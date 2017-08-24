DHA YURT BÜLTENİ-16

Fethiye\'de orman yangını (3)



YANGINDA İHMAL ŞÜPHESİ

Bugün saat 15.40 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Karaot Plajı\'nın üst kısmındaki ormanlık alanda başlayan yangına, 3 uçak ve 6 helikopter havadan, 14 arazöz, 10 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve 105 orman işçisi de karadan müdahale etti. Fethiye-Muğla Karayolu üzerine konuşlanarak alevlerin önünü kesen yangın söndürme ekipleri, 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına devam ettiği alanda, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının Karaot Plajı yakınındaki tali orman yolu kıyısından başladığı tespit edildi.bu nedenle yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber: Ergün TOS / FETİHYE (Muğla), (DHA)

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Erdemli’de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi öldü

MERSİN’in Erdemli İlçesi\'nde, bir inşaatın dış cephesine kurulan iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz Mahallesi 1020 sokakta bulunan 12 katlı inşaata meydana geldi. İnşaatın 7’nci katında dış cephe sıvası yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Yaşar ile 39 yaşındaki İsmet Akgül iskele halatının kopması sonucunda dengelerini kaybederek düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, metrelerce yükseklikteki iskeleden düşen Abdulkadir Yaşar ve İsmet Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaat işçilerinin iş arkadaşları olayın etkisi ile büyük üzüntü yaşarken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği inşaatın görüntüsü

- Halatı kopan inşaat iskelesinin görüntüsü

- Olay yerinde toplanan vatandaşların görüntüsü

- Kazada ölen işçilerin, arkadaşlarının düştüğü yere bakması

- Ölen inşaat işçilerinin düştüğü yerin görüntüsü

- Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı\'nın inceleme yapması

- Cenazeler tabuta konup cenaze aracına taşınlası

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'30\" Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

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Kamyon evin duvarına çarptı

BİLECİK\'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, önce elektrik direğine, daha sonra da tek katlı evin duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak\'ta meydana geldi. Serdar Eren yönetimindeki 38 NN 891 plakalı tuğla yüklü kamyon, seyir halindeyken frenleri tutmayınca, önce bir elektrik direğine, ardından da tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü Serdar Eren ile yanında oturan yara almadan kurtuldu. Tek katlı evde maddi hasarın meydana geldiği kazada kamyon vinçle olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Eve çarpan kamyonun çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)



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TIR\'ın dorsesindeki yükün üzerine otomobil konuldu

ESKİŞEHİR\'de karayolunda seyreden bir TIR\'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü.

Sosyal paylaşım sitesinde yayınlana görüntülerde, çevre yolunda seyreden bir TIR dorsesindeki yüklerin üzerinde bir otomobil olduğu yer aldı. Araç sürücülerini cep telefonlarıyla kaydettiği olayda TIR dorsesinde gerekli önlem alınmadan konulmuş olan otomobil, yanından geçen araç sürücülerini tedirgin etti. Sürücüler, TIR dorsesindeki otomobilin her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Görüntü dökümü:

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- dorsesinde otomobil bulunan TIR karayolunda seyrederken

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Düzce\'de grev yapan işçilere gözaltı

DÜZCE’de 25 gündür grevde olan 20 işçi, fabrikadan kamyon ve TIR’ların çıkışına engel oldukları gerekçesiyle zor kullanılarak gözaltına alındı.

Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 20 zamdan memnun kalmayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 20 işçi, 25 gün önce grev yapmaya başladı. Grevin 25’inci gününde işçiler, fabrika önünde toplanarak, fabrikaya TIR ve kamyon giriş çıkışına izin vermedi. Fabrika yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Fabrikaya gelen jandarma ekipleri işçileri fabrikanın kapısından ayrılmaları yönünde uyardı. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ, işçilere “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 73/2 maddesine göre ‘Grev gözcüleri iş yerinde giriş ve çıkışlara neden olamaz. Giren ve çıkan araçları kontrol amaçlı dahi durduramaz’ maddesi var. Bu madde gereği üstlerimden sizin buradan ayrılmanız yönünde talimat aldım. Aksi halde bana verilen gözaltı görevini yerine getireceğimö dedi. Bunun üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik ve işçiler kamyonların çıkış yapacağı kapıdan ayrılmayınca, jandarma ekipleri işçileri gözaltına almaya çalıştı. Direnen bazı işçiler zorla gözaltına alındılar. Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma komutanının konuşurken görüntüsü

-İşçilere uyarılar

-İşçilerden görüntü

-Gözaltına alma görüntüleri

-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)