DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa\'da klima açmayan otobüs şoföründen yolculara, \"sanane ulan,git şikayet et\"

BURSA\'da BURULAŞ\'a ait belediye otobüs şoförü ile yolcular arasında, klima açma meselesi yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı. Yolcuların, otobüsün havasız ve sıcak olduğu için klima açmasını söylediği otobüs şoförü, yolculara \"Terbiyesizlik yapma, Sanane ulan, senin muhattabın ben değilim, git şikayet et. Bağırma lan\" diye tepki göstermesi kameralar tarafından görüntülendi. Bursa\'da, BURULAŞ\'a Kent Meydanı-Kaplıkaya hattında çalışan S1 numaralı belediye otobüsünün şoförü ile yolcular arasında ki klima açma tartışması kameralara yansıdı. Yolcular, otobüsün havasız olması ve hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle klima açmasını söylediği otobüs şoförünün sert tepkisiyle karşılaştı. Otobüs soförünün yanına klimayı açmasını söylemek için giden yolcu H.A., soförun sert tepkisini cep telefonu kamerasına kayıt etti. H.A., otobüs soförüne, \"Klimayı açarmısın, kendin camı açmıssın, biz burada ne haldeyiz. Güzellikle söylüyorum biz burada kan ter içinde kaldık\" demesiyle ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, \"Terbiyesizlik yapama, senin muhattabın ben değilim, git şikayet et, bağırma lan başıma, sanane ulan, git arkaya otur, ne olacak ne yapacaksıni?\" diye tepki gösteriyor. Otobüs şoförünün, otobüs seyir halindeyken direksiyonu da elinden bırakıp arkada oturan ve kendisine tepki gösteren diğer yolculara dönüp \"Sana ne oluyor?, sen ne yapıyorsun?,\" diye cevap verdiği de görülüyor. Otobüs şoförünün, içerisinde yaklaşık 60 yolcu bulunan otobüsün klimasını açmadığı ve yoluna öyle devam ettiği iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs şoförü ile yolcular arasında kavga

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

SÜRE: 1 dakika 06 saniye, BOYUT: 276 MB

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8 katlı inşaatta yangın paniği

KAHRAMANMARAŞ\'ta inşaat halindeki 8 katlı binada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Mahsur kalan 1 işçi itfaiye tarafından kurtarılırken, yangında çıkan siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.

Haydarbey Mahallesi\'nde bulunan inşaat halindeki 8 katlı binada çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada, kıvılcımların sıçramasıyla izolasyon malzemeleri tutuştu. Alevler hızla yayılırken, inşaatı ve çevresini siyah duman kapladı. İşçiler de en üst kata çıkarak yardım istedi. Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 araç ve 25 personelle alevlere müdahale eden ekipler, mahsur kalan 1 işçiyi kurtarıp aşağıya indirdi. Yangın, yarım saatlik bir çalışma sonunda söndürüldü. 7 bin metreküp izolasyon malzemesinin kül olduğu yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Siyah dumanlar

- Kurtarılmayı bekleyen işçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

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Bodrum\'da 16 kaçak yakalandı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Kos Adası\'na geçmeye çalışan 16 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.45\'te, Bodrum Bitez önlerinde, tekne içerisinde bir grup kaçağı fark etti. Yapılan müdahaleyle 15 İran uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik Bodrum SG İskelesi\'ne getirilen kaçakların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderildikten sonra emniyete teslim edildi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları azim ve kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.



Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Öğrenci servisi firmaları arasında kavga: 5 yaralı

ŞANLIURFA’da öğrenci taşıyan iki ayrı firmanın sürücü ve çalışanları arasında çıkan; bıçak, levye, sopa ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ulubatlı Mahallesi’nde okul öğrencilerinin taşınması için yeni bir firma açan Ahmet Askar’ın işyerine gelen başka bir firmanın çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiayla göre taraflar, daha sonra birbirlerine bıçak, levye, sopa ve tabancayla saldırdı. Mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Mehmet Yılmaztaş, Fatih Askar, Ahmet Askar, Hadi Askar ve Tevfik Askar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kavgaya karışarak olay yerinden kaçan rakip firmanın çalışanlarının yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Yaralıyı ambulansa konulması

- Polis ekiplerinin iş yerinde inceleme yapması

- Kavgada kullanılan bıçak

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

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Yavru kedi, derisi yüzülüp ölüme terk edildi/ EK

YAVRU KEDİYİ KÖPEK BULMUŞ

Antalya\'da derisi yüzülmüş yavru kedinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Güzeloba\'da bulunan parkta bir araya gelen hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Olay günü gece köpeği Dost\'u parka gezdirmek için çıktığını söyleyen turizmci Cansu Oktar, “Köpeğim havlıyor ve ağlıyordu. Kedi yaralıydı. Kedinin yarasının ne olduğunu göremedim.

Bir peçeteye aldığım kedi yaralar içindeydi, ölmek üzereydi. Hiç kimse yardım çığlıklarıma cevap vermedi. Sonra taksiyle kediyi veterinere ulaştırdım. Veteriner hekim bize kedinin yarasının köpek ısırması ya da başka bir durumun olmadığını, bunun kesici aletle yapıldığını söyledi. Bilinçli olarak kedinin derisi yüzülmüş\" dedi. Yavru kedinin hayatını köpeğinin kurtardığını anlatan Oktar, “Köpeğim koklayarak buldu. Dost olmasaydı belki kedi bugün yaşamıyor olacaktı. Şu an kedimiz iyileşiyor. Hayvan severler olarak sağlık durumunu takip edeceğiz\" dedi. Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız ise son iki yıldır bölgede çok sayıda hayvanın şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu konuda birçok kuruma başvurduklarını kaydeden Kamsız, \"Yetkililerden destek bekliyoruz. Parklarda insan ve hayvanların can güvenliği için belediyelerimiz ve emniyetimizden destek bekliyoruz. Bir canlıya bu tür şiddet yapan bir kişi bu şiddeti insana da yapabilir. Tahminimiz bölgede bir ya da iki kişi var bu suçları işleyen. Bu kişilerin bulunmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tuba Kamsız ile röp

-Yaralının kedinin fotoğrafları

\"327 MB - 2 DK 57 SN\"

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Sarıgöl\'de karpuzun pekmezini yaptı

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesi\'nde karpuz yetiştiren Kemal Akdağ (54), yeterli gelir elde edemeyince bu yıl ilk kez evinde karpuz pekmezi yaptı.

Sarıgöl\'de tarlasının dört dekarlık alanında karpuz yetiştiren Kemal Akdağ, pazarda karpuz satışı yaparken karpuzun pekmezini hazırlamaya karar verdi. Kilosu 75 kuruşa karpuz satacağına, pekmezinden daha fazla gelir elde edebileceğini düşünen Akdağ, \"Üzümden pekmez olur da karpuzdan niye olmaz diyerek evimde eşimle birlikte karpuzun pekmezini yapmaya başladım. Gerçekten çok güzel oldu. Üzüm kadar tatlı pekmez oldu. Gelecek yıl kavundan pekmez yapmayı deneyeceğim\" dedi.

Eşiyle birlikte yaptıkları pekmezin çok beğenildiğini anlatan Züheyla Akdağ ise \"Karpuz çok güzel bir meyve ama para etmedi. Biz de pekmez yapmaya karar verdik. Karpuzun kabuğundan reçel, küçük kelek karpuzlardan da turşu yapıyoruz\" dedi. Pekmezin nasıl yapıldığını anlatan Züheyla Akdağ, \"Karpuzların içlerini çıkarıyoruz, kabuğunu çöpe atıyoruz. Karpuz içini pekmez toprağı ile ovuşturuyoruz, bekletiyoruz. Temiz çuval içinde suyunu çıkarıyor ve kazanlarda üzüm pekmezi gibi rengini aldıktan sonra kazandan indirerek dinlendiriyoruz. Kışın yemek içinde saklama kaplarına koyuyoruz \"diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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- Karpuz pekmezinin yapılışı

- Züheyla Akdağ ile röp

Haber:Vehbi SARIHAN / SARIGÖL(Manisa),(DHA)

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Burdur Emniyet Müdürü göreve başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın 20 Ağustos\'ta yayınladığı Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Burdur\'a atanan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Arif Çankal, kente gelerek göreve başladı.

Emniyet Müdürü Arif Çankal\'ı Emniyet Müdürlüğü\'ne gelişinde müdür yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe emniyet müdürleri karşıladı. Çankal yaptığı açıklamada, \"Yeni bir başlangıç arifesindeyiz. Allah bizim için vatanımız ve milletimiz için, Burdur halkımız için hayırlı etsin. Hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyoruz\" dedi. Arif Çankal, daha sonra müdür yardımcıları ve şube müdürlerinden brifing aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyet dış görünüş

- ÇAnkal\'ın karşılanışı

- makamdaki açıklaması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)



