DHA YURT BÜLTENİ-16

TÜPRAŞ\'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (5)

ÖLEN İŞÇİYE ALİAĞA\'DA SON GÖREV

TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Karademir için Aliağa Yeni Şakran Mahallesi Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. 2.5 yaşında bir çocuğu bulunan Mehmet Karademir\'in tabutu cami avlusuna getirildikten sonra babası Ali Karademir, ağabeyi Sabri Karademir, taziyeleri kabul etti. Aileyi acılı gününde vatandaşların yanı sıra sendikacılar ile Belediye Başkanı Serkan Acar da yalnız bırakmadı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Karademir\'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

BERGAMA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Patlamada ölen bir diğer işçi 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer için de ikindi vakti Bergama Yeni Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Şaşmazer\'in cenazesi, Talatpaşa Mahallesi Alp Sokak\'taki baba ocağında helallik alınmasının ardından camiye getirildi. Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Ayşe Demircişimşek, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyinengin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları, bekar olan Şaşmazer\'in babası Fahrettin Şaşmazer ve diğer yakınları katıldı. Şaşmazer, kılınan cenaze namazının ardından, Bergama Şehir Kabristanı\'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında camiye bir sendika ve iki rafineriden gönderilen çelenklere ise tepsi gösterenler oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Aliağa\'daki cenaze töreninden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

======================================

DHA\'nın acı günü; Turgay Murtezaoğlu’nu kaybettik



DOĞAN Haber Ajansı Trabzon Bürosu\'nun emektar şefi 66 yaşındaki Turgay Murtezaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Trabzon\'un duayen gazetecilerinden olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki olayları yarım yüzyıla yakın süre içerisinde izleyen Turgay Murtezaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede saat 16.15 sıralarında yaşamını yitirdi. Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro şefliğini yürüten Murtezaoğlu’nun vefat haberi, ailesi, yakınlarını, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapan ve çektiği doğa ve hayvan fotoğraflarıyla birçok ödüle layık görülen Murtezaoğlu için yarın saat 14.00’da üyesi olduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Turfay Murtezaoğlu için daha sonra kent merkezinde bulunan İskenderpaşa Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Mürtezaoğlu\'nun cenazesi Trabzon\'da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

35 YILLIK GAZETECİYDİ

1951 yılında Trabzon’da doğan Turfay Murtezaoğlu, Ankara TED Koleji\'ndeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosu\'nda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı\'nın birleşmesiyle 1999\'da kurulan Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) Trabzon Büro Şefliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslar arası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu, ayrıca sürekli basın kartı sahibi.

Haber: TRABZON, (DHA)

======================================

Jandarma\'dan 2 bin yıllık mezar taşı operasyonu

BURSA’nın Karacabey ilçesi’nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün arazisinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların kazı yaptığı yerde yapılan incelemede Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezartaşı bulundu.

Karacabey ilçesi Yolağzı Mahallesi’nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün arazisi içinde yer alan Mele Mevkiinde bazı şahısların kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık mezar taşı toprak üzerine çıkardıkları tespit edilen A.B., T.Ç., M.Ü., N.D., ve M.K. gözaltına alındılar. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tarihi eser Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Süre: 2 dakika 4 saniye Boyut: 127 MB

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY(BURSA)(DHA)

======================================

Kuryenin ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK\'ta, apartmanda oturan bir müşteriye yemek götüren kuryenin, yan dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı giyip kendi ayakkabılarını bırakarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan müşteriye yemeği teslim eden kurye, yan dairenin kapısında duran ayakkabıyı giyip yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. Kurye, çağırdığı asansöre binmeyerek merdivenden inerek kaçtı. 28 yaşındaki Suat Altınay, kendi ayakkabıları yerine başka bir ayakkabı görünce güvenlik kamerasını inceledi. Altınay, görüntülerde yan daireye yemek getiren kuryenin ayakkabılarını çaldığını gördü. Henüz polise başvurmadığını söyleyen Altunay, kuryenin ayakkabısını getirmemesi halinde şikayetçi olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Güvenlik kamerası

-Suat Altınay ile röp.

Süre: (3.06) Boyut: (100 MB)

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

======================================

Antalya\'da bitmeyen yaz

ANTALYA\'da ekim ayının ortasına doğru yazdan kalma günler yaşanırken, güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı sahilini doldurdu.

Türkiye\'nin bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya\'da yazdan kalma günler yaşandı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı tatilciler, denize girip yüzmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlendi. Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, sahildeki yoğunluk, yaz aylarını aratmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Sahilde güneşlenenlerden görüntü

-Sahilde yürüşüş yapanlardan görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Sahilden görüntü

124 MB /// 01. 22\'\'

Haber: Alparslan ÇINAR Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

======================================

Osmaniye\'de öğrencilere \'jandarma\' tanıtıldı

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret eden öğrencilere, jandarmanın tanıtımı ve görevleri hakkında bilgi verildi.

Merkez Cebelibereket İlköğretim ve Özel Ender Koleji\'nden bir grup öğrenci, ilk olarak Jandarma Komutanlığı binasını gezdi. Brifing salonundan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ve okul müdürlerine günün anısına plaket takdim eden İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, görevlerinin, köy, belde ve kasabalardaki vatandaşların huzur ve emniyetini sağlamak, asayiş hizmetlerini yürütmek olduğunu söyledi. Her ilde bir il jandarma komutanlığı ve ona bağlı İlçe jandarma ve karakol komutanlıkları olduğunu belirten Albay Bilacan, \"Osmaniye ilimizde 7 tane ilçe jandarma komutanlığımız ve 14 tane ise karakol komutanlığımız var. İl genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerimizi toplam 1400 personelimiz ile birlikte yürütmekteyiz\" dedi. Kısa bilgilendirmenin ardından öğrenciler, komutanlık binasını gezdi. Burada ilk olarak harekat merkezi tanıtılan öğrencilere, Jandarma İmdat hattı olan 156 aratılarak nasıl bir yol izlendiği uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra bir kız öğrenci telsiz ile harekat merkezinden görevde olan personellere anons yaparak görevlerinde başarılar diledi. Öğrencilere jandarma olay yeri inceleme, çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterilerini izledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Öğrencilere kısa askeri eğitim verilmesi

- Albay Tamer Bilacan\'ın öğrencilere açıklama yapması

- Albay Bilacan\'ın personellerini tanıtması

- Öğrencilerele hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Harekat merkezinin gezilmesi ve tanıtılması

- Harekat merkezi içerisinde 156\'nın aranması, personelin cevap vermesi

- Harekat merkezinde Albay Tamer Bilacan\'ın açıklama yapması

- Bir öğrencinin telsiz ile anons yapması

- Harekat merkezinde öğrencinin anonsuna cevap verilmesi

- Amirliklerin gezilmesi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin bilgi vermesi

- Trafik araçlarının tanıtımı

- Dronenin uçuşu

- Albay Bilacan\'ın mini drone ile igili bilgi vermesi

- JÖH timlerinin tanıtılması

- Kipri araçlarının içine binen öğrenciler

- Eğitimli köpeklerin gösterisi

BOYUT: 177 MB SÜRE: 05\'33\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



