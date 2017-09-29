DHA YURT BÜLTENİ-16

Samsun\'a şehit ateşi düştü (3)



CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'ndeki havalimanında karşılandı. Babası Aslan Acar\'ın ayakta durmakta zorluk çektiği karşılamada, Samsun ve Amasya protokolü aileye taziyelerini iletti. Cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, daha sonra karayoluyla Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirilerek, İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:SAMSUN,(DHA)

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Rize’de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı (3)

BAK VE YAZICI SEL BÖLGESİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, selden etkilenen Rize\'nin Hemşin İlçesi\'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Rizelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyük bir afetin yaşandığını belirterek \"Yapılan tahkimatlar daha büyük bir faciayı önledi. ona rağmen yine suyun o tahkimatların bir kısmını alıp götürdü. Bir can kaybımız var. O bizi çok üzdü. Hasarlı evlerimiz var. Ulaşılamayan yerlere ulaşmaya çalışılıyor.\" dedi. Bakan Bak, vatandaşları dere yataklarına ve yamaçlara ev yapmamaları konusunda uyararak dikkatli olunmasını istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı\'da Rize\'nin büyük bir afete maruz kaldığını belirterek bunun bölgenin yapısal özelliğinden kaynaklanıyor. Dere yataklarını ıslah ediyoruz ama hemşerilerimiz bu yatakların etrafında faaliyette bulunurken daha dikkatli olmalı. Vatandaşların kullanımımdan kaynaklı bir afet olduğunu ifade etmiyorum. Bunu kestirmek mümkün değil. hasarları kısa zamanda hükümetimiz gündemine alarak giderecektir.\" diyerek vatandaşlara \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Heyetin incelemeleri

-Bakan Bak\'ın açıklaması

-Hayati Yazıcı\'nın açıklaması

Haber-Kamera. Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de (7)



BAYRAMİÇLİLERE SESLENEN YILDIRIM: SİZE ENİŞTENİZLE BERABER GELDİM

Başbakan Binali Yıldırım, Ezine\'deki programının ardından Bayramiç\'e geçti. \'Bayramiç\'in eniştesi\' olarak bilinen eski Başbakan Yıldırım Akbulut da Başbakan Yıldırım\'a eşlik etti.

Yıldırım Akbulut Meydanı\'ndaki programda önce eski Başbakan Akbulut, kısa bir konuşma yaparak, kente kendi döneminde yaptığı hizmetlerden bahsetti. Akbulut\'un ardından hitap eden Başbakan Yıldırım, \'Size eniştenizle beraber geldim\' diyerek, şöyle konuştu: \"Bugün burada değerli Başbakanım, aynı zamanda hemşerim, sizin enişteniz Yıldırım Akbulut başbakanımla beraberiz. Siz Bayramiçliler enişteleri çok seversiniz biliyorum. Bayramiç ile kucaklaşmaya geldik. Sizlere milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim. 1915\'te Çanakkale bütün dünyanın güçlerinin bir araya geldiği saldırıya uğradı. Çanakkale Destanı\'yla Türkiye\'yi ayağa kaldıran büyük şair Mehmet Akif\'tir, onun ruhudur. İstiklal şairimiz Mehmet Akif burada, sizin bu güzel ilçenizde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar çocukluk yılları burada geçti. Mehmet Akif\'in doğduğu ev, öyle inanıyorum ki, Çanakkale şehitlerinin huzuruna gelen binlerce, yüz binlerce vatan evladı tarafından ziyaret edilecek. O evi, tekrar yeni baştan yapan ve Bayramiç\'in değerine değer katacak şekilde kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 Mart\'larda, 24-25 Nisan\'larda milyonlarca insan Çanakkale\'ye gelince mutlaka Mehmet Akif Ersoy\'un doğduğu Bayramiç\'e gelerek, onun mekanını ziyaret edecek.\"

\'EVLADINI ŞEHİT OLMAYA GÖNDEREN COĞRAFYAMIZA SELAM GÖNDERİYORUM\'

Konuşmasında Çanakkale şehitlerini de anan Yıldırım, şunları söyledi: \"Çanakkale\'de yatan kahraman şehitlerimizi gelmiş geçmiş bütün memleket için güzel işler yapmış ecdadımızı rahmet ve şükranla selamlıyorum. Bu topraklara evladını şehit olmaya gönderen bütün coğrafyamıza selam gönderiyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Biraz sonra evinin açılışını yapacağımız Mehmet Akif Ersoy\'u rahmet, şükranla, minnetle anıyorum. Ne diyor İstiklal Şairi; \'Sen ki, a\'sara gömülsen taşacaksın...Heyhat, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.\' İşte bugün bu his ve duyguyla yatan şehitlerimize borcumuzu ödemek üzere gece gündüz demeden Türkiye ve Çanakkale için çalışıyoruz. Bir yandan ülkemizin baş belası olan terörle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye\'yi, Çanakkale\'yi büyütmenin derdine düşmüşüz. 15 yılda 1 Türkiye\'yi 3 Türkiye\'ye büyütmüşüz. Bunu yaparken de ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, bölücü terör örgütlerine, FETÖ terör örgütlerine de göz açtırmadan mücadelemiz sürüyor. Bu topraklardan kökleri kazınıncaya kadar kararlı mücadelemiz devam edecek. Allah\'ın izniyle bu terör belasını milletimizin gündeminden düşüreceğiz. Allah bizi şehitlerimizin yollarından ayırmasın.\" Başbakan Yıldırım, \'milli şuur\' vurgusu da yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Çocuklarımız gençlerimiz Çanakkale\'ye geliyor. Milli şuuru anlamak, bu toprakların hangi bedelle vatan olduğunu anlamak için geliyorlar. Ama onlar geldiğinde Çanakkale\'ye, İstiklal Savaşımıza ruh veren, bizim İstiklal Marşı\'mıza heyecan ve ruh veren Akif gibi büyük şahsiyeti de, doğduğu yeri de, çocukluğunun geçtiği yeri de öğrensin, Bayramiç\'e gelsin istiyoruz. Kültürümüzü, değerimizi yaşatalım istiyoruz. Biz değerlerimizle güçlüyüz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Bu değerlerimizle inşallah geleceğimizi de inşa ediyoruz. Bu eserlerle ecdadı tanımayan, ecdada Fatiha okumayan vatan evladı kalmasın istiyoruz. Mehmet Akif\'in babası imamdı burada biliyorsunuz. Onun görev yaptığı camiyi de tekrar restore ediyoruz. Yapılan bu eserler Bayramiç\'e, Çanakkale\'ye hayırlı uğurlu olsun. Çanakkale bizim gururumuz, Çanakkale İstiklal harbinin temellerinin atıldığı yerdir. Çanakkale Geçilmez dedik ve yedi düveli Çanakkale\'de durdurduk\"

ÖĞRENCİLERLE İSTİKLAL MARŞI\'NI OKUDU

Konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım; eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz\'le beraber kurdeleyi keserek, Mehmet Akif Ersoy Evi\'yle tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Törene katılanlarla birlikte yürüyerek, Mehmet Akif Ersoy\'un Evi\'nin önüne gelen Başbakan Yıldırım, burada Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin arasına girip, müzik öğretmeni Hakan Çelik nezaretinde İstiklal Marşı\'nı okudu. Öğrencilere satranç takımı da hediye eden Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy\'un evini gezdi. Bayramiç Belediye Başkanı Arslan, Mehmet Akif Ersoy\'un evinin fotoğrafını Başbakan Yıldırım\'a sundu.

KENTTEN AYRILDI

Bayramiç Belediye Başkanı Arslan\'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, kentten ayrıldı. Yıldırım, helikopterle il merkezine oradan da uçakla Ankara\'ya gitti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

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Tüfekle şakalaşırken, arkadaşının ölümüne neden oldu

GAZİANTEP\'te 13 yaşındaki M.Ö.\'nün şakalaşırken kazara ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet ettiği arkadaşı 16 yaşındaki Halid Ömer Yeltekin yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Fidanlık Mahallesi\'nde meydana geldi. M.Ö., babasına ait tüfekle, iddiaya göre arkadaşı Halid Ömer Yeltekin ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada M.Ö.\'nün elindeki dolu tüfek ateş aldı, saçmalar Halid Ömer Yeltekin\'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Yeltekin, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yeltekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis tüfeğe el koyarken, arkadaşının ölümüne neden olan M.Ö. ise, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Bakkaldaki inceleme

- Av tüfeğine el konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 43 MB

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA)

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Bakan Çelik: Cumhurbaşkanımıza karşı bir düşmanlık oluşturuldu

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı, Türkiye\'ye karşı bir karşıtlık, düşmanlık oluşturulduğunun görüldüğünü söyledi.

Bakan Ömer Çelik, partisinin Adana\'nın Karaisalı İlçe kongresinde konuştu. Karaisalı\'nın sadece AK Parti\'nin kalesi değil aynı zamanda bir dünya markası olarak Türkiye\'deki milli birlik ve beraberliğin, kardeşçe yaşamanın, ülkenin önemli meseleleri hakkında nasıl birlik beraberlik içerisinde olunacağının bir örneği olduğunu vurguladı. Türkiye\'nin AB üyeliği sürecinin uzun bir hikayesinin olduğunu belirten Bakan Çelik, son zamanlarda dünyanın bir çok yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı, Türkiye\'ye karşı bir karşıtlık, düşmanlık oluşturulduğunun görüldüğünü anlattı. Çelik, \"AB, 2. Dünya Savaşı\'ndan sonra bir siyasi değerler birliği olarak ortaya çıktıktan sonra maalesef son yıllarda bu siyasi değerler birliğini tehdit eden aşırı sağcı, ırkçı, faşist, Nazi türü akımlar çeşitli Avrupa ülkelerinde yükselmeye başladı. Bunların en büyük hedefi Türkiye. Çünkü bunlar insanların kafasındaki demokratik değerleri tahrip etmek için, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve Cumhurbaşkanımıza bir düşmanlık geliştiriyorlar. Geçmişte Avrupa\'yı 2. Dünya Savaşı\'na götüren ve insanlığın çok büyük felaketler yaşamasına yol açan zihniyet de budur. Bu zihniyet esasında kendisinden başkasının hayat hakkı olmadığını, kendisinden başkasının herhangi bir şekilde barışa, refaha ve bir arada yaşamaya hakkı olmadığını düşünür. Müslümanlara dönük de özel bir düşmanlıkları vardır\"diye konuştu. Çelik, Türkiye\'de siyasetçilerin halkın iradesine halkın değerlerine dayanan bir devlet anlayışını inşa etmeye çalışsa hemen arkasından darbe süreci geldiğini kaydederek, \"Bu köksüz, tarihsiz ve tarifsiz devlet ve toplum anlayışı oluşturmak üzere ortaya çıkanlar darbe yoluyla halkın iradesini gasp ettiler. AK Parti\'yi çok kıymetli yapan şeylerden bir tanesi de budur. Halkın değerleri ile devlet düzeninin barıştırmış olması. Millet ve devleti barıştırmış olması. Millet ve devlet arasındaki kavgaya son vermiş olması. Bu olduğu içindir ki Türkiye\'de müthiş ekonomik başarılara imza atıyoruz, demokrasimizi, ekonomimizi geliştiriyoruz\"dedi. Bakan Çelik, FETÖ darbe girişimden sonra çok zor koşullar içerisinde terörle başarılı bir mücadele verdiklerini, özgürlük güvenlik dengesini, demokrasiyi, hukuk devletini korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik\'in salona gelişi

- Bakan Çelik\'in konuşması

Haber-Kamera:Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI (Adana), (DHA)

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Merkeze alınan eski Burdur Valisi Kürklü FETÖ\'den gözaltına alındı

GEÇEN yıl merkeze alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul\'da gözaltına alındı.

Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül\'de açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün İstanbul\'da gözaltına alındı. İstanbul\'da oturan Kürklü, sorgusu için Antalya\'ya getirilecek.

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Cezaevi firarisi Bodrum\'da yakalandı

KOCAELİ\'deki bir cezaevinden firar eden cinayetten mahkum M.G., Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde yakalandı.

Kocaeli\'nde cinayetten hapis yatan mahkum M.G., konulduğu infaz kurumundan firar etti. Yaklaşık 1.5 yıl boyunca kaçmayı başaran M.G., dün (perşembe) geldiği Bodrum\'da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen M.G., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- M.G.\'nin adliyeye getirilinden görüntü

- Adliye genel detay görüntüsü vardır

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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TEM\'de TIR ve kamyon çarpıştı, yol ulaşıma kapandı/EK

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekipleri, yola dökülen asfalt malzemesini ve sebzeleri temizledi. Kazaya karışan TIR ve kamyon da yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat 50 dakika ulaşıma kapanan TEM\'in İstanbul yönü, çalışmanın tamamlanması ardından tekrar açıldı.

Haber: BOLU,(DHA)

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Adanalı şöhretler adına kaldırım oluşturuldu

ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında, Adanalı ünlüler adına \'Adanalı Şöhretler Kaldırımı\' oluşturuldu.

Türk sineması, sanat, müzik, edebiyat, spor ve kültürel alanda ünlü 12 Adanalı isim, festival kapsamında ölümsüzleştirildi. Ünlü Hollywood Bulvarı\'ndan esinlenilerek oluşturulan kaldırımda Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Şener Şen, Suna Kan, Erol Büyükburç, Abidin Dino, Ferdi Tayfur, Menderes Samancılar, Ali Özgentürk, Aytaç Arman ve Fatih Terim\'in adı yer aldı. Atatürk Caddesi üzerinde oluşturulan Adanalı Şöhretler Kaldırımı\'nın açılışına, Menderes Samancılar, Yılmaz Güney\'in kızı Elif Güney Pütün, Erol Büyükburç\'un kızı Evren Büyükburç\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, sanata ve edebiyata kentin çok büyük katkı sağladığını belirterek, emek verenlerin hiç unutulmadığını anlattı. Menderes Samancılar da, duygusal anlar yaşadığını belirterek teşekkür etti. Kaldırımın açılışını yapanlar, daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Orkestranın genel görüntüsü

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ\'nün konuşması

-Yıldızlar Kaldırımı\'nın açılışı

-Yıldızlar Kaldırımı\'nın genel ve detay görüntüleri

-Toplu fotoğraf çekimi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Veysel DOGUÇ /ADANA, (DHA)



