DHA YURT BÜLTENİ -15

ADİL ÖKSÜZ\'Ü ARAYAN EKİBİN BAŞINDAKİ MÜDÜRE YENİDEN GÖZALTI

SAKARYA\'da, FETÖ/PDY\'nin kilit ismi firari Adil Öksüz\'ü arayan ekibin başındayken, 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın itirazı üzerine tahliye edilen Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, yeniden gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'nce kurulan özel timin başındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haziran ayında tutuklandı. Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce önceki gün tahliye edildi. Üyelerden birinin şerh koyduğu kararda mahkeme heyeti, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belirtti. Mahkeme kararında, \"Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir\" denildi. Mahkeme heyeti, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı\'na yazı yazılmasına, İstanbul 29\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nden gizli tanık \'Üsküdar\'ın ifade tutanağının örneğinin istenmesine karar verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararına itiraz edildi. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz kabul edilerek, eski polis müdürü hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Ercan Özoğluöz\'ü gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü.

320 BOŞ OPERASYON

Darbe girişimi sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz\'un başında olduğu özel tim, FETÖ\'nün \'TSK imamı\' Adil Öksüz\'ün yakalanması için Sakarya\'da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz\'ün, Adil Öksüz\'ün HTS kayıtlarından İstanbul\'daki plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı \'WhatsApp\' görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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112\'DEN, TREN KAZASI TATBİKATI

ESKİŞEHİR\'de, \'112 Acil Hizmetler Haftası\' kapsamında tren kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili yaralılar, sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Kent merkezi yakınlarındaki TCDD Hasan Bey Lojistik Merkezi\'nde, 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi , jandarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin katılımıyla tren kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili kaza sonucu tren içerisinde bulunan ve tren altında sıkışan yaralı yolcular, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşınırken 2 yolcu ise temsili olarak kazada hayatını kaybetti. DAK ekipleri de eğitilmiş köpeklerle trende kalan yolcu olup olmadığını kontrol etti.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında tren kazası tatbikatı yaptıklarını, temsili olarak 22 yolcundan 2\'sinin hayatını kaybetiğini, 20 yolcunun da yaralandığını belirterek şöyle konuştu:

\"Eskişehir’imiz hızlı tren yollarının kesişim noktasında bir il. Dolayısıyla tren kazalarına ve bu tarz kazalara hazırlıklı olmak durumundayız. Bugün tatbikat kapsamında 5 adet 112 ambulans ve ekibimiz, AFAD’a ait bir aracımız, itfaiyeye ait bir kurtarma aracı ve arazözü, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerine ait bir ekibimiz, AKUT, TCDD ve jandarmamız ile birlikte Eskişehir’in tüm paydaşlarıyla çok başarılı bir tatbikatı geride bırakmış oluyoruz. Şehrimize buradan diyoruz ki emin ellerdesiniz. Eskişehir emin ellerde tüm paydaşlarıyla beraber Eskişehir her türlü acil durumda her türlü afet durumunda hazırlıklı bir şehir.\"

Görüntü dökümü:

-Tatbikattan,

-Tren içerisinde sıkışan temsili yaralının kurtarılması,

-Yaralıların ambulanslara taşınması,

-Tren altında kalanlara ekiplerin müdahalesi,

-DAK ekibinin köpekle trende arama yapması,

-Tatbikata katılan ekiplerin toplu halde,

-Dr.Veli Görkem Pala\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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BİNLERCE SIĞIRCIK KUŞUNUN DANSI BÜYÜLEDİ



İZMİT şehir merkezinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı renkli görüntülere sahne oldu.

İzmit\'te akşam saatlerinde gökyüzünde bir araya gelen binlerce sığırcık kuşunun uçarken oluşturdukları değişik görüntüler hayranlıkla izlendi. Binlerce sığırcık kuşunun siyah bir bulut gibi gökyüzünde ahenkle uçması üzerine vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

-Sığırcık kuşlarının gökyüzünde uçarken görüntüsü

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

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