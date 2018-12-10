DHA YURT BÜLTENİ -15

KAZADA ÖLEN ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MALATYA\'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaan Şafak (42), memleketi Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Malatya-Adıyaman karayolunun Sürgü Mahallesi çıkışında önceki gün meydana gelen kazada, Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Arif Demir\'in kullandığı 27 LM 069 plakalı TIR\'ın altına girdi. Kazada eşi Serap Erçin ile çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir Şafak (4) ile kız kardeşi Hatice Şafak yaralanırken, Kaan Şafak ise yaşamını yitirdi.

BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI

Kaan Şafak\'ın cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesine gönderildi. Gece cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konulan Kaan Şafak için bugün öğle vakti tören düzenlendi. Saat 12.00\'de hastaneden alınan Kaan Şafak\'ın cenazesi helallik için Bahçelievler Mahallesi Kumru Sokak\'ta oturan Kıbrıs gazisi babası emekli işçi Arif Şafak ile annesi Halime Şafak\'ın oturduğu eve getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında Kaan Şafak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.

EŞİ VE OĞLU KATILAMADI

Helallik alınmasından sonra Kaan Şafak\'ın naaşı, ilçe merkezindeki Çarşı Camii\'ne getirildi. Eşi Serap Erçin ile küçük oğlu Kuzey Emir Şafak\'ın hastanede oldukları için katılamadığı cenaze törenine, kazadan yara almadan kurtulan oğlu Kerem Aykan ile yüzünden yaralanan kız kardeşi Hatice Şafak katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri ve mülki erkan ile Kaan Şafak\'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları da cenaze töreninde hazır bulundu.

BABASININ FOTOĞRAFINA BAKTI

Cenaze töreni öncesi Vali Mustafa Tutulmaz, baba Arif Şafak, anne Halime Şafak ve kız kardeş Hatice Şafak\'a taziyede bulunurken, minik Kerem Aykan\'ı da sevdi. Taziye sırasında Halime Şafak, Vali Mustafa Tutulmaz\'a, \"Bana oğlumu neden göstermiyorsunuz\" diye sitem etti. Kerem Aykan Şafak tören öncesi babasının tabutu önüne konulan fotoğrafına bir süre baktı. Öğle vakti İlçe Müftüsü Adem Yıldız\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaan Şafak\'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

ÖĞRETMEN OLAN KIZ KARDEŞİ İÇİN GİDERKEN KAZA OLMUŞ

Kaan Şafak\'ın anne ve babasıyla birlikte oturan ve sözleşmeli öğretmen olarak kısa süre önce Diyarbakır\'ın Sur ilçesine atanan kız kardeşi Hatice Şafak\'ın işlemleri için izin aldığı ve Sur\'a giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin baba evine getirilmesi

Dua edilmesi ve helallik alınması

- Anne ve yakınlarının ağlaması

- Kız kardeşinin ağlaması

- Annenin ağlaması

- Cenazenin camiye getirilmesi

- Dua edilmesi

- Babadan ve cenazeye katılanlardan görüntü

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HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERALARI YANSIDI

İzmit\'te, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla sol şeritten sağ şeride geçerek yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak savrulurken, arkadan gelen halk otobüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansırken, otobüste bulunanlar içeride savrulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza anı, araçtakilerin savrulması

Haber: Dinçer AKBİR / KOCAELİ,(DHA)



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YAZAR TAZEOĞLU: \'SEVENLERİM MERAK ETMESİN, ÇOK İYİYİM\'

Çanakkale\'de, Biga Belediyesi\'nce 2\'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı\'na katıldıktan sonra İstanbul\'a dönmek için yola çıkan ve ilçe çıkışında kaza geçiren yazar Kahraman Tazeoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden tedavisinin ardından taburcu edildi. Konaklamak üzere otele geçen Tazeoğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tazeoğlu, \"Fuar dönüşü İstanbul\'a doğru yola çıktığımızda birden bire kavşakta sağ taraftan gelen bir araç hızla bizim aracımıza vurdu. Araç savruldu. Tarlaya uçtuk. Araç 4- 5 takla attı. Airbag\'ler açılmıştı. Bizi arabanın içinden çıkardılar. Gerisini hatırlamıyorum. Hastaneye getirdiler. İlk olarak beyin tomogrofisi çekildi; çünkü başımda bir ağrı vardı. Müşahede altına alındım. Çok şükür, bir şeyim yok. Sevenlerim merak etmesinler, çok iyiyim. Verilmiş sadakam varmış. Onların duasıyla ayakta kaldım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yazar Kahraman Tazeoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)

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FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İzmir\'in Tire ilçesinde, ahırın içindeki foseptik çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tire TOKİ Konutları yolu üzerindeki Nevzat Eldem\'e ait çiftlikteki ineklerden biri, bugün saat 05.00 sıralarında ahırın içinden geçen 70 santimetre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Sabah ahıra geldiğinde gebe olan ineğinin foseptiğe düştüğünü farkeder Eldem, kendi imkanları ile kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekileri, önce içi ağzına kadar dolu olan foseptikteki bitkin haldeki ineğin nefes almasını sağladı. Ardından da halatlarla bağlanan hayvan, kepçe yardımıyla yukarı çekilerek foseptik çukurundan çıkartıldı. 2 saatlik bir çaba sonucu güçlükle kurtarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Ardından veteriner kontrolünden geçirilen ineğin ve karnındaki yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İneğin kurtarılmasından cep telefonu görüntüsü

Haber: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)

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PORSUK ÇAYI\'NDA KURTARMA TATBİKATI

Eskişehir\'de, \'112 Acil Hizmetler Haftası\' kapsamında Porsuk Çayı\'nda, düşen kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Arifiye Mahallesi Porsuk Çayı\'ndaki tekne ve gondol iskelesinde, 112 Acil Servis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta temsili olarak, düşen cansız manken, sudan çıkarıldı, ardından ilk müdahalesi yapıldı. Çevre sakinleri de tatbikatı ilgiyle izledi. Bazı kişiler tatbikatı cep telefonlarıyla kayda aldı.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın, ekipler için verimli olduğunu belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Tatbikat yapılan yerin genel görüntüsü,

-Sağlık ekiplerinin cansız mankene müdahalede bulunması,

-Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 464,58 MB

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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