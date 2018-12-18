DHA YURT BÜLTENİ-15

EĞİTİM UÇUŞLARINA FIRTINA ENGELİ(EK)

1)POYRAZ, MARMARA DENİZİ\'NDE ULAŞIMI ETKİLEDİ

Tekirdağ\'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman saatte 35 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle Marmara Denizi\'nde yerli ve yabancı 10\'a yakın tanker ve şilep, Tekirdağ ve Şarköy açıklarında demirledi. Tekirdağ\'dan Marmara Adası, Karabiga ve Avşa adalarına sefer yapan arabalı feribotların çalışmalarında aksamalara neden oldu. Gündüz yapılan seferler iptal edildi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, Tekirdağ\'da balıkçı limanında bekleyip denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Tekirdağ limanda bekleyen feribotlar

-Kıyıya vuran dalgalar

-Sahilde dolaşan vatandaşlar

-Balıkçı tekneleri

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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2)İZNİK’TE, ROMA DÖNEMİNDEN KALMA SURLAR MALZEME DEPOSU OLDU

İZNİK\'te Roma döneminden kalma surlar malzeme deposu oldu.

BURSA’nın İznik ilçesini çevreleyen 2 bin yıllık tarihi Roma döneminden kalma surların bazı bölümlerinin çevre sakinlerince malzeme deposu olarak kullanılması tepki çekti.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Aziz Sürük Sokak’ta, Roma döneminden kalma surların vatandaşlar tarafından depo olarak kullanıldığını gören turist rehberi Şerif Karataş, şunları söyledi:

“Sur dibine depo yapmışlar. Depoda su boruları, merdiven ve birçok iş malzemesi var. İznik’e yüzlerce yerli ve yabancı turist getirdim. Bugünkü gezimiz esnasında bu görüntüye tanık olduk. Kötü bir görüntü, çok üzüldük. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü bir yer. Yetkililer acilen harekete geçmeli, tarihi ilçeye sahip çıkılmalıdır. Tabii ki vatandaşlar olarak bizler de tarihe sahip çıkmalıyız.

Görüntü Dökümü

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-Surlar ve Depo

-Turistlerin incelemeleri

-Röp

-Detaylar

Haber - Kamera : Mehmet BULDU/İZNİK (BURSA),(DHA)

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3)TONLARCA NARENCİYE YERLERDE

MERSİN’in Anamur ilçesinde çetin kış şartlarına dayanamayan tonlarca narenciye, yağmur ve rüzgar nedeniyle dalından yere döküldü.

Anamur ilçesinde narenciye deposu olarak bilinen Ovabaşı Mahallesi\'nde onlarca ton narenciye çetin kış şartlarına dayanamadı. İki hortumun ardından şiddetli yağışlar ve fırtınalar nedeni ile olgunlaşma mevsimi olan portakal ve mandalina başta olmak üzere onlarca ton narenciye döküldü. Ağaçta kalan sağlam meyveler için 80 kuruşa alıcı bulunamıyor. Kalan portakallarını satmaya çalışan üretici, zarar kar düşünmeden ürünlerini kurtarmanın peşine düştü.

Sırtında küfesi ile kalan portakalları tüccara vermeye çalışan Hüseyin Yalçın, \"Portakallar dalında kaldı. Geri kalanı da yağmurun rüzgarın etkisi ile döküldü. 80 kuruş ile bir lira arası satmaya çalışıyoruz\" dedi.

Portakalların paketlenmesi için gecelerini gündüzlerine kattıklarını kaydeden Uğur Derya (54) da, fiyatın 30 yıldır 59 kuruş ile bir lira arasında gidip geldiğini, ancak gübre ve ilaç fiyatlarının ise uçtuğunu söyledi.

Üreticilerin bir kısmı ise yaklaşık 5 yıl önce büyük bir bölümü sökülen narenciye bahçelerinin yine sökülme aşamasına geldiğini söylerken günlük portakal toplayan işçilerden erkekler 70, kadın işçiler ise 80 TL yevmiye aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Portakal bahçelerinden görüntü

-Portakalların yerlerde görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

-Ağaçlardan portakal toplayanlar

-Röportajlar

(Süre: 5 dk) (Boyut: 180 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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4)İNEGÖL\'DE MOBİLYA İŞÇİLERİNDEN YEMEN\'E YARDIM

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren mobilya firmasında çalışan 55 işçi, kendi aralarında topladıkları 5 bin lirayı Yemen’e göndermek üzere İHH yöneticilerine teslim ettiler.

Fabrika önünde düzenlenen törende konuşan İnegöl İHH Başkanı İlhan Tatlı, \"Mesele rakamın büyüklüğü ya da küçüklüğü değil. Yemen\'de çok büyük bir sıkıntı, büyük bir dram var. İnsanlar açlıktan ağaç yapraklarını yiyor. 7 senedir insanlık dramı devam ediyor. İHH olarak 1,5 ay önce kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza destek veren İnegöl halkının yardımları yerine ulaştı. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu fabrika da çalışan işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendi maaşlarından bir miktar keserek, bizlere teslim ettiler. Oradaki masumlar adına, buradaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz\" dedi.

Firma sahibi Adnan Dursun, \"Tüm arkadaşlarımızla bir olduk. Aramızda para topladık. 5 bin lira toplandı\" derken, işçi Derya Ağbaş da \"Allah yardımcıları olsun. Çok kötü bir durum. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber/Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)