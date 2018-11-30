DHA YURT BÜLTENİ 15

8’İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ERBAŞ’TAN, ŞEHİT EŞİNE ZİYARET

Şehidin adı, yeni doğan oğlunda yaşayacak (2)

8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ikinci çocuğunu dünyaya getiren şehit eşi Ceylan Özkur’u hastanede ziyaret etti. Korgeneral Erbaş\'ı Varto Devlet Hastanesi’nde Kaymakam Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile şehit babası Kutbettin Özkur karşıladı.

GENÇ ANNEYE BERAT

Hastanede gözetim altında tutulan şehit eşi Ceylan Özkur’a geçmiş olsun dileklerini ileterek şehadet beratını veren Korgeneral Erbaş, \"Üzüntü ile sevinci bir arada yaşadık. Hüzünle sevinç bir arada anlatılmaz ama şimdi size şehidin şahadet beratını vereceğiz\" dedi.

\"Şehidimizin hatırası sizin başucunuzda bir iki gün dursun\" diyerek beratı Ceylan Özkur’un yanına bırakan Erbaş, \"Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Allah’tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız babasının izinde vatana millete hayırlı bir evlat olur\" diye konuştu.

Şehit Babası İbrahim Özkur ise \"Allah bir İbrahim’i bizden aldı, bir İbrahim’i verdi. Şu anda bir torunumuz oldu. Biz İbrahim’imizi kayıp ettik. Biz İbrahim’imizi geri kazandık. Allah bize geri verdi. Komutanımız bizleri ziyaret etti. Çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah milletimizi, sizleri var etsin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane de görüntü

Komutanın gelişi görüntü

Doğum yapan Ceylan Özkur görüntü

Komutanı şehit beratı görüntü

Kolordu komutanı açıklaması

Şehit babası Kudbettin Özkur ile röp

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

SÜRE: 196 MB - 5 dk 20 sn

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BODRUM\'DA SEL SULARI LAHİT MEZARI ORTAYA ÇIKARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi\'ne ait lahit mezar ortaya çıktı

Bodrum\'da dün (Perşembe) etkili sağanak yağmurun neden olduğu sel sonrası Bitez Mahallesi\'ndeki yamaç bir alanda tarihi mezar ortaya çıktığını fark eden çevredekiler, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden müze yetkilileri, sel sularının üzerindeki toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan tarihi mezarın Geç Roma Dönemi\'ne ait lahit mezar olduğunu tespit etti. Müze Müdürlüğü\'ne bağlı arkeologların gözetiminde belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında tarihi mezardan bir adet bronz sikke de çıktı. Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lahit mezardaki çalışmalardan görüntü

-Bulunan bronz sikkenin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

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KUYUMCUDAN 50 BİN LİRALIK ALTIN HIRSIZLIĞI KAMERADA

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, kepenkleri levye ve kazmayla kırılan bir kuyumcu dükkanından, yaklaşık 50 bin TL\'lik altın çalındı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt semtindeki Polat Caddesi üzerinde bulunan H.Ç.\'ye ait bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdikten sonra dükkanının kepenklerini levye ve kazmayla kırdı. İşyerinden yaklaşık 50 bin TL\'lik altın çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Sabah işe gelip hırsızlık yapıldığını anlayan kuyumcu H.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dükkanda yaptıkları incelemenin ardından, hırsızların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızların kepengin altından eğilerek içeri girmesinden görüntü

- Altınların alınmasından görüntü

- Hırsızların panikleyip kaçmasından görüntü

İZMİR, (DHA)

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6 KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR DAVASI ERTELENDİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O.\'nun (49) yargılanmasına devam edildi. Öğrencilerden 5’inin ifade verdiği duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Karabağlar\'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. İddiaya göre, Çetin O. ders sırasında H.Ü’ye ileride ne iş yapmak istediğini sordu, H.Ü de \"Dansçı olmak istiyorum\" cevabını verdi. H.Ü ile koridorda karşılaşınca öğrenciyi odasına çağıran Çetin O., cep telefonundan müzik açarak, \"Hadi bana dans et, bir iki figür göster\" dedi. H.Ü. dans etmek istemediğini belirterek, itiraz etti ve bağırmaya başladı. Olayın üzerine diğer öğretmenler de Çetin O.’nun odasının önüne geldi. H.Ü’nün olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

Bunun üzerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.\'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan\'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.\'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos\'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, \"Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler\" dedi. Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında ise, 6 kız çocuğundan, daha önce ifade veren birinin dışındaki diğer 5’i dinlendi. Çocuklar, ifadelerinde Çetin O.\'nun kendilerine istismarda bulunduğu iddialarını yineledi. Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan sanık Çetin O., H.Ü’yü odasına çağırmadığını, koridorda karşılaşmaları üzerine kapı eşiğinde konuştuklarını iddia etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ÇOCUKLARIN SESİ DUYULSUN

Duruşma sonrasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Özkan, \"Bugün 6 kız çocuğumuza yapılan istismarın adalet önünde hesabının verilmesi için duruşmaya katıldık. Çocuklar bizleri gördüğünde varlığımızdan dolayı güç buldular. Fakat mahkeme salonunda genelgeye riayet edilmediğini gözlerimizle gördük. Canlandırma şeklinde istismarın nasıl yapıldığı çocuklara soruldu. Biz çocuklar bir kez dinlensin, psikolojileri bozulmasın derken, anlıyoruz ki genelgeye özünde riayet yok. Davaların bu kadar uzamasından, çocukların defalarca konuşturulmasından dolayı aileler psikolojik olarak o kadar yoruluyorlar ki davada şikayetlerini geri çekecek hale geliyorlar. Biz mesleğimizin içine bulaşan çocuk istismarcılarını teslim edip adalete yansıtmalı, adaletin de doğru tecelli etmesi için ihtisas mahkemelerinin kurulmasını sağlamalıyız. Toplum olarak her yerde bulunan, her ilde, gittiğimiz davalarda celselerin çok uzadığını, çocukların ve ailelerin yıprandığını görüyoruz. Davaya yine devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. \'Çocuklar vatandır\' diyerek yola çıktık. Türkiye’nin her yerinde davalara gidiyoruz. Bu davada da tutuksuz yargılama devam ediyor\" dedi.

\'HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ\'

Derneği avukatı İpek Kul ise, \"Bir önceki celsede 1 çocuğumuz, bugün 5 çocuğumuz dinlendi. Yakın zamanda Yargıtay tarafından bir genelge yayınlanmasına rağmen mahkeme heyeti bu konuda hassasiyet göstermedi. Bazı çocukların tanık sıfatını da taşıdığı gerekçesiyle mahkeme salonunda dinlenmesine karar verdi. Çocuklarımız buna rağmen son derece cesaretli bir şekilde şahsın cezalandırılmasını istediler. Şahsın tahliyesinden sonra, çocuklara isimsiz kargo ile üstü kapalı tehditlerde bulunuldu. Buna rağmen tutuksuz yargılama devam ediyor. Biz UCİM olarak bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

- Saadet Özkan\'ın ve İpek Kul\'un açıklaması

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE, YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER UYARILDI

ESKİŞEHİR\'de, polis ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri uyardı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, \"Sürücülerin, yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme yapıyoruz\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin İsmet İnönü Caddesi\'nde yaptığı uygulamada, yaya geçidinden geçmek isteyenlere yol vermeyen sürücüler durdurulup, tek tek uyarıldı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Aydın, yaya geçitlerinde ilk geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu belirterek, \"Bugün son kanun değişikliği ile beraber yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme faaliyeti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha da bilinçlendirilmesi anlamında, özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hızı azaltarak, yayaların mevcut olması halinde ilk geçiş önceliğinin yayalara vermesi gerekiyor. Verilmemesi halinde de \'Trafik Kanunu\'nun 74\'üncü maddesine göre 488 liralık idari para cezasının uygulanacağını sürücülere anlatıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Yaya geçidinden geçen yayaların,

-Yayalara yol veren ve vermeyen araç sürücülerinin görüntüsü,

-Polislerin sürücüleri uyarması,

-Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Aydın\'ın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA

Boyut: 351.63 MB

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