DHA YURT BÜLTENİ-16

Bitlis\'te 2 PKK\'lı terörist öldürüldü

BİTLİS\'in Hizan İlçesi kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda, PKK\'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 1 güvenlik korucusu ise hafif şekilde yaralandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bitlis\'in Mutki ilçesi Kaşak Köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş güzergahları tutulurken, saat 16:15 sıralarında 2 PKK\'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1 güvenlik korucusu hafif şekilde yaralanırken, çatışma sonrası operasyon bölgesi silahlı helikopterlerce ateş altına alındı. Yapılan arazi aramalarında terör örgütü mensubu 2 PKK\'lı silahları ve sırt çantaları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik korucusu ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Haber: BİTLİS(DHA)

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Bakan Fakıbaba: Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı (2)(Görüntü Ekiyle Yeniden)

SÜT TOPLAMA TESİSİ\'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman\'da badem hasadının ardından beraberindeki heyetle Hasancık köyünde Araştırma Enstitüsü\'nün yerini inceledi. Bakan Fakıbaba daha sonra Süt Toplama Tesisi ve Genç Çiftçi programı kapsamında hayvan dağıtım törenine katıldı. Buradan da Türkiye Petrolleri toplantı salonunda düzenlenen \'Ortak Akıl\' toplantısına katılan Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tütün üreticileriyle özel toplantı yapacağını belirten Fakıbaba, \"Tütün üreticilerinin haklı talepleri var. Önemli bir çoğunluk teşkil ediyorlar. İnsanlar ailelere bakıyorlar. Biz bir defa üreten herkese karşı saygılıyız. Onlar Allah’a şükür namusu şerefiyle katkıda bulunuyorlar. Madem bir talep var arz da yerine geliyor. Dışarıdan ithal edeceğimize biz kendimiz buradaki arkadaşlarımıza neler sağlayabiliriz. Bunu konuşacağız\" dedi. Terör konusuna da değinen Fakıbaba, \"Valla bize kafa tutan kim var ise herkesin ne kadar terör örgütü var ise onların hepsinin mutlaka ve mutlaka birer birer yok olacağına inanıyorum. Çünkü halkta birlik, beraberlik görüyorum. Ülkemizi bayrağımızı sevdiklerimizi görüyorum. Vatanımızı milletimizden gurur duyuyorum. İnşallah bu projeler ile Türkiye sadece bölgesinde değil artık dünya da adını duyuran Cumhurbaşkanımız liderliğinde ümmetine hizmet eden ülke konumuna gelecektir. Bölücü insanlar bizi bölemezler hiç boşuna uğraşmasınlar birlik beraberlik içindeyiz\" diye konuştu. Yapılan açıklamadan sonra Valilik ve belediyeye ziyaretlerde bulunan Bakan Fakıbaba ardından karayolu ile Şanlıurfa\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süt oplama Tesisi ve Genç Çiftçi

- Türkiye Petrolleri toplantı salonu

- Bakan Fakıbaba, toplantıya katılması

- Fakıbaba\'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:200 MB

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Spil Dağı\'nda orman yangını

MANİSA\'nın Spil Dağı Milli Parkı\'nda, henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin; uçak, helikopter ve itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 18:30 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı\'nda seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Yangını fark eden sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte otomobili durdurarak araçtan indi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin otomobilin yakıt deposuna sıçramasıyla patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan sürücüsüz otomobil, ormanlık alana girerek bir kez daha patladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 10 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 11 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Öte yandan, Spil Dağı\'na piknik için gelen vatandaşlar yangını izlerken bir yandan da piknik yapmaya devam etti. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile 1 otomobilin zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçak ve helikopterlerin müdahalesinden görüntü

- Yanan araçtan görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- İtfaiye araçlarından ve vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Kuzenini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ\'ta 31 yaşındaki Hacı Ali Dalkıran, tartıştığı halasının oğlu 29 yaşındaki Ramazan Kekeç\'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Kekeç ile aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen kuzeni Hacı Ali Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalkıran, tüfekle kuzenine ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ramazan Kekeç, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hacı Ali Dalkıran ise sabaha karşı polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ali Dalkıran mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlı Hacı Ali Dalkıran\'ın getirilişi

- Zanlının hastaneye girmesi

- Hastane önünde bekleyen polisler

- Zanlının hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Ölen Ramazan Kekeç\'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB



