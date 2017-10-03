T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa'da denetimlerde 8 kişiye gözaltı   BURSA'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden 'Terör Örgütü'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı

03 Ekim 2017 06:31

Bursa\'da denetimlerde 8 kişiye gözaltı
 
BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı. 
Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
---------------
Özel harekat ekiplerinden görüntüler
Zırhlı araçlardan görüntüler
Şüpheliler üzerinde arama yapılması

SÜRE:  2 dakika 41 saniye - BOYUT: 194 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)
====================================

Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

KONYA\'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, 16 Temmuz günü saat 23.55 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehanenin önüne gelen otomobilin sürücüsü tabancasını çıkartarak kahvehaneye doğru bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kahvehanenin olaydan kısa süre önce kapandığı öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kahvehaneye silahlı saldırı anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)
===================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BursaPropagandasınıTerörle MücadeleÖzel HarekatKuvvetYoğunDÖKÜMÜ  ÖzelBOYUTMB HaberKamera BerktuğBURSADHA ==================================== KahvehaneyeOlayTemmuzMeramSahibata MahallesiBuKahvehanenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24