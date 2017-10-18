DHA YURT BÜLTENİ-16

Diyarbakır\'da evde çıkan yangın panik yarattı

DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayapınar İlçesi Gaziler Semti\'ndeki Ömeroğlu sitesinde bulunan bir binanın 7\'nci katında bugün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, yangına itfaye ekipleri güçlükle müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-7\'inci kattaki yangın

-Pencere ve balkondan sarkan alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Söndürme ve soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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Bakan Albayrak, şehit Uzman Çavuş\'un ailesini ziyaret etti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinde PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan ve cenazesi dün toprağa verilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Eskişehir\'deki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopterle Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Bakan Beraat Albayrak ilk olarak, dün toprağa verilen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Ihlamurkent Mahallesi Ordu Sokak\'taki babaevine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, şehidin babası Arif, annesi Esma ve kardeşi Semih Arıkan\'a başsağlığı diledi. Berat Albayrak, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Albayrak, Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret ettikten sonra helikopterle Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi\'ndeki Kırka Boraks Tesisleri\'ne giderek burada incelemede bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Berat Albayrak\'ın araçtan inmesi ve şehidin babaevi önünde bekleyenlerle tokalaşması,

-Albayrak\'ın hehit ailesinin oturduğu apartmana girmesi,

-Bakan Albay\'an Valiliğe gelişi ve karşılanması,

-Albayrak\'ın anı defterini imzalamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Kadın yolcunun \'geç geldiniz\' tepkisine dayanamayan otobüs şoförü araçtan indi

BOLU’da, otobüsün geç kalması nedeniyle kendisiyle tartışmaya giren kadından özür dileyen ve buna rağmen tartışmanın devam etmesine dayanamayan halk otobüsü şoförü tepki amacıyla araçtan indi.

Bolu İl merkezinde çalışan özel halk otobüsüne binen bir kadın, otobüsün geç kalması nedeniyle şoföre tepki gösterdi. Sürücüye neden geç kalındığını soran kadına, otobüs şoförü yollardaki bakım çalışmaları nedeniyle geç kaldıklarını söyleyerek özür diledi. Cevaptan tatmin olmayan kadın, eleştirilerine devam ederek, “Yollarda çalışma olmasına rağmen siz gelebiliyorsunuz da diğer otobüsler neden gelemiyor. 40 dakikadır burada otobüs bekliyoruz\" dedi. Otobüs yoluna bir süre devam ettikten sonra kadın yeniden şoförle tartışmaya girdi. Eleştirilere dayanamayan otobüs şoförü, aracı yol kenarında durdurarak “Madem o kadar biliyorsunuz, siz kullanın\" diyerek otobüsten indi.Kadın, bu sırada yetkilileri arayarak otobüs şoförünü şikayet etti. Otobüsteki diğer yolcuların ısrarı üzerine şoför yeniden otobüse binerek yoluna devam etti. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından sesli olarak görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüs şoförü ile kadının arasında geçen diyaloglar

-Otobüsün güvenlik kamerasından görüntü

-Detaylar

Süre: 02.54 Boyut: 325 MB

Haber: BOLU, (DHA)

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Suç örgütüne sosyal medya operasyonu

İZMİR\'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişinin etek giydirilip kendini tabancayla bacağından vurdurulması görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurdurulması görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda kendisini tabancayla bacağından vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğunu tespit etti. T.Z.\'nın havalimanında bir grup tarafından karşılandığını ve havalimanından birlikte ayrıldıklarını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı. Erzincan\'dan gelen T.Z\'yi İzmir\'de iki gün konaklattığı ve etek giydirip, Konak\'ın Gültepe Mahallesi\'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan T.Z., şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sosyal medyada paylaşılan görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Antalyalı öğrenciler kan bağışı rekoru kırdı

ANTALYA\'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kızılay\'ın \'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunu 378 ünite bağışla kırdı.

\'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunun 373 üniteyle Adana\'da bir okula ait olduğu bilgisini alan öğrenciler, rekor kırmak için Kızılay\'a başvuruda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği girişimle okul bahçesine bağış çadırları kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte kan bağışında bulunan öğrenciler, mahalle sakinleri ve yakın çevredeki esnafı da dolaşarak kan bağışı yapmaları için destek istedi. Bağış çağrısını dikkate alanlar, kısa sürede okula gelerek bağışta bulundu ve sayının artmasını sağladı.

378 ÜNİTEYLE REKOR KIRILDI

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de bağış çadırına gelerek kan bağışı yaptı. Saat 17.30 itibariyle 378 kişinin kan bağışında bulunduğu duyuruldu. Kızılay kayıtlarına göre \'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunu elde ettiklerini belirten Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Çakal, rekorun asıl amacının kan bağışına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kan bağışıyla çok sayıda hayat kurtarıldığını aktaran Çakal, “Geçen yıl da böyle bir girişimde bulunmuş, ama başarılı olamamıştık. Bu yıl yeniden deneyelim dedik öğrencilerimiz de destek verdi. Mahalleyi kapı kapı dolaşıp kan bağışı çağrısında bulundular. An itibariyle 378 ünite kan bağışında bulunularak rekoru kırmış buluyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Röp: Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Çakal

-Kan bağışında bulunanlardan detay

-Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer detay

-Okuldan dış detay

-Çadırlardan detay

2.55 Dk///178 MB

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Tarihi hamamın kurşun levhalarını çalanlar serbest bırakıldı

ERZURUM\'da 18\'inci Yüzyıl\'dan kalma İki Göbek Hamamı\'nın kubbesindeki kurşun levhaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Merkez Yakutiye İlçesi\'nin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi\'nde, tarihi İki Göbek Hamamı\'nın kubbesindeki yaklaşık 150 metrekare kurşun kaplama, geçen 8 Ekim\'de sökülerek çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1 hafta içerisinde hamamın kurşun levhalarını üç kez çalan hırsızların peşine düştü. Ekipler hırsızları yakalamak için hamamın yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, kurşun levhaları sökerek kamyonete yükleyip kaçan 40 yaşındaki A.S. ve 50 yaşındaki S.K.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kurşun levhaları sattıklarını söyleyen A.S. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamamın kubbesinden çalınan kurşun levhalar

-Hamamdan detaylar

-Zanlıların adliyeye çıkarılması

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Adliye binası detay

(SÜRE: 06.39 BOYUT: 304 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)





