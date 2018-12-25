DHA YURT BÜLTENİ -15

ŞEHİT ASKERİN BABA EVİNDE YAS VAR

İstanbul Sancaktepe’de bir ay önce 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz\'ın memleteki Balıkesir\'deki baba ocağında yas var.

Sancaktepe\'de bir ay önce yaşanan helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bu sabah şehit oldu. Ailesi Yılmaz\'ın şehit olduğu haberini tedavi gördüğü hastanede alırken, memleketi Balıkesir Altıeylül ilçesindeki yakınlarına da acı haber ulaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince Yılmaz\'ın Gümüşçeşme Mahallesi 225 Sokakta\'ki baba evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz\'ın cenaze, yarın öğle namazına müteakip Zağanospaşa Camii’nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden ve bayrak asılırken görüntüler.

1 Dakika 20 Saniye, Boyutu: 244 MB.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Van ve Bitlis\'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)

VAN\'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDI

Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer yollar için de mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, \"Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yol açma çalışalarından dronla çekilen görüntü

-Yol çalışmaları

-Vatandaşlarla röportaj

-Drone ile çekilen görüntülerden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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RİZE’DE OKULDA YANGIN PANİĞİ

Rize’de, Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15:45’de, Ekrem Orhon Mahallesi Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi’nde meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden görevliler, okuldaki alarm zilini çalarak öğrencileri tahliye etti. İhbar üzerine okula itfaiye ev sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, paniğe neden olan çatı yangınını kısa sürede söndürdü. Öğrenciler de sınıflarına geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerden detay

Ekiplerin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Bayram Ali SARI RİZE,(DHA)

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İKİ KARDEŞ AYNI GÜN ÖLDÜ

Trabzon\'un Akçaabat ilçesinde evinde aniden fenalaşan Sezgin Aydoğdu (61), hayatını kaybetti. Yakınları ölüm haberini vermek üzere evine gittikleri Sezgin Aydoğdu\'nun ağabeyi Hasan Aydoğdu\'nun cansız bedeni ile karşılaştı. İki kardeş aynı gün toprağa verildi.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi\'nde oturan Sezgin Aydoğdu, pazar günü öğlen saatlerinde evinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Eşi Şükran Aydoğdu\'nun çığlıkları üzerine komşuları eve geldi. Komşular yerde hareketsiz halde yatan Sezgin Aydoğdu için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları ölüm haberini vermek üzere evine gittikleri Sezgin Aydoğdu\'nun ağabeyi Hasan Aydoğdu\'nun yerde hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hasan Aydoğdu\'nun da hayatını kaybettiğini tespit etti. Tek katlı küçük bir evde yalnız yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hasan Aydoğdu ve kardeşi Sezgin Aydoğdu\'nun cansız bedenleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Otopsinin ardından iki kardeş dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

\'ŞİMDİ KİMSEMİZ KALMADI\'

Acı haberle yıkıldıklarını söyleyen Sezgin Aydoğdu\'nun eşi Şükran Aydoğdu, \"Eşim bir süredir hastaydı, tedavi görüyordu. Birden yere yığıldı. Çığlık atıp, komşulardan yardım istedim. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, eşimin hayatını kaybettiğini söyledi. Eşimin ölüm haberini vermek için mahalleli, kaynımın evine gitti. Geri döndüklerinde ise onun da öldüğünü söylediler. Bir eve iki cenaze girdi. Şimdi kimsemiz kalmadı. Biri kız, biri erkek 2 doğuştan zihinsel ve bedensel engelli çocuğum var. Babalarının öldüğünün farkında bile değiller. Şimdi onlara hem annelik hem babalık hem de amcalık yapmak zorundayım. Bensiz bunlar yaşayamaz\" dedi.

\'İKİ KARDEŞİ AYNI ANDA TOPRAĞA VERDİK\'

Mahallede imam olarak görev yapan Metin Gedikli, iki kardeşin aynı kaderi paylaştıklarını ifade ederek, \"Sezgin Aydoğdu\'nun vefat haberini ağabeyine vermeye gittiğimizde onun cansız bedeni ile karşılaştık. Dün iki kardeşi aynı anda toprağa verdik. Şimdi Sezgin Aydoğdu, geride iki engelli çocuğunu bıraktı. Durumları gerçekten kötü. Biz elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. Bu engelli çocukların bakımı çok zor\" diye konuştu.

Olayı üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan mahalle sakini Şükran Kaanlı, ellerinden geldiğince komşularına yardım ettiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlıktan görüntüler

-Engelli çocuklardan görüntüler

-Ev görüntüleri

-Şükran Aydoğdu\'nun ağlaması

-Şükran Aydoğdu ve mahalle sakinleriyle röp.

-Detaylar

BOYUT: 526 MB

Haber:Aleyna KESKİN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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DİLENCİ GİBİ DAVRANIP, İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KADIN TUTUKLANDI

Şanlıurfa\'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sabah saatlerinde Susuz Mahallesi\'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dilenci gibi davranan S.G. ve T.G., işyerine girerek altın ve para çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 2 kadının kimliğini tespit ederek Yenice Mahallesi\'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada çalıntı olarak değerlendirilen para ve altınlar bulundu. Emniyete götürülen S.G. ve T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Şüpheli 2 kadının şubeden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.24 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu (2)

TUTUKLANDI

İzmit\'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İZMİT,(DHA)