DHA YURT BÜLTENİ -15

Ceyhan\'da taşkın; 200 bin dekar tarım arazisi su altında

Adana\'nın Ceyhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Ceyhan Nehri ve drenaj kanallarının taşması sonucu 200 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı.

Kent genelinde birkaç gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ceyhan ilçesindeki Ceyhan Nehri ile çevredeki drenaj kanalları yoğun yağış nedeniyle taştı. Nehir çevresindeki 30 mahallede bulunan 200 bin tarım arazisi su altında kaldı. Buğday, soğan, yem bitkisi ve narenciye ağaçlarının olduğu arazilerdeki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün zarar tespit çalışmalarının aksadığı bildirildi. Çiftçiler, milyonlarca lira zararın bulunduğu bölgenin afet alanı olarak tanımlanmasını ve devlete olan borçlarının ertelenmesini istedi. Sağanağın önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceği, yağmur durduktan sonra pompalarla boşaltım işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Su dolu tarlaların görüntüsü

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Haber-Kamera: Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/CEYHAN (Adana), (DHA)-

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Kayseri\'de eğitime kar engeli

Kayseri\'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kar nedeniyle ilk olarak Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Valilik daha sonra kent genelindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini duyurdu.

Kar tatili sonrası öğrenciler karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da şemsiyeleri ile kardan korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele araçları ise, kent genelindeki yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarına kadar kentte devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kar topu oynayan çocuklardan görüntü

-Yolda yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Seyir halindeki araçlardan görüntü

- Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele araçlarının çalışmalarından görüntü

- Detay

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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Karda tehlikeli eğlence

Konya\'da bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı kızakla, tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı. Meram ilçesindeki bir sanayi sitesindeki bir kişi, bir otomobilin arkasına bağladığı kızakla kayak yaptı. İlk etapta boş bir alanda kayak yapan kişi, daha sonra caddede de aracın arkasında kaymaya devam etti. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin arkasına bağladığı kızakla kayak yapması

Haber: Mehmet IŞIK - KONYA DHA)

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Bursa’da kar manzaraları

Bursa’da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi cami ve hanlar bölgesinde doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Bursa\'da dün başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisin artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santime ulaşırken, özellikle şehrin tarihi cami ve hanlarının bulunduğu semtlerde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla kaplı ağaçlar, adeta gelinlik giydi. Bursa\'nın kışın da ayrı bir güzel olduğunu belirten Hüseyin Geren, \"2 gündür kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Mikroplar kırıldı, içimiz bir huzur doldu. Hava da fazla soğuk değil. Çok güzel, insanın içi açılıyor. Gezmek, dolaşmak istiyor insan. Bursa baharda nasıl güzelse, kışın da ayrı güzel. Ağaçlar beyaza büründü\" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren şehri terk edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Karla birlikte oluşan görüntüler

-Vatandaşların dolaşma görüntüleri

-Tarihi yapılar ve ağaçların karlı görüntüleri

-Hüseyin Geren ile röp.

-Detaylar

Süre:2 dk 31 sn-Boyut:281 mb

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA)

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Fethiye\'de CHP\'li aday adayı istifa edip, AK Parti\'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fethiye Belediye Başkan aday adaylarından biri olan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis Üyesi 4 kişi ile birlikte istifa edip, AK Parti\'ye katıldı. Yılmaz\'a daha sonra geçtiği AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı\'nda AK Parti rozeti takıldı.

CHP\'den 2005 - 2014 yılları arasında iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde yine aynı partiden Fethiye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen ve 31 Mart\'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha partisinden Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, aday adaylığından çekilip, AK Parti\'ye geçti. Sabah saatlerinde istifa etmek için CHP Fethiye İlçe Başkanlığı\'na giden Yılmaz, kapıların kapalı olması nedeniyle istifa dilekçesini veremedi.

Ardından beraberindeki kalabalık bir grupla Fethiye\'deki Devlet Su İşleri binası önünde basın açıklaması yapan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen ile birlikte CHP\'den istifa ettiklerini belirten, dilekçeleri imzaladı. Keramettin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, \"Fethiye\'de CHP, İYİ Parti ile ittifaka gitti. Fethiye, tek adama teslim edilmiştir. Aday adayı arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmiştir. Bu bizim suçumuz değil. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler; adaylık verecekler. Genel başkana söylüyorum, \'Hevesimi kırdınız.\' Genel Merkez, tabanı görmüyor. Dört aydır, \'Ön seçim yapalım. Kim çıkarsa o aday olsun\' diyoruz. Ancak, yüzümüze bakan yok. Fethiye\'de yerel seçimler var. Bir Allah\'ın kulu çıkıp, \'Aday göstereceğiz\' demiyor. CHP\'nin adayı yok. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP\'den yapmış olduğum Fethiye Belediye Başkan aday adaylığından da çekiliyorum\" dedi.

AK PARTİ ROZETİ TAKTILAR

Yılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı\'na geçti. Yılmaz, burada AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yılmaz ve beraberindeki kendisi gibi CHP\'den istifa eden 4 belediye meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı. Yılmaz, buradaki açıklamasında da AK Parti Genel Merkezi ile görüştüğünü belirtip, artık ölünceye kadar siyasi yaşamını AK Parti çatısı altında sürdüreceğini kaydetti.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser de kendilerine bir oy getirecek herkese kapılarının açık olduğunu belirtip, \"Bizim sevdamız Fethiye sevdasıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Keramattin Yılmaz\'ın açıklaması

-Yılmaz\'a AK Parti rozeti takılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Kayseri\'nin, lise öğrencisi Mehmet Özer\'in (14) köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü Hacılar ilçesinde, sokak köpekleri saldırdıkları başka bir köpeği parçalayarak yedi. Köpeklerin saldırısı cep telefonuyla görüntülendi.

Geçen Cuma günü meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul (14), okul çıkışı evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

İlçenin Akyazı Mahallesi\'nde dün çok sayıda sokak köpeği, başka bir köpeğe saldırdı. Yaklaşık 10 köpek başka bir köpeğe saldırırken, çevredekiler kar topu atarak saldırıyı engellemeye çalıştı. Ancak köpekler, parçaladıkları köpeği tamamen yedi. Köpeğin sadece kafa ve ayak kısımları kaldı.

Erciyes Mahallesi\'nde gece saatlerinde kaydedilen görüntüde ise sokak ortasında dolaşan çok sayıda köpek yer aldı. İlçe sakinleri, olaydan sonra belediyenin sokak köpeklerini toplamasına rağmen hala ilçede çok sayıda köpek olduğunu, sokağa çıkmaya korktuklarını söylediler.

Görüntü dökümü:

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- Köpeklerin birbirlerine saldırı anı ( cep telefonu görüntüsü)

- Kafasını yenmiş köpek görüntüsü ( cep telefonu görüntüsü)

- Köpeklerin sürü halinde dolaşması ( cep telefonu görüntüsü)

- Diğer detaylar

Süre: 2.07 Boyut: 8.02 MB

KAYSERİ,(DHA)

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Sosyal medyadan fuhuş pazarlığına operasyon

İzmit\'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlıkları yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A.(36) ile müşteri kılığında iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi\'nde bir evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan İ.A. ve M.K.(43) isimli kadın ile fuhuşa yönlendirilen Özbek uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerden fuhuşa yönlendirilen 2 Özbekistan vatandaşı kadın sınır dışı edilirken, İ.A. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Yunanistan el koyduğu kepçeyi iade etti, operatörün cezasını kaldırdı (2)

\'OPERATÖRÜ ALDIK, KEPÇEYİ DE KURTARDIK\'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan\'ın Orestiada kentindeki İstinaf Mahkemesi\'nin sınırı yanlışlıkla geçen operatör Musa Alerik\'in cezasının iptal edilmesi ile kepçenin iade edilmesi yönünde verdiği karara çok sevindiklerini söyledi. Mahkeme sonucuyla birlikte Yunanistan makamlarıyla yaşanan anlaşmazlığın da sona erdiğini kaydeden Gürkan, şöyle konuştu:

\"Pazarkule sınır kapımızın içme suyuyla ilgili Edirne Belediyesi olarak yaptığımız bir çalışmada, bir kepçemiz Yunan tarafının iddialarına göre, izinsiz olarak sınırı aşmıştı. Kepçe operatörümüz Musa Alerik tutuklanmış, kepçemize de el konulmuştu. Musa arkadaşımız Yunanistan\'ın Orestiada kentinde mahkemeye çıkarılmış, 3 gün gözaltında kaldıktan sonra para cezası verilerek, serbest bırakılmıştı. Biz Yunan mahkemelerinde dava açtık. Bugün görülen duruşmada da davayı kazandık. Edirne Belediyesi\'ne ait olan kepçeyi geri alma kararı verdi mahkeme. Hem operatörü almış olduk hem de kepçeyi geri almış olacağız. Böylece Yunanistan makamlarıyla aramızdaki bu anlaşmazlık da sona ermiş oluyor.\"

EDİRNE,(DHA)