DHA YURT BÜLTENİ-15

ŞEHİT ATEŞİ BURSA\'YA DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit ateşi Bursa\'ya düştü. Acı haber, Ünal Olgun\'un (24) Gürsu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak\'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Şehit olan askerden Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun\'un acı haberi Bursa\'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi\'ndeki baba evine ulaştı. Şehit Ünal Olgun\'un saldırıya uğradığı gün babaannesi Suna Ocak\'ın da Erzurum\'da hayatını kaybettiği, şehidin annesi Güleser Olgun ve babası Asım Olgun\'un cenaze töreni için Erzurum\'a gittiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası acı haberi alınca Bursa\'ya döndü. Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin yakınları taziye için şehit evine geldi.

Şehit Ünal Olgun\'un Ceylan Olgun ile evli olduğu, biri 1, diğeri 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evinden görüntüler

Süre: 0.45 Boyut: 85 MB

Haber: Muammer İRTEM / Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA, (DHA)

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İNŞAATTA BETON TABLA ÇÖKTÜ: 2\'Sİ AĞIR 4 YARALI

SİVAS\'ta özel bir kolej inşaatının 3\'üncü katındaki beton tablanın çökmesi sonucu 2\'si ağır 4 işçi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Okullar Bölgesinde bulunan bir kolej inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3\'üncü katındaki beton tabla belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Bu sırada tabla üzerinde beton döken 4 işçi yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü. Düşme sonuç 4 işçiden 2\'si ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin kimlik tespit çalışması sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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HATALI SOLLAMA YAPTI: 7 YARALI



ADAPAZARI\'nda, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı Orhangazi Caddesi Tek Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Dorukan S. yönetimindeki 54 TV 019 plakalı otomobil, sollama yapmak isterken önce önünde giden Oktay T. yönetimindeki 54 H 3930 plakalı otomobile, sonra ise orta refüjdeki ağacı devirip karşı şeride geçerek İbrahim K. yönetimindeki 54 TT 157 plakalı otomobille çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçenler yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan 5\'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2\'si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolun ortasında duran hurdaya dönmüş otomobil ise vatandaşlar tarafından kaldırıma alındı. Kilitlenen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerindeki panik

-Yaralıların çıkarılması

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURUNLARI KANAMADAN KURTULDULAR

GAZİANTEP’te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden 2’si çocuk 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Tırpan yönetimindeki 27 C 7653 otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Murat Tırpan ve yanında bulunan 2 yeğeni ters dönen otomobilden çıkarken, kazada yaralanan olmadı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, polis sürücü Tırpan’ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ARITMA TESİSLERİNE SIKI DENETİM GELİYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, 81 il ve ilçelerdeki Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin hükümet çalışması olarak geniş kapsamlı incelemeden geçirileceğini ifade ederek, \"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Birpinar, daha sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne geçti. İl müdürü Ömer Albayrak’tan ildeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Birpinar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından JAİKA kredisi ile Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yapımı tamamlanan Batı atık ve su arıtma tesisini gezdi.

Türkiye\'deki bütün belediyeleri çevre konusunda denetleyeceklerini anlatan Bakan Yardımcısı Birpinar, \"Bugün Tekirdağ’dayız. 81 ilimizdeki ilçelerdeki belediyelerimizi ait Organize Sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerini doğru çalıştırıp, çalıştırmadığı ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş ve kapsamlı bir merkezi hükümet çalışması başlatıyoruz. Çünkü bizim 2002\'den beri AK Parti iktidarı dönemlerinde özellikle çevre ile ilgili çok fazlaca çalışma gerçekleştirdik. Nehirlerin kirletilmemesi toprağın havanın ve suyun korunması adına yaptığımız bir süre çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde beri başlattığı çevrecilik anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgilide sırf Tekirdağ\'da bugüne kadar 2002\'den beri yaptığımız yatırımların sadece atık su arıtma tesisleri ki bunların sayısı büyük çapta olanlara 25 adettir. Bunlara harcadığımız para 4 milyar lira civarında. Merkezi hükümetin bu harcadığı para, çünkü biliyorsunuz belediyelerimiz kendi imkanları ile bunları yapamıyor ama İller Bankası ile İPA projeleri ile ve aynı zamanda Devlet Su İşleri\'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı\'nın katkılarıyla burada atık su arıtma tesislerini bizzat yapıyoruz ve yaptırıyoruz\" dedi.

Ergene havzasının korunması, kirletilmemesi ve daha temiz akması için ciddi bir bütçe harcadıklarını belirten Mehmet Emin Birpınar, \"Bu nehrin, buradaki toprağın kirlenmemesi için, suyun kirlenmemesi için, milyarlarca para harcıyoruz. iki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediyelere ait, OSB’lere ait tesislerin doğru çalışmadığı, depo çöp sahası da onları da biz destek verdik sıkıntılarının olduğunu gördük ve 481 bin lira civarında bir ceza uygulaması burada yapacağız. Bu sadece bu ile ait değil bundan sonra bütün Türkiye’deki belediyelere, eğer toprağı suyu ve havayı kirletiyorlarsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyeleri ve birlikleri fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz ve çevreyi kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz, çevre bizim ortak geleceğimiz, çocuklarımıza içebilecekleri biraz su, kullanabilecekleri biraz su, verim olabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri hava bırakmak istiyorsak, mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiçbir şekilde hiç kimsenin gözyaşlarına bakmamamız lazım. Çünkü bunlar çevreyi kirletiyorlarsa, geleceği karartıyorlardır\" şeklinde konuştu.

Çevreyi kirletenin kim olursa olsun denetimsiz kalmayacağını belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Hem yatırım yapıyoruz ama sadece işletmelerini doğru dürüst yapsınlar istiyoruz bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağımızı, sadece bu bölge değil ama havza bazlı olarak Gediz havzasında da aynı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Orada da aynı denetimlerin olacak. Yani nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. 481 bin lira bugün ve dünkü yapılan denetimlerde, bu havzadaki fabrikalara belediyelere uyguluyoruz\"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bakan yardımcısının valiliğe gelişi

-Valilik anı defteri imzalaması

-Çevre il müdürlüğü ziyareti

-Batı atık su tesisini gezmesi

-Gazetecilere açıklama yapması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5 BİN ESKİŞEHİRLİ ATA\'NIN HUZURUNDA

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRLİLER Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği organizasyon ile Ankara\'ya akın etti. Belediye çalışanları, Eskişehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, muhtarların katıldığı etkinlikte 5 binden fazla Eskişehirli Ata\'sının huzuruna çıktı.

Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği, Anıtkabir ziyaretine katılan Eskişehirliler, Atatürk\'ü ebedi istirahatgahında saygıyla anmanın mutluluğunu yaşadılar. Anıtkabir ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, şehit ve gazi yakınları, Eskişehir Kent Konseyi Çalışma Grupları, TMMOB\'a bağlı odalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar, öğrenciler ile belediye çalışanlarından oluşan 5 binden fazla Eskişehirli katıldı. Eskişehirliler adına Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mozoleye çiçek bıraktı.

Anıtkabir Müzesi\'ni gezen Eskişehirliler, anlatıcılardan dinledikleri Kurtuluş Savaşı anılarıyla duygu dolu saatler geçirirken, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ne büyük zorluklar altında kurulduğunu bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün huzurunda laik cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmanın sözünü verdiklerini ifade eden Yılmaz Büyükerşen \"Devrimlerinin ve en büyük emaneti olan Cumhuriyet\'in yılmaz bekçileri olarak bugün 5 binden fazla hemşehrimiz ile Atamızın huzurundayız. Kendisini bir kez daha şükran, minnet ve özlemle anıyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Anıtkabir ziyaretinden çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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