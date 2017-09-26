DHA YURT BÜLTENİ-16

Ağrı\'da teröristler, kaçakları öldürdü



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristler, yasadışı yollardan yurda giren kaçakları taşıyan minübüse ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 17.30 sıralarında,19 Eylül günü Valilik kararı ile terör olaylarının önlenmesi amacıyla \'geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edilen Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Göngören köyü Yukarıdemirkapı mevkinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu kaçakları taşıyan minibüse PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine giden güvenlik güçleri yaralılara müdahale ederken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Haber: DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)

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Uyuşturucu madde şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurdukları 2 ayrı araçta 9 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi, 252 adet Ecstacy hap ile 92 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şirintepe Mahallesi\'nde durdurdukları bir araç içerisinde 9 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü 28 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi\'nde de durdurdukları araçta 252 adet Ecstacy hap ve 92 gram esrar ele geçirdi, 38 yaşındaki B.G. ve 30 yaşındaki Z.G.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler B.G., Z.G. ve M.Ö. götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamalarının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından,

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Gaziantep\'te \'Mesleğim Var İşim de Var\' projesi

GAZİANTEP\'te, Esnaf ve Sanatkarlar Odası \'Mesleğim Var, İşim de Var\' projesi kapsamında \'Dezavantjlı Gruplarda Ön Yargının Kaldırılması\' semineri düzenlendi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen \'Mesleğim Var, İşim de Var\' projesinin tanıtım toplantısına birçok oda başkanı katıldı. Proje kapsamında 325 bağımlının meslek sahibi olabilmeleri için eğitim faaliyetlerine katılım sağlamasının ardından, belge almaya hak kazanan katılımcılar yararlanacak. Bir çok proje yaptıklarını söyleyen Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, \"İş-Kur ve Avrupa Birliği destekli projelerimizle ara eleman yetiştirmek için madde bağımlısı gençlerimize vereceğimiz eğitimler için ciddi şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 11 aydır devam eden ve toplamda 12 ay sürecek olan bu süreçte yaklaşık 325 kişiye birebir eğitim vermiş olduk. Ara eleman açığımızı kapatmak için meslek sahibi olmayan gençlerimizi meslek sahibi yapmak bizim en büyük hizmetimizdir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seminere katılanlar

- Sinevizyon anlatımı

- Ömer Küsbeoğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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İslahiye\'de 198 konutun sahibi kurayla belirlendi

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, TOKİ ve belediye işbirliğiyle yaptırılan 198 konutun sahibi kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ ve İslahiye Belediyesi işbirliğiyle Fevzipaşa Mahallesi\'nde yaptırılan 2+1\'den 120 konut, 3+1\'de ise 78 konut ikinci etap 198 konut için kura töreni düzenlendi. İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kura çekimine ev sahibi olmak umuduyla konutlara başvuran vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende 198 konutun sahipleri, noter eşliğinde çekilen kuralarla belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar sevinirken, ev sahibi olma ümidiyle başvuran ve isimleri çıkmayanlar ise evlerine üzgün şekilde döndü. Kurada ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Yesemek Mahallesi\'nde oturan engelli Mustafa Kızılkaya, eşi Ayşe ve oğlu Mehmet ile ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Mustafa Kızılkaya, eşi ve oğlunun yardımıyla geldiği salonda yine onların yardımıyla çıkarken, \"Yesemek Mahallesi\'nde üstü sac ve harabe bir evde oturuyorduk. İlk kez ev sahibi oluyoruz. Çok mutluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Kültür Merkezi

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Kura çekimleri

- Konut çıkanlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU :124 MB