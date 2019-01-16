DHA YURT BÜLTENİ -15

Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18\'er yıl hapis

Batman\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık\'a yönelik düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın şehit olmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 5 sanık, 18\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların cezalarında \'pişmanlık göstermedikleri\' gerekçesiyle indirim yapmadı.

PKK\'lı teröristler, 9 Haziran 2017\'de Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık\'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Ancak saldırıda karne dağıtım töreninden dönen 5 öğretmenin bulunduğu araç isabet aldı. Saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu.

Şenay Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili tutuklanan 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Batman 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamanın6\'ncı duruşmasında tutuklu sanıklar Lazgin Ekinci, Mehmet Fidan, Maşuk Çelik, Necat Ekinci ve Menderes Ekinci ile avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların, \'teröristlerle birlikte uyumlu hareket edip, eylem ve fikir birliği içerisinde bomba düzeneğini önceden hazırlayarak, saldırının gerçekleştirildiği araca yerleştirdiklerini\' bildirerek, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ile \'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\' suçlarından iddianame hazırlandığını kaydetti. Savcı, sanıkların \'terör örgütüne silah sağlamak\' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

PİŞMANLİK GÖSTERMEDİLER

Son savunmaları sorulan sanıklar ise suçlamaları reddedip, beraatlarini talep etti. Mahkeme, 5 sanığa, \'terör örgütüne silah sağlamak\' suçundan 18\'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına da karar verdiği sanıkların cezalarında \'pişmanlık belirten tutum ve davranış içerisinde olmadıkları\' gerekçesiyle indirim yapmadı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

Antalya- Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya karayolunun Akseki\'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki ile Konya\'nın Seydişehir istikametlerinden karayoluna araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin bölgedeki tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karayolunun karlı bölümü

- Yolda bekleyen araçlardan görüntü

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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Buzlanan yolda servis minibüsü devrildi: 12 yaralı

Denizli\'nin Bozkurt ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Alikurt Mevkii\'nde meydana geldi. Yönetimindeki 20 L 1929 plakalı servis minibüsü ile filtre fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Güneş Komit, Denizli\'nin Çardak ilçesinden Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesi yönüne giderken, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, kayarak şarampole devrildi. Kazada şoför Güneş Komit ile işçiler Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kacaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emine Çoban, Sülbiye Aday ve Hakkı Yer yaralandı. Kazayı gören sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları minibüsten çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Cep telefonu görüntüleri)

- Olay yerinde devrilen minibüsten görüntü

- İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmaya çalışması

- Minibüsün içinin kontrol edilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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Karaman\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Karaman\'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5\'i Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Habib Tutkun (48) idaresindeki 70 M 156 plakalı yolcu minibüsü otogar kavşağında Beslem El Talha (34) yönetimindeki 70 MA 0037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Beslem El Talha, otomobilde bulunan Cunnar El Talha (3), Ubeyde El Talha (6), Lemar El Talha (7) Ayet Sağır (26) ile minibüste yolcu olarak bulunan Aydın Yıldız (23) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA))

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Yönetmen Orçun Benli\'nin kaza kurbanı annesi toprağa verildi

Antalya\'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli\'nin annesi Ferahnaz Benli (61) toprağa verildi.

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji\'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli\'ye Ali K.\'nın kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Benli\'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli kurtarılamadı. Sürücü Ali K. ise gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edildi ve ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ

\'5 Dakikada Değişir Bütün İşler\', \'Kanunsuzlar\', \'Gulyabani\', \'Bu Son Olsun\', \'Manipülasyon\', \'Hep Yek 2\' gibi birçok filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Orçun Benli\'nin annesi olduğu ortaya çıkan Ferahnaz Benli için bugün Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camisi\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Ferahnaz Benli\'nin cenaze törenine annesi Ayşe Türk, emekli asker eşi Yusuf, oğulları Selçuk ve Orçun Benli\'nin yanı sıra akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Ferahnaz Benli\'nin cenazesi Yangılı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeden genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Şanlıurfa’da çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

Şanlıurfa’da kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkında çürümeye bırakılan binlerce motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak için Kırıkkale’de bulunan Makine Kimya Enstitüsü’ne (MKE) gönderiliyor.Şanlıurfa’da, trafik veya haciz yoluyla el konulan araçlar ve motosikletler, yediemin depolarına çekiliyor. Kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gereken birçok araç ve motosiklet, burada çürümeye terk ediliyor. Otopark parası, yıllarca sahiplerince alınmayan araçların fiyatlarının üzerine çıkıyor.

Kentte yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan yüzlerce motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak üzere Kırıkkale’de bulunan Makine Kimya Enstitüsü’ne (MKE) gönderilmeye başlandı. Vinç yardımıyla TIR’larla yüklenen motosikletlerin MKE\'de geri dönüşümle yeniden kullanılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yedi Emin otoparkı

- Hurdaya dönen motosikletler

- Otomobil ve kamyonlar

- Otopark sahibi Harun Öge ile röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Tunceli\'de koruma altındaki su samuru ve çil kekliği görüntülendi

Tunceli\'de doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Vadisi\'nde nadir görülen ve koruma altına bulunan su samuru ile çil kekliklerini görüntüledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır kış koşullarının yaşandığı Tunceli\'nin Pülümür Vadisi\'nde gezen doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Çayı\'nda fark ettiği su samurunu çekmeyi başardı. Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurunu Pülümür Çayı\'nda görüntüleyen Kaya, \"Bölge tamamen kar ile kaplı ve inanılmaz bir kar yağışı vardı yaban hayatını görüntülemek için Pülümür Vadisi\'ne gittim. Yol kenarında yürürken Pülümür Çayı\'nın ortasında küçük bir kaya parçasında su samurunu fark ettim ve makinemle çekmeye başladım. Su samuru, suya dalarak avladığı balığı kayanın üzerine getirerek yiyordu. Birkaç kez aynı hareketi tekrarladı. Koruma altındaki su samurunu görüntülemek benim için çok müthiş bir andı\" dedi.

Su samurunu fotoğrafını çektikten sonra, bölgede gezisini sürdüren Kaya, bu kez Türkiye\'de nadir görülen ve doğada gizlenmeleriyle bilinen çil kekliğiyle karşılaştı. Doğa fotoğrafçısı Kaya, kaçak avlanma nedeniyle tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan çil kekliği, bölgede aşırı kar yağışı nedeniyle hareketsiz kalıp yiyecek bulamayınca karayolu kenarında yiyecek ararken görüntülediği çil kekliği, renkli tüyleri ve kanatlarıyla dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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- Su samuru Pülümür Çayı içinde kayanın üzerinde dururken

- Su samuru suya dalarken

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber- Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,(DHA)

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Kedisiyle insan gibi iletişim kuruyor

Kocaeli\'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç 1 aydır beslediği kedisi \'Şans\' ile güçlü bir iletişim dili geliştirdi. Şans’ın kendisine masaj yapılırken adeta konuşması, sahibinin attığı tokayı geri getirmesi, musluktan su içmek için sahibiyle diyaloğa girmesi ve sahibinin Şans’ı ayağında sallayarak uyutması, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

\'Çok yabani bir kedi\' denilerek sahiplendirilen 2 yaşındaki \'Şans\' isimli erkek kedinin 1 aydır bakımını üstlenen futbol antrenörü Haydar Koç, kedisiyle kurduğu yakın ilişkileri cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Haydar ile Şans’ın adeta konuşurcasına diyalog kurması ve oyunlar oynaması görenleri şaşkına düşürdü. Videolarda, Şans’ın kaptaki su yerine musluktan su içmesi, sahibi Haydar Koç’un attığı tokayı defalarca geri getirmesi, kendisine masaj yapılırken adeta konuşma dikkat çekiyor. Şans ile Haydar’ın iletişimi adeta iki insanı andırıyor. Haydar Koç, Şans’ı ninni söyleyip ayağında sallayarak uyutuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar yoğun ilgi görüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kediye masaj yapılması

- Kedinin uyutulması

- Kedinin evde dolaşması

- Sahibinin kedi ile konuşması

SÜRE:04\'23\" BOYUT:458 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,(DHA)

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Antik Havuz\'da eksi 2 derecede yüzme keyfi

Denizli\'deki beyaz cennet Pamukkale\'de turistler, eksi 2 derece hava sıcaklığında tarihi Antik Havuz\'da yüzme keyfi yaşadı.

Denizli\'de dün (salı) akşam saatlerinde başlayan kar yağışından, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale\'de nasibini aldı. Türkiye\'nin en önemli turizm noktalarından olan Pamukkale\'de bulunan Hierapolis Antik Kenti karla kaplandı. Pamukkale\'deki travertenlerin bir bölümü de kar tuttu. Pamukkale\'ye gelen turistler iki beyazı aynı anda görmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının bugün eksi 2 dereceyi bulduğu Pamukkale\'deki Antik Havuz, yabancı turistlerin ilgisini çekti. Soğuk havaya aldırmayan Koreli ve Rus turistler, Kleoparta\'nın güzelliğini aldığı, Meryem Ana\'nın şifa bulduğu rivayet edilen havuza girdi. Turistler, yaz kış 36 derece sıcaklığa sahip havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

GEÇEN YIL 375 BİN KİŞİ TARİHİ HAVUZDA YÜZDÜ

Geçen yıl 375 bin turistin Pamukkale\'deki Antik Havuz\'a girdiğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, \"Pamukkale\'deki Antik Havuz, yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri. Yaz kış 36 derece şifalı suyuyla hem tedavi edici özelliği var hem de 2 bin 500 yıl öncesinin atmosferi yaşanabiliyor. Kleopatra\'nın bu havuzda yıkandığı ve güzelliğini ondan aldığı söyleniyor. Meryem Ana\'nın da buraya geldiği ve gözlerini yıkadığı ve şifa bulduğu rivayet ediliyor. Yabancı turistlerin bu rivayetlere de ilgisi yoğun oluyor. Buraya gelen turistler, Pamukkale\'ye rengini veren, travertenlerin oluşmasını sağlayan ana su kaynağının üzerinde yer kabuğuna en yakın noktada yüzmenin keyfini çıkarıyor. Buraya gelenlerin bu doğal havuza girmeden gitmemesini öneriyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Antik havuzdan görüntü

-Antik Havuz\'da yüzenlerden görüntü

-DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Hotel Ekipmanları ve Food Product fuarları başladı

ANFAŞ Uluslararası 30\'uncu Hotel Ekipmanları Fuarı ve 26\'ncı Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Food Product başladı.

ANFAŞ Expo Center\'da 16-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen eş zamanlı iki fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Almanya Konsolosu Wolfgang Wessel, ANFAŞ Genel Müdürü Ali Bıdı ile turizm ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

2019\'DAN YENİ REKOR ÜMİDİ

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, 2018\'in hem Antalya hem Türkiye olarak turizm sektöründe rekorla kapandığını belirterek, “2019\'a da büyük ümitlerle, heyecanla girdik. Beklentimiz 2019\'da da yeni rekorlar gelmesi. İşte bugün 2019\'un sektörle ilgili ilk fuarlarının açılışındayız. Bu fuarlar sektörün gelişmesinde, büyümesinde, yeniliklerin yaygınlaşmasında çok önemli. Bugüne kadar sektör bu fuarlara önemli destekler verdi. Eğer pastayı büyütmek istiyorsak, bu fuarlara daha çok destek vermeliyiz\" dedi.

FUARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Bu tür fuarlara hala Antalya\'dan bile sektörle çok içli dışlı olmasına rağmen bazı firmaların destek vermediğini duymaktan üzüldüğünü dile getiren Vali Karaloğlu, “Eğer iş yaptığımız sektörde işimizi büyütmek istiyorsak, yerli fuar markalarımızı da büyütmek zorundayız. Pazarlama ve uluslararası arenaya çıkmanın önemli aracı fuarlardır. Antalya\'da önemli fuar markalarımız var ve bunları el birliğiyle büyütmeli ve uluslararası marka haline getirmeliyiz\" diye konuştu.

TURİZM 60 SEKTÖRE DESTEK VERİYOR

Turizmin 60 sektöre destek veren ve ekonomiyi tabana yayan çok önemli bir sektör olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Sadece otelci, tur operatörünün kazandığı değil, serasında domates biber üreten, besicilik yapan, yumurta, et, süt üreten herkes payını alıyor. Gıdanın sanayileşmiş diğer ürünlerini üretenler de payını alıyor. Onun için turizmin büyümesi ekonomimizin büyümesi ve tabana yayılması için de çok önemli\" dedi.

\'70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL\'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un 2023 turizm hedeflerini revize ettiğini de belirten Karaloğlu, “Daha önce Türkiye 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefi koymuştu ve yeni hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar olarak revize edildi. Hem Antalya hem Türkiye\'nin bunu başarma potansiyeli var. 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelire ulaşabiliriz. Bunun için işbirliği içerisinde çalışırsak başarabileceğimizi 2.5 yıllık Antalya Valiliği dönemimde gördüm. 70 milyon turist ve 70 milyar dolar hayal değil. Antalya, Türkiye\'nin bu hedefine en güçlü desteği verecek il olacaktır\" dedi.

45 MİLYON DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Hotel Ekipmanları ve Food Product fuarlarının turizm ve gıda sektörüne yön veren fuarlar olduğunu belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu iki fuarın yeniden kapılarını açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Fuarcılığın ülke ve kent ekonomisinin can damarı olduğunu belirten Ali Bıdı, “Türkiye\'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ANFAŞ olarak biz de rotamızı yurtdışına çevirirken, yeni fuarlar hedefliyoruz. ANFAŞ, fuarcılık turizmine en büyük katkıyı sağlamıştır ve fuar sayımızı artıracağız. Eş zamanlı olarak büyük başarı sağlayan fuarımız otel ekipmanları, gıda ve içecek sektöründe 3 bin 800\'ün üzerinde markasıyla dört gün boyunca ürünlerini sergileyecek. Yurtiçinde 7 bölgeden, 40 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Fuarda 1000\'in üzerinde alım heyetiyle en az 45 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. ANFAŞ fuarları tüm Türkiye\'nin fuarlarıdır ve Antalya kazandıkça ülkemiz de kazanmaya devam edecektir\" dedi.

YATAK ODALARINDA ÜLKE ESİNTİLERİ

Hem otel ekipmanları hem de gıda ve içecek sektöründe özellikle yerli üretim markaların sergilendiği fuarda iç mimarlar tarafından da ülke konseptleriyle hazırlanan otel odaları büyük beğeni topladı. Konseptler

arasında Brezilya, Meksika, Rusya, Fas, İskandinav ülkeleri gibi ülkelerin kültürel ve sanatsal yönleri öne çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Vali Münir karaloğlu\'nun konuşması

Açılış kurdelasının kesilmesi

Standların gezilmesi

Standlardan görüntü

Detaylar

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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)