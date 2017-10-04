DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehit Uzman Onbaşı\'yı 7 bin kişi uğurladı/EK

ŞEHİDİN TABUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTAN ASKER AĞLADI

Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi\'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Anne Kızılca,\"Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız\" dedi. Bu sırada şehidin başında nöbet tutan bir asker, ilk önce ağlamak için adete kendi zor tuttu. Sonra ise gözyaşları sel oldu.

Görüntü Dökümü

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- Annenin ağıt yakması

- Tabutun başında nöbet tutan askerin ağlaması

Haber- kamera: Muammer ŞEN- Ali Rıza ETCİ/KARAMAN,(DHA)

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Emrah Serbes\'in yaptığı kazada ölü sayısı 3\'e çıktı /EK

EŞİ VE KIZININ YANINA DEFNEDİLDİ

İzmir - Aydın Otoyolu\'nda geçen 22 Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 51 yaşındaki Nilgün Özçelik son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan cenazesi alınan Özçelik, Manisa\'nın Soma İlçesi\'ne getirildi. Özçelik için Emir Hacı Hıdır Bey Camii\'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye aileden geriye kalan tek kişi Ahmet Özçelik ile yakınları katıldı. Özçelik için helallik alınırken, oğlu Ahmet Özçelik\'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi Çaltılık Mezarlığı\'na getirildi. Nilgün Özçelik, yine aynı kazada hayatını kaybeden çok sevdiği eşi emekli tapu kadastro memuru Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in yanına defnedildi. Annesini, babasıyla kardeşinin yanındaki mezara koyan Ahmet Özçelik, burada gözyaşlarına boğuldu.

KAZAYI KAHVALTIDA ÖĞRENMİŞ

Öte yandan Maltepe Üniversitesi\'nde öğrenci olan 23 yaşındaki Ahmet Özçelik\'in kazayı kahvaltı yaparken öğrendiği öğrenildi. Annesi, babası ve kız kardeşini tatil için uğurlayan Özçelik\'in işleri nedeniyle ailesiyle birlikte gitmediği belirtildi. Ahmet Özçelik, ailesinin mezarına su döktükten sonra mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Ahmet Özçelik’ten görüntü

- Mezarlıktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN –Serkan ÖZDEMİR – Kamera: Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)

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Eşi ile tartışıp ikinci kat balkonundan atlayan kadın, yaralandı

ESKİŞEHİR\'de eşi Selahattin G. ile tartışıp ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayan Hacer G., ağır yaralandı.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Çiçekçi Sokak\'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Selahattin G. ile eşi Hacer G. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hacer G. ikinci kattaki evin balkonuna çıkıp, aşağı atladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacer G., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Hacer G., eşi ile tartıştıktan sonra intihar etmek amacıyla balkondan atladığını söyledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Komşularından bazıları ise olay yerine gelen polislere Hacer G.\'yi tartıştığı eşinin balkondan aşağıya atmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Selahatin G.\'yi gözaltına aldı. 2 çocuk babası ve torun sahibi olduğu belirtilen Selahattin G. polislere 35 yıllık eşini balkondan atmadığını söyleyerek, \"Bizde gelinlikle gelen kefenle gider. Eşimi ben aşağıya atmadım. Tartışmamız sonrası kendisini atacağını söyleyerek balkona gitti. Ben engel olmaya çalıştım. Ancak tutamadım\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki polislerin,

-Gözaltına alınan Selahattin G.\'nın ekip aracının yanında polislerle birlikte,

-Polislerin incelemede bulunması,

-Komşularının konuşması,

-Polislerin olay yeri incelemesi,

-Yaralı kadının fotoğrafı

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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İntihara kalkışan işsizi, polis ikna etti

ŞANLIURFA’da, uzun süredir işsiz olduğunu öne sürerek 5 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan 30 yaşındaki Emin E., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Kapısını açık bulduğu 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Emin E., bağırarak aylardır iş bulamadığını, ölmek istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meraklı vatandaşların film gibi izlediği intihar girişimi sırasında çatıya çıkan bir polis memuru, konuştuğu Emin E.\'yi ikna ederek indirdi. Yüzünü havluyla gizlemeye çalışan Emin E., olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatında intihara kalkışan genç

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Aşağıya indirilen genç yüzünü havluyla kapatması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Akıllı tahtaya parmağı sıkıştı

ŞANLIURFA\'da, akıllı tahtada işlem yapan 7’nci sınıf öğrencisi Helin Aslan’ın tahtaya sıkışan parmağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Şehit Jandarma Komando Er Adnan Yaslı Ortaokulu\'nda meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Helin Aslan, akıllı tahtada ödev yaptığı sırada parmağı tahtanın alüminyum bölümüne sıkıştı. Acılar içerisinde kıvranan öğrenci için sınıf öğretmeni itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla okula gelen ekipler, kesici aletle kız öğrencinin sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tahtaya parmağı sıkışan öğrenci

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

Haber: Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Artvin’de çevrecilerin tepkisi sürüyor

ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine başlayan bir şirketin iddiaya göre yetkilisi ile bölgede madenciliğe karşı çıkanları ikna etmek için faaliyet yürütmeleri karşılığında oluşturulan 14 kişilik bir komiteye aylık 70 bin lira ödeneceğine dair sözleşme tutanağının kamuoyuna yansımasına yönelik tepkiler sürüyor.

Artvin’de bir grup çevreci genç hazırladıkları ‘Sahibinden satılık dernek, 70 bin lira’ yazılı afişi, Bizim Artvin Platformu derneği binası önünde asılı bulunan ‘Şehirlerin değerleri, Türkiye’nin değerleridir’ yazılı afişin üzerine astı. Maden şirketi aleyhine sloganlar atan gruba çevredeki vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Bina önünden ayrılan grup Cumhuriyet ve İnönü Caddeleri’nde esnaf ve vatandaşlara maden şirketi ile dernek arasında yapıldığı iddia edilen sözleşme örneğini dağıttı. Grup üyeleri ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pankart asılması

-Slogan atılması

-Çevredekilerin alkışla detseği

-Bildiri dağıtılması

Haber-Kamera:Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Aydın\'da ilk kestane hasadı

AYDIN\'da incirden sonra gelen en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestanenin ilk hasadı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu\'nda yılın ilk kestanesi üreticiden, kilosu 40 TL sembolik fiyatla satın alındı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel yılın ilk kestanelerini getiren Davut Bayrak ve Özkan Sütçü\'ye birer çeyrek altın hediye etti. 2016 yılında Türkiye\'de 64 bin 750 ton, Aydın\'da ise 25 bin ton kestane üretildiğini kaydeden Erdel, Türkiye\'deki kestane üretiminin yüzde 60\'ını karşılayan Aydın\'da üreticilerin bu sezon da geçen sezonki rekolteyi yakalamayı hedeflediğini ifade etti. Kestane sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Erdel, \"İki üreticimizin getirdiği 50 kilo kestaneyi burada kilosu 40 TL\'den aldık. Sezonumuz hepimize hayırlı olsun. Kesataneyi getiren üreticilerimize de altın hediyesi takdim ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kestanelerden görüntü,

-Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel\'in konuşmasından görüntü,

-Üreticilere altın hediye edilişinden görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Burdur\'da Hayvan Hakları Koruma Günü kutlandı

BURDUR\'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde (Lisinia Doğa) tedavisi yapılan \'kızıl şahin\' doğal yaşam alanına bırakılırken, ardıç ağacı dallarından yapılan \'yılan kartalı\' heykelinin açılışı yapıldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lisinia Doğa\'da düzenlenen etkinliğe Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Genel Sekreteri Servet Olpak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, yaralı halde bulunduktan sonra Lisinia Doğa\'da tedavisi yapılan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı, sanatçı Durul Bakan\'ın ardıç ağacı dallarını kullanarak yaptığı yılan kartalı heykelinin de açılışı yapıldı. Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, yaptığı konuşmada, \"Doymak bilmeyen insanoğlu doğanın dengesini bozduğu gibi, hayvanların hakkını da gasp ediyor, çevreyi bozarak insanlar arasında huzursuzluğa yol açıyor. İnanıyorum ki gelecek nesiller hayvanlarla, çevreyle ve bitkiyle kendi aralarında daha dost daha anlaşabilir daha adaletli bir dünyada yaşayacaklardır\" dedi.

638 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ise hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi adına, hayvanların doğal yaşamlarını sürdürmeleri adına farkındalık oluşturmak için tüm dünyada 4 Ekim\'in Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi. Rıza Kamil, müdürlük olarak 2013 yılından bu yana 638 vurulmuş, yaralanmış, trafik kazasına uğramış yaban ve sokak hayvanının tedavisini yaptıklarını kaydetti.

BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ ÇEKİLME

Sümer Ezgü ise Burdur Gölü\'nün su seviyesindeki çekilmeye dikkati çekti. Ezgü, \"Doğa bir zincirdir. Birisini yok ederseniz diğer taraf da gider. Hepsi birbirine bağlı. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez\" dedi.

YILAN KARTALI HEYKELİ AÇILDI

Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Öztürk Sarıca da yılan kartalının sulak alanların azalmasıyla Türkiye\'de neslinin tehlike altına girdiğini söyledi. Açılışı yapılan yılan kartalı heykeli hakkında da bilgi veren Sarıca, \"Burada yapılan heykel dünyadaki en büyük yılan kartalı heykeli. 7,5 metre kanat açıklığına ve 4 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 1250 parça ardıç ağacı dalı kullanıldı. Bundan sonra Lisinia\'nın simgesi olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayri Sandıkçı\'nın konuşması

-Rıza Kamil\'in konuşması

-Sümer Ezgü\'nün konuşması

-Öztürk Sarıca\'nın konuşması

-şahinin doğaya bırakılması

-Yılan Kartalı heykelinden detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)