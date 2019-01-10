DHA YURT BÜLTENİ-15

1)SAPANCA\'DA KUVVETLİ RÜZGAR HASARA YOL AÇTI

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ilçede hasara neden oldu. Bazı evlerin çatı kaplamalarını uçuran rüzgar, bir serayı da kullanılamaz hale getirdi. Bir ağacın devrilme anı kameralara yansıdı.Sapanca\'da sabah saatlerinde saatte 42.4 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar hasara yol açtı. Özellikle Sapanca\'nın yüksek kesimlerinde rüzgar etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak\'ta ağaçtan kopan dallar park halindeki aracın üzerine düştü. Kuvayi Milliye Caddesi\'nde ise rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri yola devrilen ağacı kaldırdı. Hacımercan Mahallesi\'nde bulunan solucan gübre üretimi yapan tesise ait sera rüzgar sebebi ile parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatı kaplamaları uçtu. Sapanca Belediyesi ekipleri rüzgar nedeniyle hasar gören bölgelerde çalışma yaptı.

Bir ağacın devrilme anı ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ağaç aydınlatma direğini de devirirken, bir araç sonra anda altında kalmaktan kurtuldu. Bu sırada elektrik akımına karşı uyarıda bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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Ağaçların dallarının koptuğu sokaktan görüntü

Bir ağacın devrilme anı, aydınlatma direğini yıkması

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

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2)RÜZGARDA ÇATIDAN DÜŞEN KAPLAMALAR ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

DÜZCE\'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan çatı kaplamaları elektrik tellerini kopardı. Kopan teller bir aracın ön camının patlamasına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir evin çatısından kopan alüminyum çatı kaplaması elektrik tellerini kopardı. Büyük bir gürültü ile kopan teller daha sonra park halinde bulunan bir aracın ön camına değerek camı patlattı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, önlem alarak sokağı ulaşıma kapattı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.

Elektrik tellerinin kopması nedeniyle Camikebir Mahallesi yaklaşık 2 saat boyunca elektriksiz kalırken, olay anını gören esnaflar, \"Aşırı rüzgardan dolayı çatıdan düşen bir parça elektrik tellerinin üzerine düştü. Teller koptu, bir aracın camı kırıldı.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Elektrik kurumu ekipleri çalışma yaparken görüntü

Polis ekiplerinin görüntüsü

Kopan tellerin görüntüsü

Esnaflar ile röp ve detaylar

Haber-Kamera:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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3)AYAĞI KESİLEN KÖPEĞE, 3 BOYUTLU YAZICIDAN PROTEZ

SİVAS\'ta enfeksiyon sonucu sol arka ayağı kesilen \'Kocabaş\' isimli Kangal köpeğine 3 boyutlu yazıcıdan yapılan protez takıldı.

Sivas\'ta yaşayan Aziz Güvendi\'nin 1,5 yaşındaki Kocabaş isimli Kangal köpeğinin sol arka ayağı enfeksiyon kaptı. Kangal köpeği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne getirilen hayvanın tedavisine başlandı. Burada Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen tarafından muayene edilen Kocabaş\'a 3 boyutlu protez ayak takılması kararlaştırıldı. Ayağı enfeksiyon kaptığı yerden kesilen köpeğin diğer ayağı 3D programı ile taranarak ölçü alındı. Ardından 1 aylık tedavi süreci sonucu 3 boyutlu yazıcıdan protez ayak çıkarılarak köpeğe takıldı. Yürümeye başlayan Kocabaş bugün taburcu edildi.

\'OLDUKÇA BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK\'

Köpeğin ameliyatını yaptıktan sonra protez bacağı takan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen, \"Yaptığımız muayenelerde sol arka patisinde sinirsel hasar olduğu için patinin taban yastığına değilde üstüne basarak yürüdüğünü fark ettik. Üstüne bastığı içinde patinin üzerinde ciddi maddi kayıplı yara meydana gelmiş ve kemikler dışarıya çıkmıştı. Bu noktada yaptığımız muayenede kemiklerde doku ölümü olduğu için ilgili bacağın uzaklaştırılması kararını aldık. Bu kadar büyük bir köpeği üç bacaklı olarak sahibine teslim etmek yerine biraz daha zor bir yol seçtik. Bu noktada bir protez tasarlama yoluna gittik. Sivas\'ta 3 boyutlu üretim yapan bir firma ile görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Daha sonra modellemesi için firmayı buraya davet ettik. Sağlam olan bacaktan bir modelleme yaptırarak tasarım aşamasına geçtik. Hem Veteriner Fakültesi, hem de firma ile ortak bir tasarım meydana getirdik. Bu noktada çeşitli protez tasarımları var. Tekerlekli ya da baston şeklinde kullanılabilecek tasarımlar var ama 3 boyutlu yazıcıdan sağlam olan taraftan modelleme yapıp hasarlı tarafa uygulanarak, bu teknoloji ile üretilen bir protez dünyada herhangi bir çalışmada yer almamıştır. Biz de bunu denedik. Bugün de Kocabaş\'ı taburcu ediyoruz. Oldukça başarılı sonuçlar aldık\" dedi.

\'GÜZEL GÜNLER ONU BEKLİYOR\'

Kocabaş\'ın artık bundan sonra yeniden konforlu bir şekilde yürüyebileceğini söyleyen Şen, \"En azından hayat konforunu yeniden mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamıştık. Buna da ulaştık. İnşallah güzel günler onu bekliyor. Bu yaptığımız protez orijinal uzvun yerini tutmayacak ama insanlardaki giydirme protez gibi oldu. Amacımız hayvanın yeniden 4 bacağını birden kullanabiliyor olmasıdır. Tasarımı da hayvana özel yaptığımız için kendisine uyabilecek en optimum şartlar da bir protez tasarımı yapıldı. Bu şekilde sorun çıkmadan, sahibi de düzgün baktığı sürece problem olmadan hayatına devam edebilecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Köpeğin görüntüsü

-Tedavi sürecinden görüntüler

-Protez için ayak ölçülerinin alınması

-Ayağa takılan protezin görüntüleri

-Köpeğin protez ayakla yürümesi

-Veteriner Hekimin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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4)BİTLİS’TE İŞÇİLERİN ZORLU KAR TEMİZLİĞİ

BİTLİS’te etkili olan kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmaları yapılırken, araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları temizlik işçileri tarafından temizleniyor.

Kar kalınlığının merkezde 1 metreyi aştığı Bitlis\'te, kardan kapanan yollar belediyeye ait 15 iş makinesi ve 50 personelle açılmaya çalışılıyor. Ekipler ana arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kentteki dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik işçileri küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, kar yağışı ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Kış mevsimi ile birlikte temizlik işçileri de merdiven, kaldırım, üst geçitler ve dar sokakları kardan temizliyor. Bitlis\'te devam eden kar yağışı sonrasında belediye personellerini, kaldırım ve kapanan merdivenlerde temizlik çalışmalarına yönlendiriyoruz. Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpürgeleri ile temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalıştılar. Ana arterlerdeki kaldırımları kardan temizleyerek, vatandaşların daha rahat yürümesini sağlamaya çalıştık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karlı sokaklardan detaylar

-Merdivenlerini kürekle temizleyen temizlik işçilerinden detay görüntüler

-Çöpleri kar altından çıkaran işçilerinin çalışmalarından detaylar

-Çöplerin kamyona yüklenmesinden detaylar

-İşçilerin merdivenlerdeki çalışmalarından detaylar

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

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5)KİRAYI ALMAYA GİTTİ, YATAK ODASINDA İÇ ÇAMAŞIRIYLA UYANDI

ANTALYA\'da ev sahibi C.Ç. (60), kira almak için gittiği evde kiracısı D.S. ve yanındaki kadınla alkol aldıktan bir süre sonra yatak odasında iç çamaşırıyla uyandı. Odadaki 2 erkek tarafından dövülüp görüntülenen C.Ç., şantaj yoluyla 150 bin lira parası ile otomobilinin alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, D.S. adlı kadını gözaltına aldı.

Olay, 7 Ocak günü Kepez ilçesi Habibler Mahallesi\'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne giden C.Ç., ekim ayına ait kirayı almak için kiracısı D.S.\'nin oturduğu daireye gittiğini, içeri davet edilmesi üzerine kiracısı ve \'Gamze\' adlı kadınla birlikte alkol aldıklarını söyledi. Bir süre sonra kendinden geçtiğini ve evin yatak odasında iç çamaşırlarıyla uyandığını aktaran C.Ç., ardından odadaki 2 kişi tarafından dövülüp görüntülerinin çekildiğini söyledi. C.Ç., şantaj yoluyla 150 bin lira parası ile otomobilinin elinden alındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, D.S.\'yi gözaltına aldı. Polis, kimliklerini belirlediği diğer şüpheliler Ö.S.Ş., B.H.Ç. ve \'Gamze\' adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan D.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Asayiş şube dış plan görüntü

Şüpheli kadın polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmesi

Aracın adliyeye gidişi

75 MB -- 41. Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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6)OĞLUYLA ARKADAŞLIĞINI İSTEMEYEN KADININ EVİNİ BASTI, KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ\'de, davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek (32), oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen kadının gece evine gidip zile bastı. Paniğe kapılan kadın ve çocukları komşuları Ufuk Akhan\'dan (35) yardım istedi. Tüfeğini alarak gelen Ufuk Akhan, Gökçek tarafından 7 bıçak darbesi ile öldürüldü. Gökçek sorgusunda 2014 yılında sokakta karşılaştığı Hüseyin Ekemen\'i de öldürdüğünü itiraf etti.

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi\'nde oturan Zeliha Ü., iddiaya göre davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek\'e, \"Oğlumla arkadaşlık yapma\" dedi. Buna sinirlenen Orhan Gökçek, dün gece saat 03.30 sıralarında Zeliha Ü\'nün evine baskına gitti. Gökçek\'in defalarca zile basması üzerine paniğe kapılan Zeliha Ü. ve çocukları, komşuları Ufuk Akhan\'dan yardım istedi. Fabrika işçisi Ufuk Akhan da tüfeğini alarak aşağıya indi.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öğrenilen Orhan Gökçek, cebinden çıkardığı bıçakla Ufuk Akhan\'ı 7 yerinden bıçakladı. Kalbinden de bıçaklanan Ufuk Akhan için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ufuk Akhan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin bir hafta önce hamile olduğunu öğrenen Ufuk Akhan\'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra evine giden Orhan Gökçek polis tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Orhan Gökçek\'in, 2014 yılında aynı mahallede bıçakla öldürülen Hüseyin Ekemen\'in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Gökçek, Ekemen\'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olduğunu, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini, bu esnada cebinden çıkardığı bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.

Orhan Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çifte cinayet zanlısının Emniyetten çıkarılışı

- Cinayet zanlısının gazetecilere selam vermesi ve konuşması

- Polis otolarından görüntü

- Diğer detaylar

Süre: 1.25 Boyut: 158 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA