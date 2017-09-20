DHA YURT BÜLTENİ-16

Sınıra askeri araç takviyesi sürüyor

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

İskenderun istikametinden gelen askeri araçlar Reyhanlı İlçesi’ne ulaştı. Askeri araçlar sınırdaki çeşitli birliklere gönderildi. Bu araçlardan bazıları da Cilvegözü Gümrük sahasına giriş yaptı. Bugün iş makineleri de Cilvegözü’ne geçti.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar gelirken

- Cilvegözü gümrük sahasına girerken

Süre; 20\", Boyut: 10.7 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Mersin\'de 19 dönüm orman yandı

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 19 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Buladanlı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, \"Çamlı Mahallesinde meydana gelen orman yangınına hemen müdahale edildi. Yangın etkili çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 19 dönüm kızılçam ormanlık alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yangının çıktığı alanın görüntüsü

- Yangın söndürülürken

- Soğutma çalışmaları yapılırken

- Arasöz görüntüsü

- Erdemli Orman İşletme müdürü İsmail Çelik ile röportaj

Boyut: 245 MB,Süre: 02\'05\"

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Emniyet Müdürlüğünde yangın çıktı

Iğdır\'ın Konaklı Mahallesi Doğubayazıt Caddesindeki 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü\'nün zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangında binada bulunan personel ve vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ve TOMA yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Binanın yangın çıkan zemin katında il emniyet müdürlüğüne ait resmi araçlar bulunuyordu. Yangın araçlara sıçramadan kısa sürede kontorl altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaklaşık 45 gün önce de Iğdır Valiliğinde yangın çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Binası

-Polislerin yangına müdahalesi

-İtfaiyecilerin müdahalesi

SÜRE: 01.07 BOYUT: 67 MB

Haber-Kamera Suat DENİZ / IĞDIR / DHA

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Zonguldak Ereğli\'de 29 mahalle, 57 köy, 2 beldede şap karantinası



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 29 mahalle, 57 köy ve 2 belde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi ile Hasankahyalar Köyü\'nde 2 ayrı noktada şap hastalığı tespit etti. Hastalık nedeniyle ilçe merkezinde Kırmacı Mahallesi ile birlikte toplam 29, Hasankahyalar Köyü ile birlikte toplam 57 köy ve Ormanlı ile Kandilli beldeleri koruma bölgesi ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları, alım, satımı, süt ürünlerinin karantina alanı dışına çıkışı, sığır, manda, keçi ve koyunların mera ve otlaklara salınması, ot, saman, tırnak, boynuz, hayvan gübresi, deri ve benzeri ürünlerin çıkarılması, antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlar ile hasta hayvanların sütlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ve söz konusu belde, köy ve mahallelerde her türlü hayvansal ürünlerin toplanması yasaklandı. Öte yandan hastalığın bertaraf edilmesiyle ilgili ilaçlama ve diğer çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.



Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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Antalya aşığı Alman evinde ölü bulundu

ANTALYA\'da yalnız yaşayan Alman 62 yaşındaki Ernest Ruhland, evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi\'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 2016 yılında Almanya\'dan gelerek Antalya\'ya yerleşen Ernest Ruhland\'dan iki gündür haber alamayan komşuları, kapıyı çalıp yanıt alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis, yatak odasında Ernest Ruhland\'ın cesediyle karşılaştı. Ruhland\'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevresi tarafından çok sevilen Ruhland\'ın Antalya aşığı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Bina dış plan görüntü

Dairenin görüntüsü

Güvenlik kameralarının görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

Çilingirin gelmesi ve kapıyı açmaya çalışması

Polislerin görüntüsü

RÖP: Celal Yıldırım

Olay yeri inceleme ekibinin daire içinde çalışırken görüntüsü

Detaylar



400 mb --03.34

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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O polis memuruna 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava



İZMİR\'in Alsancak Semti\'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer\'e yönelik şiddet uyguladıktan sonra, toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanan polis memuru O.Y. hakkında dava açıldı. Tutuklanıp serbest bırakılan polis hakkında savcı, 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Alsancak\'ta 10 Ağustos\'ta yaşanan olayda, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer\'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, \"Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın\" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç\'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu. Olaydan sonra Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri, 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceledi. Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan O.G., itiraz üzerine tutuklandı. Motosikletli saldırgan O.G.\'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç\'ı darp eden polis memuru O.Y., tutuklandıktan sonra itiraz üzerine serbest bırakıldı. Savcılık, polis memuru O.Y. hakkında, \'yaralama\' ve \'hakaret\' suçlarından 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



Haber: İZMİR, (DHA)

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Doktorların göreve dönmesi için hastaları dilekçe verdi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde temmuz ayında 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Başak Çoşkun\'un görevlerine iade edilmeleri için hastaları bir araya gelerek, Kaymakamlığa dilekçe verdi. Ünlü Türkücü Rahmi Saltuk da dilekçe veren hastalar arasında yer aldı.

Bodrum Devlet Hastanesi\'nde görev yaparken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Başak Coşkun\'un görevlerine iadesi için 50 kadar hastası, Bodrum Kaymakamlığı\'na dilekçe verdi. Hastalar, hastanedeki ilgili birimlerde sağlık hizmeti kalitesinin düştüğünü iddia edip, Dr. Demirci ve Ortopedi Uzmanı Coşkun\'un bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

HALK OZANI DA DOKTORLARA SAHİP ÇIKTI

Dilekçe verenler arasında Bodrum\'a yerleşen ve 2016 yılında dizini kırdığında Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Sayan\'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle de Kardiyolog Yasemin Demirci\'nin hastası olan Türkücü Rahmi Saltuk da yer aldı. Saltuk, \"İki doktor da beni tedavi etti. Biri dizimi iyileştirdi, diğeri yüreğimi iyileştirdi. Acaba diyorum beni iyi tedavi ettikleri için mi aldılar görevden? Olabilir mi? Bu tabiki işin esprisi. Nitelikli insan, ilerici insan istemiyorlar. Bütün dertleri, ne kadar ilerici varsa onları bürokrasiden kazımak. Başta sosyalistler, sonra Kemalistler, sonra ilerici kim varsa\" dedi. Dr. Demirci\'nin hastası Naci Memişoğlu da \"Hizmetlerinden çok memnunduk. Görevine geri dönmesi için dilekçe verdik. İnşallah geri dönerler aramıza katılır, yine o eski güzel hizmetlerine devam ederler. Bu yanlışlıkların düzelmesini istiyoruz. Hiç saat mefhumu yoktu, saat mefhumu olmadan çalışıyordu. Öğle yemeklerine gitmiyordu. Akşam temizlik işçileri gittikten sonra bile çalıştığını gördüm. Geç saatlere kadar bize hizmet verdiğini gördük\" dedi. Dilekçeleri veren grubu temsilen 6 kişi de Kaymakam Bekir Yılmaz\'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kemal Turan, görüşme ile ilgili bilgi verdi. Turan, \"Kaymakam Bekir Yılmaz\'ı ziyaret edip, konuyu paylaştık. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Başak Coşkun\'un KHK ile meslekten men edilmelir nedeniyle herhangi bir şey yapamayacağını ifade etti. Haklı olarak OHAL şartları nedeniyle de kendisinin mülki amir olarak müdahil olamayacağını ifade etti. Bazı konularda fiilen doktorlarımızın kendisinin dilekçe vermek suretiyle valilikte hakkının aranmasını tavsiye etti. Bunun dışında büyük bir anlayışla bizleri kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz\" dedi. Grup dilekçelerini verdikten ve Kaymakamlık\'taki görüşmenin ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dilekçe vermeye gelenlerden görüntü,

-Dilekçesini verenler ile röp.

-Türkücü Rahmi Saltuk ile röp.

-Kaymakamlık önünde bekleyenlerden görüntü

-Grubu temsilen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ı ziyaret edenler arasında bulunan Kemal Turan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)