidan dikmesi

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Erbaa\'da bıçaklı kavga: 1 Ölü, 1 yaralı



TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 43 yaşındaki Ali Kış öldü, aynı yaştaki Yaşar Demir ise yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan Ali Kış ve değirmenci Yaşar Demir, yanlarında arkadaşlarıyla birlikte boş arazide buluştu. İki arkadaş arasında alacak verecek meselesiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aliş Kış ve Yaşar Demir, birbirlerini bıçakladı. Yaralı Yaşar Demir, kendisine ait 60 EV 484 plakalı otomobille Erbaa Devlet Hastanesi\'ne gitti. Ali Kış da yanındaki arkadaşlarının çağırdığı ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Yaşar Demir ise ameliyata alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)