DHA YURT BÜLTENİ 15

ŞANLIURFA Hedefler obüsle vuruldu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'de 23 mültecinin ölümüne neden olan kazayla ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

İZMİR\'de, umut yolculuğuna çıkan kaçakları taşıyan kamyonun yaptığı ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Muhammed Ali Sabah\'ın anlattıkları, neden ülkelerinden kaçtıklarına dair çarpıcı ayrıntıları da ortaya çıkardı. Ülkesinde müzisyenlik yapan Ali Sabah\'ın, büyük oğlunun eşcinsel olmasından dolayı evinin sık sık tarandığını ölümle tehdit edildiği için ailesini de yanına alıp kaçtığı öğrenildi. Kazadan sağ kurtulan iki kızı ve oğluyla Türkiye\'de yaşamak istediğini söyleyen Ali Sabah, kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Kahreden kaza, geçen 14 Ekim günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelmiş, Ege kıyısından tekneyle Yunanistan\'ın Samos Adası\'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon su kanalına uçmuştu. Kazada aralarında çocuk, bebek ve hamile kadının da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti. 9\'u çocuk 25 kişi de yaralandı. Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip olayı gizlemeye çalışan sürücü Mustafa Yılmaz ile birlikte bağlantıda bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen bu zanlılardan 11\'i tutuklandı.

BABA KAÇIŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Bağdat\'ta müzisyenlik yapan Muhammed Ali Sabah\'ın anlattıkları, neden ülkelerinden kaçtıklarına dair çarpıcı ayrıntıları da ortaya çıkardı. Kendisinin müzisyenlik yapmasından büyük oğlunun ise eşcinsel olmasından dolayı ülkesinde sık sık ölümle tehdit edildiğini anlatan Ali Sabah, şunları söyledi:

\"Ülkemde bir çok şehre kaçtım evimi değiştirdim ama her seferinde ailem ölümle tehdit edildi. Bende artık ülkemde yaşayamayacağımı anlayınca Avrupa\'ya gitmeye karar verdim. Irak\'tan İstanbul\'a geldik alnı günde İzmir\'e geçtik. İlk seferinde tekneye binmeye hazırlandığımız sırada jandarma bizi yakaladı. Üç gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldık. Bizde ikinci kez kaçmaya karar verdik. Gece lokantada yemek yediğimiz sırada kamyon geldi ve bizim binmemiz istendi. Ben ilk bayta karşı çıktım ama sonra paramızın yanacağını söyledikleri için binmeye karar verdim. Sonra da kaza oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım. Kazada eşimi ve 1.5 yaşındaki oğlumu kaybettim. Ben iki kızım ve bir oğlumla artık Türkiye\'de yaşamak istiyorum. Çünkü özel durumumuzdan dolayı Irak\'a döndüğümüz zaman bizi öldürürler biliyorum.\"

Aile daha sonra kazada can verenlerden 7\'sini alıp ülkelerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muhammed Ali Sabah\'la röportaj.

- Cenazelerin alınmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Feyzioğlu: Tüm hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınavdan söz ediyorum



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu tarafından düzenlenen \'Avukatlık Ruhsat Verme\' törenine katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesi mezunlarının sınava girmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, \"Anlamak istemeyenler için Kayseri\'den bir kez daha tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum\" dedi.

Kayseri Barosu tarafından düzenlenen \'Avukatlık Ruhsatı Verme\' programına TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Baro Başkanı Cavit Dursun ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlık ruhsatı almaya hak kazanan kişilerle çok sayıda yakını katıldı. 15 kişiye avukatlık ruhsatının verildiği törende, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından öğrencilere meslek yemini ettirildi.

\'EN ÖNEMLİ ŞEY İSMİNİZ, ONU KORUMASINI BİLİN\'

Kayseri\'nin \'ata toprağı\' olduğunu belirten Metin Feyzioğlu, \"Dedem \'Paran var, parayı ne edecen; hayırsız evladın var, parayı ne edecen?\' derdi. Kayseri\'de çok söylenir. Bu meslek size para, şan, şöhret kazandırır. Hedefiniz bir an önce para kazanıp meşhur olmaksa, öyle bir şey kaybettirir ki yerine koyamazsınız. Ananızdan babanızdan teslim aldığınız tertemiz isminizi kaybettirir. Aileleriniz yemedi, yedirdi. Sizler için fedakârlık yaptı. Bu fedakârlığın karşılığını Türk milletine ve vatanına, ailenize hizmet ederek ödeyeceksiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun\" dedi. Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu belirten Feyzioğlu, \"En önemli şey isminiz. Onu koruduğunuzda bu meslek size her şey kazandırır. Ama hedefinizi para yaparsanız tüm kazandıklarınızı kaybedersiniz. Hak yolundan ayrılmayın. Hangi siyasi görüşten olduğunuz sizin meselenizdir; milli mi, gayri milli mi olduğunuz ise bizim meselemizdir. Ülkemiz büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadeleyi Milli Mücadele dönemindeki ruhla aşacağız. Türk milleti her zaman başarmıştır. Yine başaracağız\" diye konuştu.

\'MİLLİYİZ DEDİĞİMİZ ZAMAN BİZE SALDIRIYORLAR\'

\'Milli\' söylemlerde bulundukları zaman saldırıya uğradıklarını belirten Feyzioğlu, \"Biz milliyiz, dediğimizde bize saldıranlar var. \'Biz bu vatanın neferiyiz\' dediğimizde bizi kınayanlar var. Buradan ilan ediyorum; Türkiye Barolar Birliği, millidir ve milli kalacaktır. Bizim milliyetçiliğimizi ve milli duruşumuzu, üniter devletten tavizsiz duruşumuzu kim kınıyorsa onun sözleri göğsümüzde madalyadır. Çünkü önce vatan ve millettir. Devlet çatırdarsa hepimiz altında kalırız\" dedi. Devleti çatırdatmamak için \'adaletin\' önemli olduğunu kaydeden Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, \"Adaleti mülkün temeli yapmamız gerekir. Çünkü hangi inanç, siyasi düşünceden, mezhepten gelirse gelsin 81 milyon vatandaşımızın \'Ben Türk milletinin asli unsuruyum\' diyebilmesi için yargıya güvenebilmesi, yargıya sığındığında \'Yargı beni korur\' diyebilmesi demektir. Bu hissi vatanın her köşesinde başaramadığımız takdirde Allah muhafaza dağılma sürecine gireriz. Bizi kınayanlar, milli duruşumuz için ne zaman bir söz söyleseler, bizim milli duruşumuz o kadar güçlü ve kararlı hal almaya devam edecektir\" diye konuştu.

\'AVUKATLIK SINAVI DEĞİL TÜM MEZUNLARI KAPSAYAN SINAV\'

Hukuk fakültelerini bitirenlerinin devlet sınavına girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının çarptırıldığını da ifade eden Feyzioğlu, \"Her sözümüzü çarpıtanlara tane tane anlatmak istiyorum. Şu anda 25 bin stajer avukatımız var. Hukuk fakültelerinde 70 bin öğrenci var. 120 bin avukata ulaştık. Bu sayı artışı ile bu meslek sürdürülebilir değildir. Romantik yaklaşımlarınızı vestiyere asıp, dünyanın gerçeğine dönünüz. Hukuk fakültelerinin kalitesinin artması, evlatlarımızın 21\'inci yüzyıl dünyasında rekabete hazır yetişebilmesi için kaliteli eğitim istiyoruz. Anne ve babalar evlatlarını kaliteli eğitim alabilsinler diye yetiştirdiler. 3 hocası olan, derslere uçakla gelen, 1 saat şehirlerde kalıp ders veren fakültelerde diploma alsın diye yetiştirmediler. Vatana millete hayırlı hukukçular olsun diye yetiştirdiler. O zaman devletimizin de bir görevi vardır. El birliği ile hukuk fakültelerinin kalitesi artırılmalıdır\" ifadelerini kullandı. Sınavın yerinde bir karar olduğunu da savunan Feyzioğlu, \"Derhal sınav çıkarılmalıdır. Anlamak istemeyenler bunu avukatlık sınavı gibi görüp, \'Avukatlık sınavını devlet mi yapacak?\' diyorlar. Anlamak istemeyenler için bir daha Kayseri\'den tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip, avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum. Avukatlık stajına müracaat etmeden önce devletin yaptığı bitirme sınavından asgari bir puanı aldığını belgelemekten, mülakatsız bir yazılı sınavdan söz ediyorum. Böylelikle tüm hukuk fakültelerinin asgari kaliteye ulaşabileceğini düşünüyorum\" dedi.

\'ADALET BAKANI\'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

Adalet Bakanlığı\'nın almış olduğu sınav kararını Türkiye Barolar Birliği olarak desteklediklerini de ifade eden Başkan Metin Feyzioğlu, \"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanımız Yekta Saraç\'ın girişimlerini sonuna kadar destekliyoruz. Açık söylemek gerekirse, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği yöneticiliklerinde bugüne kadar gördüğüm, salt avukat için hizmet yapan ilk adalet bakanına sahip olduğumuz için, marifet iltifata tabidir mantığıyla teşekkürlerimi iletiyorum\" diye konuştu.

\'MESLEK USTASI\' İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

TBB Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu\'nda gerçekleştirilen yeni avukatların yemin ve ruhsat töreninin ardından Kayseri Barosu eski başkanlarından ve \'Meslek Ustası\' olarak nitelendirdiği merhum avukat Murat Şirvanlı\'nın bürosuna giderek, eşine taziye ziyaretinde bulundu. Feyzioğlu\'na, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Avukat Sabri Erdal Güngör de eşlik etti. Feyzioğlu, dünkü törene rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Kayseri Barosu eski başkanlarından avukat Süleyman Sağlam\'ı da evinde ziyaret ederek bugüne kadarki hizmetleri için kendisine plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu\'nun salona girişi

- Metin Feyzioğlu\'nun, Hukuk Fakültesi mezunlarına yönelik sınav yapılması ile ilgili konuşmaları

- Metin Feyzioğlu\'nun, ruhsat almaya hak kazanan avukatlara yemin metinini okutmasından görüntü

-Diğer genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA

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