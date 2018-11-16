DHA YURT BÜLTENİ 15

KAHRAMANMARAŞ\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz\'ın (22) Kahramanmaraş\'taki baba ocağına ateş düştü.

Uludere\'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz\'ın acı haberi, öğleden sonra Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi\'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı döktü. 1\'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz\'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, \'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?\' notu görenleri duygulandırdı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin ve sosyal medya paylaşımının fotoğrafı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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ŞEHİTLER PARKI\'NDAKİ 9 TÜRK BÜYÜĞÜNÜN BÜSTÜ ÇALINDI (RÖPORTAJ EKİYLE YENİDEN)



ISPARTA Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan \'26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı\'na konulan 10 Türk büyüğünden 9\'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı\'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde \'26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı\' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı\'nın da bulunduğu parka, \'Isparta\'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz\' adıyla da yine Isparta\'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

10 bronz büstten 9\'u, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in büstlerine ise dokunulmadı.

EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığını tespit ettiklerini kaydetti. \'Isparta\'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz\' köşesinde bulunan \'Mehmet Efe\', \'Süleyman Acar\', \'Muhsin Ertuğrul\', \'Hasan Hilmi Dilmen\', \'Hafız İbrahim Demiralay\', \'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar\', \'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı\', \'Böcüzade Süleyman Sami Bey\' ve \'Osman Hamdi\' büstlerinin çalındığını kaydeden Kaçar, \"Emniyete giderek suç duyurusunda bulunduk. Büstler bulunursa tahrip edilmemiş ise yerlerine montajı yapılacak. Eğer bulunmazsa yenilerini yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ümit Kaçar röportaj

- Parktan ve büstlerden detay

- Çalınan büstlerin fotoğrafları

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -

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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Altınışık, 43 FC 684 plakalı otomobilini cadde üzerinde yokuşa park edip, alışverişe gitti. Park halindeki otomobil freninin boşalması sonucu aniden hareket etmeye başladı. Ön koltukta oturan Ali Akyol aracı durdurmaya çalıştı, ancak başaramadı. Hareket halindeki otomobil, Kadılar Caddesi\'nde park halindeki Osman Bilgin\'e ait 43 PG 405 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, freni boşalan otomobilde bulunan Ali Akyol başından hafif yaralandı. Akyol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anı

Boyut: 41,8 MB // Süre: 22 saniye

Haber-Kamera: Hisarcık,(KÜTAHYA)/DHA

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KONYA\'DA HELİKOPTERLE, TRAFİK DENETİMİ YAPILDI



KONYA\'da jandarma trafik helikopteriyle, havadan yapılan denetimle kurar ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

Jandarma ve polis, ortaklaşa trafik denetimi yaptı. Konya\'yı Aksaray\'a bağlayan karayolunun 42\'nci kilometresinde gerçekleşen ve 16 ekibin katıldığı denetime, havadan da jandarma trafik helikopteri destek verdi. Helikopterdeki görevlileri, karayolunda seyir halinde olup hata yapan araçları bildirdi. Ardından denetim noktasındaki polis, kurar ihlali yapan araçları durdurup, sürücüler hakkında para cezası uyguladı. Yapılan çalışma sırasında genellikle şerit ihlali yapan sürücüler olduğu görüldü.

Hava ve karadan yapılan denetim yaklaşık 2 saat sürdü.

(Görüntü Dökümü

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- Helikopter içinden yapılan denetim görüntüsü

- Denetim noktasında ekiplerin araçları durdurması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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TBMM ESKİ BAŞKANI KAHRAMAN: ÜNİVERSİTELER İDEOLOJİ YERİ DEĞİLDİR

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman, Batman Üniversitesi\'nin verdiği fahri doktora törenine katılmak üzere geldiği Batman\'da katıldığı törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin ideoloji yeri olmadığını belirterek, \"1960 darbesinde ülke genelinde 7 üniversitede 40 bin öğrenci vardı. Şimdi sadece Batman\'da 15 bin öğrenci var. Özel ve Vakıf üniversiteleriyle birlikte 206 üniversitede 7 Milyon 560 bin 531 öğrenci öğrenim görüyor\" dedi.

Birlik Vakfı Kurucusu ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman\'a, Batman Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Birlik Vakfı Batman Şubesi\'nin davetlisi olarak kente gelen ve Batman Üniversitesi\'nin fahri doktora ünvanını verdiği Kahraman, ilk ziyaretini valiliğe yaptı. Vali Hulusi Şahin\'in petrol pompası maketini armağan ettiği Kahramanda Vali Şahin\'e kitap hediye etti. Kahraman daha sonra, Batman Üniversitesi merkez kampüsündeki programa katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2007 yılında kurulan üniversitenin fakülte ve öğrenci sayısıyla ilgili istatistiki bilgiler verdi. Bölgenin sağlıklı büyüyen üniversitelerinden birinin Batman Üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Durmuş, \"Çok hızlı büyüyoruz. Suriyeli öğrencilerin de aralarında bulunduğu 17 ülkeden toplam 200 yabancı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 90\'ı Güneydoğu\'dan. Üniversitemizi geliştirecek Tıp Fakültesi, hukuk ve eczacılık bölümlerine de ihtiyacımız var. Merkez nüfusu 450 bin olan Batman, tıp fakültesini hak ediyor. Takdiri değerli yöneticilerimize bırakıyoruz. Bir de Dicle nehri üzerinde kurulacak köprü üniversitemizi çıkmaz sokaktan kurtaracak dedi.

Vali Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, Meclis\'in ikinci kez \'Gazi\' ünvanı almasında büyük emeği olan TBMM eski Başkanı Kahraman\'a teşekkür ederek, \"Büyük adamların kıymetini bilmek lazım. Hayatın büyük bölümünü ilime ayıran İsmail Kahraman hocamız, büyük emek ve mücadeleyle bugünlere gelmiştir. TBMM\'nin dünyada örneği yoktur. Meclis\'in ikinci kez Gazi ünvanı almasında TBMM eski Başkanımızın emeği büyüktür. Tarih yazdılar, Kahraman hocaya teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Fahri doktora ünvanının verildiği TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman da yaptığı konuşmada, Batman Üniversitesi\'nin şehrin değişim ve gelişimini yansıttığı söyledi. Türkiye\'de 19050\'li yıllara kadar 3 üniversite olduğunu hatırlatan Kahraman, şunları söyledi:

\"Her şeyden önce Batman Üniversitesi Rektörü, Senatosu ve akademisyenlerinin beni fahri doktorayla onurlandırmalarına teşekkür ediyorum. 1950\'ye kadar Türkiye\'de 3 üniversite vardı. Menderes döneminde 4 üniversite daha eklendi. 1960 darbesinde 7 üniversite vardı. Üniversitelerde öğrenci sayısı 40 bindi. Bugün Batman Üniversitesi\'nde 15 bin öğrenci var. Özel ve vakıf üniversiteleriyle birlikte Türkiye\'de 7 Milyon 560 bin 531 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversiteler ideoloji yeri değildir. Bilgi üretme ve işleme yerleridir. Öğrencilere bir şeyler dayatılmaz. Kılıf, kıyafete karışmak ilkelliktir. Gelişmiş Türkiye\'de gelişmiş üniversiteler oluşturmak gerek. Neden bölüneceğiz? 15 Temmuz gecesi öncesi bölme hadisesiydi. O gece, başka bir geceydi. Uçak ve helikopterlerden ateşler etrafa yayılıyordu. Köprüye tanklar geliyordu. Allah\'a şükür o badireleri atlattık. Gençlere sesleniyorum; siz Türkiye\'yi yöneteceksiniz. Biz bir bütünüz. 15 Temmuz\'da halkın kararlığıyla o darbe girişimi geride bırakıldı. Hayat bir mücadeledir. Milli-manevi değerlerimize sahip çıkalım. Teknolojiden yararlanalım ama esiri olmayalım.\"

Fahri doktora ünvanını alan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, yöneticilerle hatıra fotoğrafı çekti.

Görüntü dökümü

Batman valiliği ziyaret

Batman Üniversitesi ziyaret

Törende fahri doktora verilmesi ve konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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