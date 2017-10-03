DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa\'da denetimlerde 8 kişiye gözaltı



BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Özel harekat ekiplerinden görüntüler

Zırhlı araçlardan görüntüler

Şüpheliler üzerinde arama yapılması

SÜRE: 2 dakika 41 saniye - BOYUT: 194 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

KONYA\'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, 16 Temmuz günü saat 23.55 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehanenin önüne gelen otomobilin sürücüsü tabancasını çıkartarak kahvehaneye doğru bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kahvehanenin olaydan kısa süre önce kapandığı öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kahvehaneye silahlı saldırı anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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