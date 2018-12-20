DHA YURT BÜLTENİ-15

1)TUNCELİ\'DE MAĞARADAKİ TERÖRİSTLERE \'TESLİM OL\' ÇAĞRISI EK GÖRÜNTÜ

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesindeki zırhlı araçlar

- Operasyon bölgesindeki askerler

- Operasyon bölgesindeki askerlerden detay görüntü

- Elleri tetikte PKK\'lıları bekleyen Mehmetçiğin yakın görüntüsü

- Operasyon bölgesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin diyaliz bölümünde yangın (EK)

1)HASTALAR İÇERİYE ALINDI

İzmir\'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'nin yanında bulunan diyaliz bölümündeki elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı hastanede, yangın sırasında dışarıya çıkarılan hastalar, diyaliz bölümü bulunan diğer hastanelere sevk edildi. Yangın çıkan bölüme yakın hastalar da yangının söndürülmesiyle tekrar içeri alındı. Dumandan etkilenen personellerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O sırada hastanede bulunan vatandaşlardan Umut Demir, diyaliz bölümünden dumanların yükseldiğini belirterek, \"Sanırım diyaliz cuhazından yangın çıkmış. Hastaları sedyelerle kısa sürede dışarıya çıkardılar. Olay can kaybı olmadan önlendi\" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Acil servisten görüntü

Dışarıya çıkarılan hastalardan görüntü

Hastaların içeriye alınması

İtfaiye ve sağlık ekiplerin görüntü

Umut Demir ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: ADALETİ, KAMU GÖREVLİLERİ ÇOK DAHA TİTİZ UYGULAMASI GEREKİR

KAMU Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"bizim inancımızda hem anayasamızda, hem de doğal hukukta insanlar eşit olarak doğar. Bu anayasalarla da teminat altına alınmış, yasalarla da uygulanması netleştirilmiştir. Bu adaleti tabi kamudaki görevliler çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerekiyor\" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) düzenlenen \'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler\' konulu konferansa konuşmacı olarak Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç katıldı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr.Fazıl Tekin Salonu\'ndaki konferansı Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci izledi. Konuşmasında kamu denetçiliği ile ilgili bilgi veren Şeref Malkoç şunları söyledi:

\"Türkiye\'de insanımıza sadece vatandaşlarımıza değil, Türkiye\'de misafir etiğimiz, bir Çok insan var, bunlardan bir kısmı turist olarak geliyor, bir kısmı mülteci göçmen olarak geliyor. Devletimiz bütün imkanları elinden geldiği kadar seferber edip sunuyor. Eğitimi daha iyi hale getirmeyi arzu ediyor. Sağlık hizmetlerini daha kaliteli hale getirmeyi arzu ediyor. İnsanımızın refah seviyesini, hayat standardını daha iyi bir noktaya getirmek için çabalıyor. İşte devleti yönetenler diyorlar ki \'bu hizmetleri size veriyoruz. Belediyelerimiz suyundan çöpüne veya taşımasına kadar bu hizmetleri veriyor. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler bu hizmetleri veriyor. İşte bu hizmetlerin size sunumunda veya sizin bu hizmetlerden faydalanmanızda hizmette bir eksiklik, kusur, hata görürseniz veya hizmeti sunan kamu görevlilerinde bir davranış bozukluğu veyahut da hizmetin kalitesine mütenasip olmayan bir tutum görürseniz bunu da kamu denetçiliği kurumuna taşıyın diyor.

Mahkemeye gidilebilinir mi? Evet gidilebilinir. Ama kamu denetçiliği kurumu yani ombudsmanlık mahkemeye gitmeden önce çok kolay başvurulabilinecek, ücretsiz başvurulabilinecek, 6 ay gibi, en uzun süresi 6 ay kısa zamanda sonuçlandırılabilinecek, hepsinden önemlisi de idareyle insanımız arasında barış köprüsü oluşturabilecek bir müessesedir.\"

\'BUNUN İKTİDARI MUHALEFETİ YOK\'

Kamu Denetçiliği\'nin kurulmasında katkıda bulunanlara teşekkür eden Şeref Malkoç, \"bu kurumun kurulmasında, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle TBMM\'de 2010 yılında Anayasa değişikliğinde bunun öncülüğünü yapan o dönemki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız ve parlamentoda bulunan iktidar, muhalefet bütün partilere teşekkür ediyorum. Çünkü bunun iktidarı muhalefeti yok. Bu müesseseleri Türkiye\'ye kazandırılması ve en iyi işletilmesi gerekir.

Bizim kurumumuzun belki en önemli eksikliği çok yeni bir kurum olması. Yani 6 yıllık bir kurum. 2010 yılında Anayasa değişikliği ile anayasaya girmiş, 2012 yılında da yasallaşmış. Kamu hayatında 5 yıl 6 yıl, öyle çok fazla bir şey değil. Biz bu kurumu Türkiye\'de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak ve tanıtmayı arzu ediyor\" ifadelerini kullandı.

\'ADALETİN OLMADIĞI YERDE NE HUZUR NE DE KALKINMA OLUR\'

Konuşmasında adaletin önemine değinen Şeref Malkoç, \"İnsanın huzuru ve refahı, hak ve imkanlarını kullanabilmesinde de işin temeli adalet. Adaletin olmadığı yerde ne hak ve özgürlükler olur, ne huzur ne barış ne de kalkınma olur. Peki adalet nedir? Bunu devlet bazında, kamu bazında, kurum bazında tanımlamak mümkün ama en basitinden sizlerin, üniversitede ya da sosyal çevrede arkadaşlarınız var ya, veya kardeşleriniz, veya anneniz, babanız veya yakın akrabalarınız, veya hocalarınıza karşı ilişkileriniz var ya. Orda size yapılmasını istemediğiniz herhangi bir davranışı, muameleyi, başkasına yapmamanız adaletin temelini oluşturuyor. Siz kendinizle ilgili ne istiyorsanız başkasına onu yapmamak adaletin temelini oluşturuyor. Bunda insana saygı vardır, insanı hukukunu korumak vardır. Çünkü hem bizim inancımızda hem anayasamızda, hem de doğal hukukta insanlar eşit olarak doğar. Bu anayasalarla da teminat altına alınmış, yasalarla da uygulanması netleştirilmiştir. Bu adaleti tabi kamudaki görevliler çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Konferansa katılanların,

-Şeref Malkoç\'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 442.90 MB

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4)MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE \'KARDEŞLİK BİLDİRİSİ\' İMZALANDI

Maraş olaylarının yıldönümünde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, \'Kardeşlik Bildirisi\'ne imza attı. Bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, \"Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir\" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Sekreteri Alicem Gencer, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Harun Çetin, Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen, KMTSO\'da bir araya gelip kardeşlik bildirisini imzaladı.

\'KARANLIK ODAKLARCA TEZGAHLANDI\'

Bildiriyi okuyan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş’ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi’si ve Sünni’si ile tüm Maraşlıların beraberce oluşturduğunu söyledi. Fransızları topraklarından kovarak Anadolu’ya ve dünyaya örnek olan kahramanlığı Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü, Türkmen’i, Çerkez’i el ve gönül birliği ile ortaya koyduğunu ifade eden Zabun, \"Maraş’ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş Olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgâhlanmıştır\" diye konuştu.

\'HİÇBİR MARAŞLI TASVİP ETMİYOR\'

Vesayet odaklarının Maraş olaylarını kendi saltanatlarına basamak yaptığını belirten Zabun, konuşmasına şöyle devam etti:

\"1978 olaylarının mağdurları; Alevi’dir, Sünni’dir, Kürt’tür, Türk’tür. Bütün Maraş’tır. Türkiye demokrasisidir. Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş Olayları\'nın istismarını hiçbir Maraşlı Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş’ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. insanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız. Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temsilcilerin salona girmesi

- Salondan detay

- Zabun\'un bildiriyi okuması

- Salondan detay

- Bildiriyi imzalayanların fotoğraf çektirmesi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 371 MB