DHA YURT BÜLTENİ-16

Bingöl\'de çatışma: 2 asker yaralı



BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi\'nde dünden beri sürdürülen operasyon kapsamında, bugün saat 20.00 sıralarında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversetisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: BİNGÖL, (DHA)

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Bitlis\'te 1 PKK\'lı terörist öldürüldü



BİTLİS\'in Mutku İlçesi ile Muş\'un Hasköy İlçesi sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı-40 operasyonunda 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Bitlis ili Mutki ilçesi ile Muş ili Hasköy ilçesi mülki sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis ve Muş İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet AVCI-40 Operasyonu planlanarak icra edilmektedir. Operasyon kapsamında 07.09.2017 günü saat 18.50 sıralarında Gresör Tepe mevkiinde Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde silah mühimmat ve muhtelif malzeme, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet malzeme ve telsiz kod şifresi, 1 adet Yeasu büyük telsiz, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet anten kablosu, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilerek tahkikata başlanılmış olup, ele geçen malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

Haber: BİTLİS, (DHA)

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Başbakan Yıldırım, İzmir\'de (2)

BAŞBAKAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURDU

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Km\'lik Selçuk Torbalı İZBAN hattının açılışından sonra trene geçti. Burada vatman kotluğuna oturan Başbakan Binali Yıldırım, sürüş sırasında \"Allah hayırlı uğurlu etsin. Selametle kazasız belasız yolculuk yaptırsın. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmirimize, hemşerilerimize hayırlı olsun\" anonsunu yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binali Yıldırım\'ın vatman koltuğuna oturması

-Başbakan Yıldırım\'ın açıklaması

-trenin hareket etmesi

-trenin içinde bulunan yolcular

-genel ve detay

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Marmaris\'te PKK terör örgütü üyesi üniversiteli tutuklandı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak\' suçundan yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki C.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında PKK Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan C.B.\'nin (Cemal Bozuk) Marmaris\'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün (Perşembe) otobüs terminalinde tedbir aldı. Otobüsle gelen C.B., izlenildiğinden habersiz şehir merkezine gelerek bir süre dolaştı, şehrin en işlek caddesi olan Ulusal Egemenlik Caddesi\'ndeki bir çay bahçesinde oturdu. Ekipler, Kemeraltı Mahallesi\'nde bulunan bir apart otele yerleştiğini tespit ettikleri C.B.\'nin odasına, bugün (Cuma) sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.B., SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Şüphelinin hastaneye getirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Traktörün altında kalan çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

KARABÜK\'te, şarampole devrilen trakörün altında kalan 14 yaşındaki Fatih Kener öldü, 16 yaşındaki arkadaşı Yasin Başdemir ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kapullu Mahallesi 928 Nolu Sokak\'ta meydana geldi. Yasin Başdemir, habersiz olarak dedesine ait olan 78 EB 692 plakalı traktörü alarak arkadaşı Fatih Kener ile birlikte gezintiye çıktı. Fatih Kener yönetimindeki traktör, stabilize yolda şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörün altında kalan Fatih Kener öldü, Yasin Başdemir ise yaralandı. Yaralı Başdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih kener\'in cesedi ise vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Devrilen traktör

-112, AFAD ve İtfaiye ekipleri



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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)