DHA YURT  BÜLTENİ-16

Kocaeli\'de FETÖ\'den 4 tutuklama

KOCAELİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6\'sı Türk Silahlı Kuvvetler mensubu 1\'i esnaf olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten 7 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 1 esnaf, 1\'i ihraç edilen TSK personeli olmak üzere 6 kişiden 4\'ü tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi de etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek tekrardan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Antalya\'da çalılık alanda Atatürk heykeli bulundu (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ANTALYA\'da Göçerler mevkiinin arka kısımlarındaki çalılık alanda yaklaşık 2 metrelik Atatürk heykeli bulundu. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Mustafa Erdem telefonla Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı arayarak, bunu yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Kepez İlçesi Göçerler mevkiindeki çalılık alanda yürüyüş yapan CHP delegesi Mustafa Çiftçi ile bölgedeki bir sitenin bekçisi, yaklaşık 2 metrelik fiberden yapılmış Atatürk heykelini yerde görünce CHP İl Başkanı Mustafa Erdem\'i bilgilendirdi. Erdem, gazetecilerle birlikte Masa Dağı\'ndaki alana gitti. Mustafa Erdem, çalılıklar arasına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen Atatürk heykeli ile ilgili Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı arayarak, bu hainliği yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Burada bir açıklamada bulunan Erdem, \"Geldikleri günden beri Atatürk adını taşıyan ne varsa yıkmak için çaba harcayanlar, Türk lirasından Atatürk\'ün resmini çıkartanlar, stadyumlardan adını kazıyanlar, milli eğitim müfredatından Atatürk ilke ve devrimlerini çıkartanlar, özgür ve bağımsız bir Türkiye\'de yaşıyorsak Atatürk ve arkadaşlarına, atalarımıza borçlu olduklarını unutuyorlar. İçlerindeki kin ve nefret duygularını bir türlü yıkamıyor, atamızın heykelini buraya ormanlık alana atma cesaretini gösteriyorlar. Buradan Antalya valimiz sayın Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmelidir\" dedi. Atatürk heykelini bulan Mustafa Çiftçi ise ormanda yürüyüş yaptıkları sırada gördüklerini ve yüzüstü çevrili olan heykeli ters çevirdiklerinde Atatürk\'e ait olduğunu gördüklerini anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen emniyet güçleri ise heykeli incelenmek üzere olay yerinden alırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Partili ve basın mensuplarının görüntüsü

-CHP il başkanı Mustafa Erdem heykeli incelerken

-RÖP 1: Mustafa Erdem ( CHP Antalya İl Başkanı )

-RÖP 2: Mustafa Çiftçi

-Heykelin görüntüsü

-İl başkanı emniyet müdürü ile telefonla görüşmesi

-Sivil polis lerin heykeli incelemesi

-Detaylar

601 mb - 05.22

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Honaz\'da orman yangını

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nin Akbaş Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söldürüldü.

Honaz İlçesi\'nin Akbaş Mahallesi\'nin dağlık kesimlerinde, Akbaş Barajının üst tarafndaki alanda, bugün saat 12.15\'te yangın başladı. İki ayrı noktada aynı anda başlayan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak ve 7 helikopterle havadan, 32 arazöz ve 4 dozerle ise karadan müdahale etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Genç çam ormanlarının bulunduğu bölgede yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının aynı anda 2 ayrı noktada başlaması, kundaklama şüphesini akla etirdi. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesini için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)

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Manavgat\'ta orman yangını söndürüldü /EK

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı\'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde bulunan Altınkaya Mahallesi yakınlarındaki Oluk mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Helikopter, 2 arazöz, su tankeri ve orman işçileriyle yangına müdahaleye başlandı. Bölgenin sarp ve kayalık olması alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Karadan ve havadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğuyla ilgili henüz tespit yapılamadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın söndürme helikopterinin su atması

HABER- KAMERA: MANAVGAT, (DHA)

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Kayseri\'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

KAYSERİ\'de, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Ümüş Yerlikaya öldü.

Kaza merkez Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarı\'nda meydana geldi. Eşref Bitlis Bulvarında seyir halinde olan Yaves Yerlikaya\'nın (58) kullandığı 35 DRV 38 plakalı otomobille Uzay Caddesi istikametinden seyir halinde olan Mert Göngül\'ün idaresindeki 38 LL 164 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 DRV 38 plakalı otomobil takla atarak, ters döndü. Kaza sırasında savrulan araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Ümüş Yerlikaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan araçların sürücüleri ise gözaltına alınarak Yıldırım Beyazıt Polis Merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadın otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Hayatını kaybeden Ümüş Yerlikaya

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Uyuşturucu Satıcılarına 2 Ayrı Operasyon

KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Ankara\'dan Kayseri\'ye 274 gram metamfetamin getirdiği öne sürülen 35 yaşındaki Y.B. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyondan batı illerinden sağladığı uyuşturucuyu Kayseri\'de getirdiği belirtilen M.B., Kayseri- Ankara karayolu girişindeki Boğazköprü\'de oluşturulan denetim noktasında polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 2 poşet içine gizlenmiş 274 gram metamfetamin ele geçirildi. M.B., polistarafından gözaltına alındı. Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları belirlenen 23 yaşındaki G.T., 28 yaşındaki Y.K. ve 32 yaşındaki M.U. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde Metamfetamin, 1 parça halinde esrar ve 4 parça halinde Bonzai bulundu. Yakalanan 3 kişiden Y.K. ile M.U., uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi. G.T. ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan polisteki işlemleri tamamlanan M.B., ile G.T., Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uyuşturucu satıcısı 2 kişinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)

55 saniye /23 MB

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Otomobilin camını kırıp 39 bin lira çaldılar

ADANA\'da motosikletli ve başlarında kask bulunan 2 kişi, 37 yaşındaki Mustafa Cengiz\'in bankadan çekip otomobiline bıraktığı 39 bin lirayı camı kırarak çaldı.

Nakliye işiyle uğraşan Mustafa Cengiz, borcu olan 41 bin 500 lirayı ödemek için saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Metal Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir bankadan 39 bin lira para çekti. 33 VAL 38 plakalı otomobiline binip poşet içindeki parayı koltuk üstüne bırakan Cengiz, yemek için site içerisindeki bir alışveriş merkezine giderek otomobilini park etti. Motosikletle takip ettikleri Mustafa Cengiz\'in otomobiline yaklaşan başlarında kask bulunan 2 kişi, sol ön camı buji yardımıyla kırıp para dolu poşeti alarak kaçtı. Otomobildeki paranın çalındığını fark eden Cengiz, polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bir arkadaşından 41 bin 500 lira borç aldığını, borcunu ödemek için bankadaki 39 bin lirasını çektiğini anlatan Mustafa Cengiz, \"Borç ödeyecektim, tüm para gitti. Hırsızlar inşallah bulunur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Arabanın dıştan genel görüntüsü

- Kırılan kapı camının ve arabanın içinin genelgörüntüsü

- Mustafa Cengiz\'in konuşması

- Paranın çalındığı el freninin görüntüsü

- Kırılan kapı camının dıştan görüntüsü

SÜRE:1\'26\" BOYUT:88MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, (DHA)

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Cumhuriyet Kadınları\'ndan Atatürk\'süz müfredat tepkisi

CUMHURİYET Kadınları Derneği (CKD) Bodrum üyesi kadınlar, yeni müfredata basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Eğitim öğretim yılının ilk gününde, Bodrum Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına dernek üyeleri, ellerinde \"Atatürk\'süz müfredata hayır\" yazılı pankartlarla geldi. Basın açıklamasını okuyan CKD Bodrum Temsilcisi Gülay Mertok, \"MEB, bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürk\'süz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmaktadır. Bu müfredat, Cumhuriyet devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk\'ün unutturulmasını hedefleyen, devrim tarihimize saldıran, Cumhuriyet\'e düşman, milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece Vahabi din anlayışını önceleyen çağ dışı bir programdır. Bu ders programları Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın dinci, çıkarcı, bölücü örgütlerin özel çiftliği olduğunu iddia eden Mertok, \"Çocuklarımızı artık onlar, karanlık emellerine göre şekillendireceklerdir. Bakanlığın adı da bundan böyle \'Ümmetçi Bakanlığı\' olmalıdır. Ancak biz CKD olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Milli devletin varlığını sürdürmesi, Cumhuriyet devriminin kazanımların korunması, kadın-erkek eşitliğinin, insanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz. Çağdışı müfredat iptal edilene kadar halkımızla birlikte ve sürekli eylemlilik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Bu ümmetçiler hiç heveslenmesinler, biz Türk anaları evlatlarımıza, torunlarımıza o unutturmak istedikleri Atatürk\'ü, Cumhuriyet\'i, vatan, millet ve bayrak sevgisini hep öğrettik ve daima da öğreteceğiz\" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasından görüntü

-CKD Bodrum Temsilcisi Gülay Mertok\'un basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (Muğla), (DHA)

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Sivas\'ta Eğitim-Sen\'den müfredat tepkisi

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, yeni müfredata tepki göstererek, \"İktidarın siyasi-ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni müfredata tepki gösterdi. Akyol, \"MEB, yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitimin sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş, son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinden yürütülen tartışmalarda görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirerek adımlar atılmaktadır. Laik, bilimsel eğitim düşmanı yeni müfredata karşı yürüttüğümüz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala aldıkları hukuk dışı sürgün kararlarıyla haklı mücadelemizi zayıflatarak, bilim düşmanı eğitim politikalarına daha rahat hayata geçirmeyi hedeflemişlerdir. İktidarın siyasi-ideolojik hedeflerine göre hazırlanan, bilimsel inceleme ve değerlendirme olmaksızın, pilot uygulama bile yapılmadan hayata geçirilen yeni müfredatın çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur\" dedi.

\"LAİK BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM\"

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan ve katlanarak artan sorunların olduğunu ifade eden Akyol, \"MEB\'in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının olmadığını açıkça göstermektedir. Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları okullarımızı eğitim yuvası olmaktan uzaklaştırmaktadır. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin değil, dini inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminin çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim-Sen olarak ülkenin ve çocuklarının geleceğinden endişe duyan herkesi kurumsal, bilimsel, demokratik, laik ve ana dilinde eğitim hakkı için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-Şube Başkanını açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(119 mb)

