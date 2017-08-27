DHA YURT BÜLTENİ-16

Tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilden inen sürücüye TIR çarptı



KONYA\'nın Kadınhanı İlçesi\'nde tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilinden inen 32 yaşındaki Mustafa Babaoğlu, arkadan gelen TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadınhanı-Ilgın karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Babaoğlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için 42 APR 88 plakalı otomobilii yolun sağına çekip aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Mahdı Ranjdoust yönetimindeki İran plakalı TIR, Babaoğlu\'na çarptı. TIR\'ın altında sürüklenen Babaoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın Mustafa Babaoğlu, yaşamını yitirdi.

İzmir\'den İran\'a tavuk kümesi götüren TIR\'ın şoförü Mahdı Ranjdoust, jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (FOTOĞRAFLAR)

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- Olay yeri

- Kazazede

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

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Evlerinde silah ve uyuşturucu bulunan çift, tutuklandı



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde bir eve düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mesut Ö. ile eşi Gülistan Ö. tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Mesut Ö.\'ye ait ev ve işyerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet A47 Kaleşnikof tipi tüfek, 42 Kaleşnikof mermisi, 3 adet 7.65 çapında tabanca, 17 bomba imalatında ve uzun namlulu silahlarda susturucu olarak kullanıldığı tahmin edilen alüminyum görünümlü boru parçası, 70 gram metamfetamin, 56 uyuşturucu hap, 16 gram esrar ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 200 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan Gülistan Ö. ve Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA)

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20\'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali\'nde Gökhan Tepe rüzgarı esti



BURSA\'da düzenlenen 20\'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali Gökhan Tepe konseriyle son buldu.

Türkiye\'nin armut üretim merkezi olan Bursa\'da Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi\'nin birlikte organize ettiği Kültür Sanat ve Armut Festivali\'nin 20\'ncisi yapıldı. 2015 yılında Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız\'ın makamında şehit edilmesi, geçen yıl da 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yapılamayan festival, bu sene coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında düzenlenen \'En iyi armut\' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Ardından Timsah Kavşağında kurulan platformda sahneye çıkan sanatçı Gökhan Tepe, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Tepe, alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe\'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanatçı Gökhan Tepe\'ye, üzerinde armut resmi olan çini hediye etti, ilçede yetişen armut verdi.

Görüntü Dökümü:

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-En iyi armut yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilmesi

-Gökhan Tepe sahne alması

-Konseri izleyenlerden detaylar

-Protokolden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Otomobil, yayaya çarpıp, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA\'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Sarıtaş\'a çarpıp takla attı. Kazada, Sarıtaş öldü, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Beyşehir Çevreyolu\'nda meydana geldi. Muhammet Evrim yönetimindeki 42 LG 045 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Hasan Sarıtaş\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Sarıtaş ile sürücü Evrim ve yanındaki Serkan Evrim ile Abdullah Selman yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Hasan Sarıtaş yakındaki özel bir hastaneye, diğer üç yaralı ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Sarıtaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Muhammet Evrim\'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Vatandaşların kazayı izlemesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Karayolunu 2 saat trafiğe kapattılar

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası vatandaşlar, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı.

Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşları, olay yerine gelen Germencik Kaymakamı Ayhan Işık söz vererek ikna etti. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı. Vatandaşlarla yoldan geçmekte olan sürücüler arasında yaşanan gerginliği ise jandarma önledi.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Neşetiye Mahallesi\'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fetri Çelik (22), kullandığı 09 TR 150 plakalı motosiklet ile yanındaki kardeşiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, o sırada İzmir\'den Aydın yönüne giden Tamer Köteli (47) yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kardeş de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki kardeşe çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Köten kazadan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören mahalle muhtarı İkram Gelmez, peşinden koştuğu otomobilin önüne geçti ve beylik tabancasını çekerek otomobili durdurdu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü öfkeli vatandaşların elinde aldı. Sürücü gözaltına alınırken otomobil ise olay yerinden çekildi.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Yaşanan kazadan sonra vatandaşlar, daha önce de aynı yerde ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen yüzlerce vatandaş, vali veya kaymakamın gelmesini istedi. Bu sırada polis ve jandarma yetkilileri vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, gerekirse 24 saat yolu açmayacaklarını söyleyen vatandaşlar ikna olmadı. Bu sırada, yoldan geçmeye çalışan bir otomobili vatandaşlar önüne geçerek durdurdu. Otomobil sürücüsü yoldan geçmekte ısrarcı olunca vatandaşlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar otomobili tekmelemeye başlayınca sürücü geriye doğru kaçmaya başladı. Vatandaşlar otomobili kovaladı ve sürücüyü otomobilden indirerek linç etmeye çalıştı. Devreye giren jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden kurtardı. Jandarma ile vatandaşlar arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ YOL AÇILDI

Uzun süren gerginliğin ardından olay yerine Germencik Kaymakamı Ayhan Işık geldi. Mahalle Muhtarı İkram Gelmez ile vatandaşlar, Kaymakam Işık\'a, \"Buraya acilen ya trafik ışıkları ya da üst geçit yapılsın. Yoksa biz bu yolu trafiğe açmayacağız. Her yıl birimizin yakını bu yolda ya can veriyor ya da yaralanıyor. Yeter artık yıllardan beri verdiğimiz canlara\" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kaymakam Işık ise, \"Ben bir Kaymakam olarak buraya geldim. Acınız hepimizin acısıdır. Bu, hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa, gelin görüşelim. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız. Gerekirse karayolları yetkilileriyle birlikte görüşelim. Konuyu Vali Bey\'e de aktardım. Çözüm için uğraşacağız. Ancak araya bayram giriyor. Tatil sonrası sorununuza mutlaka çözüm bulmaya çalışacağız. Burada söz veriyoruz\" dedi.

Vatandaşlar, Kaymakam\'ın verdiği sözden sonra yolu trafiğe açtı ve bekleyen yüzlerce araç yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşların yolu trafiğe kapatmasından görüntü

- Yoldan geçmeye çalışan sürcü ile vatandaşların tartışmasından görüntü

- Jandarmayla vatandaşların tartışmasından görüntü

- Emniyet yetkililerinin vatandaşları ikna etmeye çalışmasından görüntü

- Kaymakam Ayhan Işık ve Mahalle Muhtarı İkram Gelmez\'in konuşmasından görüntü

- Vatandaşlarla kaymakamın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)