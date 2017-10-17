DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın, 37 gün önce evlenmişti (Görüntü Ekiyle Yeniden)

IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndek ievine ateş düştü.Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın, acı haberi misafirliğe gittikleri akrabalarının Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki evinde öğrendi. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer, sağlık ekibiyle birlikte gittikleri evde, anne Ayşe ile eşi Sibel Aydın\'a, şehidet haberini verdi. Acı haber üzerine sinir krizi geçiren şehidin annesi ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Babası 10 yıl önce vefat eden şehidin ailesinin evinin bulunduğu Mevlana Mahallesi\'ndeki sokağa taziye çadırı kurulup, Türk bayrakları asıldı. İki yıldır görev yapan şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın, 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi.

Şehit Furkan Aydın\'ın yarın Osmaniye\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehit yakınlarının görüntüsü

- Evin önünde bekleyen ambulans

- Kaymakam\'a sarılarak ağlayan şehidin yakını

- Kalabalıktan detay görüntüler

- Ambulansın gidişi

- Şehit evine taziye çadırı kurulması

BOYUT: 63.4 MB SÜRE: 01\'58\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Ovit de kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

DOĞU Anadolu Bölgesi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Ovit geçiti kar yağışı nedeniyle kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkan birçok sürücü mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar iş makineleri ile çekilirken, ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize\'nin İkizdere ile Erzurum\'un İspir İlçesi arasındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, saat 15.30 sıralarında yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin etkili olması üzerine mevsimin yağan ilk karında, araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu mevsime uygun lastikler olmaması nedeniyle kara saplanan yada ilerlemekte güçlük çeken araçlar, karayolları ekipleri tarafından halatlarla çekildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye Ovit geçidinde, ekipler yolun kapanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü Ovit geçidinde mahsur kalanlar, ‘\"Kar fena geldi. Araçların tümü yazlık lastik olduğu için ilerlemek çok zor. Bu nedenle birçok sürücü yolda mahsur kaldı\" diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar ve tipi

-Yoldan kalan araç

-İş makinesinin aracı çekmesi

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ / İSPİR / ERZURUM, (DHA)

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Eşinin sevgilisi tarafından üzerine sıcaksu dökülerek yaralandı

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 47 yaşındaki Vildan Meşe eşinin kadın arkadaşı N.Ç. tarafından üzerine kaynar su dökülerek yaralandı. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Vildan Meşe hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesi’nde meydana geldi. Çalıştığı işyerine gitmek için servis otobüsüne binmek isteyen 47 yaşındaki Vildan Meşe’nin üzerine N.Ç. tarafından üzerine sıcaksu döküldü. Acılar içinde kıvranan Vildan Meşe serviste bulunan arkadaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda ve ayaklarında birinci derecede yanık oluşan Vildan Meşe “sabah işe gidiyordum arabadaydım, çantanın içine kahveden aldığı bidonun içine koyduğu sıcaksuyu ben arabada koltukta otururken yetti artık bıktım senden diye bağırdıktan sonra üzerime döktüö diye konuştu. Vildan Meşe N.Ç.’nin eşi M.Ş. ile ilişkisi olduğunu öne sürerek, beni tehdit etmişti ve bunun yüzünden de eşim beni bir ay önce dövmüştü dedi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vildan Meşe ile röportaj

-Hastanede görüntüsü

BOYUT: 31.5 MB SÜRE: 1 dakika 12 saniye

Haber: BURSA/(DHA)