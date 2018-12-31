DHA YURT BÜLTENİ-15

Suriye sınırına \'ÇNRA\' sevkiyatı

Hatay\'dan Suriye\'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep\'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay\'dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, öğle saatlerinde İslahiye\'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye çevre yolu

- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Yeni yılın ilk gününde, feribot seferlerine \'poyraz\' engeli

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, etkili olması beklenen poyraz nedeniyle yarın feribot seferleri yapılamayacak. Olası fırtına nedeniyle Güney Marmara hattındaki adalara da seferler, yeni yılın ilk günü gerçekleştirilemeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce Kuzey Ege ve Marmara Denizi ile ilgili yarın için poyraz uyarısı yapıldı. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasınca Gökçeada ile Bozcaada\'ya bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. Kuzey Ege Denizi\'nde saatteki hızı 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle yarın Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm seferler iptal edildi. Yarın Bozcaada- Geyikli hattında ise Geyikli\'den 07.15 ve 10.00 saatlerindeki, Bozcaada\'dan da 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

GÜNEY MARMARA HATTINDA TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi\'nde de saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen poyraz nedeniyle Güney Marmara\'daki adalara feribot seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı, Ekinlik adalarına yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Feribot iskelesinden görüntü.

-Yat limanından görüntü.

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Deveye sopalı işkence

ÇANAKKALE\'de, Lapseki Belediyesi tarafından 8\'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran kişi tepki topladı. Deveye işkence görüntüsü cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8\'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı. İddiaya göre, güreşler sırasında bir kişi kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın savcılığa iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deveye sopayla uygulanan işkencenin cep telefonu görüntüsü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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10 ayda 65 kilo verince, ehliyet kontrolünde sorun yaşadı

ZONGULDAK\'ta mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo veren makine mühendisi İlker Dağ (25), otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisinin yaptığı denetimde, ehliyetindeki kilolu dönemine ait fotoğraf ile yeni hali arasındaki fark nedeniyle sorun yaşadı. Polisin ehliyetini sahte sandığını söyleyen İlker Dağ, \"Ehliyet ve ruhsatı uzattım. Sonrasında bana baktı ve \'Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?\' dedi. \'Bu evrakta sahteciliğe giriyor\' tarzında konuştu. Eski fotoğraflarımı gösterince beni bıraktılar\" dedi.

Mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo vererek, 142 kilodan 77 kiloya düşen makine mühendisi İlker Dağ, Zonguldak\'ta otomobiliyle seyir halindeyken polisin gerçekleştirdiği denetimde durduruldu. Trafik polisi, Dağ\'ın 18 yaşında aldığı ehliyetteki fotoğrafına bakınca ehliyetin sahte olduğundan şüphelendi. Kilo farkı nedeniyle kendisinden şüphelenen polise eski fotoğraflarını gösteren İlker Dağ, ekibi güç de olsa ikna etti. Polis, Dağ\'ı kimlik ve ehliyetini yenilemesi ve fotoğraflarını değiştirmesi uyarısında bulunarak bıraktı.

Çok hızlı kilo verdiği için ehliyet ve kimliğindeki fotoğrafı henüz değiştirmediğini belirten İlker Dağ, \"142 kiloydum, 65 kilo verdim. Şu an 77 kiloyum. Baktığınız zaman 65 kilo az bir kilo değil. Trafik kontrolüne girdim. Ehliyet, ruhsat söyledi bana. Ben de ehliyet ve ruhsatı uzattım. Sonrasında bana baktı, \'Sen bizimle dalga mı geçiyorsun\' dedi. İlk ne olduğunu anlamadım ben de. Ehliyetteki fotoğrafım 18 yaşındaki fotoğrafım. Öyle bir durum olduğu için \'Ağabey, anlayamadım\' dedim. Trafik polisi, \'Bir fotoğrafa bak, bir de aynaya. Sen bizi mi kandırmaya çalışıyorsun?\' dedi. \'Bu evrakta sahteciliğe giriyor\' tarzında konuştu. Eski fotoğraflarımı gösterince beni bıraktılar\" dedi.

Başka yerlerde de aynı sorunu yaşadığını anlatan Dağ, \"Otele rezervasyon veriyorum. Adam fotoğrafa baktığı zaman \'Bu siz misiniz? Siz bayağı değişmişsiniz\' diyor. Tanımakta güçlük çekiyorlar. Açıköğretim öğrencisiyim. Açıköğretim sınavında aynı durumla karşılaştım. Sınava güçlükle girdim. En kısa sürede ehliyetimi yenileyeceğim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-İlker Dağ\'ın görüntüsü

-Ehliyetini göstermesi

-İlker Dağ ile röp.

-İlker Dağ\'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Bodrum\'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan 1 saat içinde tüketildi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Bodrum Belediye Meydanı\'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, fidanlara yoğun ilgi gösterdi. 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi. Meydandan geçen yabancı turistler, etkinliği ilgiyle izledi. Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, \"Yılın son gününde, fidan dağıtımı yapıyoruz. Fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu etkinliği yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikelim çağrısıyla yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Bodrumlu vatandaşlarımız, etkinliğe sahip çıktı. Çok yoğun bir katılım var\" dedi. Dağıtılan fidanlardan alan Ahmet Polat, \"Bu fidanları değerlendirsinler. Yeşil olsun her yer. Yeşil bir hayat istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fidan dağıtımından görüntü

- Vatandaşların duygu ve düşünceleri

- İşletme müdürü röp.

Haber- Kamera: BODRUM(Muğla), (DHA)

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