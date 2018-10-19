DHA YURT BÜLTENİ 15

1)VİNÇ KAFESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

ŞANLIURFA\'da markete alışverişe giden bir kişinin, yanı başına düşen demir vinç kafesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Karaköprü Akbayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir markete malzeme indirilmesi için kullanılan demir vinç kafesinin halatı koptu. Bu sırada markete alışverişe giden bir kişi, kilolarca ağırlığındaki vincin demir kafesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Muşteri, bir süre olayın şokunu üzerinden atamaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişinin, düşen demir parçasından kurtulması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Market önündeki vinç

- Yük boşaltıldıktan sonra havaya kaldırılan demir vinç

- Market sepetiyle ilerleyen şahısın yanına düşen demir vinç kafesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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2)CUMHURBAŞKANI İÇİN ADAKLIK KURBAN DAĞITIMINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

KARAMAN\'da emlakçı Ahmet Gülseven (80), 24 Haziran\'da yapılan seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk turda seçilmesi halinde adadığı 10 kurbanın etini, cuma namazı çıkışında cami önünde dağıttı. Pilavla birlikte ikram edilen eti almak isteyen vatandaşlarda metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ahmet Gülseven, 24 Haziran\'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, ilk turda seçilmesi halinde 10 adet kurban keseceği yönünde adakta bulundu. 10 adet koyunu kurban adağı olarak kesen Gülvesen, etleri de bugün Attariye Camii önünde cuma namazı sonrası pilavla birlikte halka ikram etti. İkram edilen etli pılavı almak isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu. 2017 yılında yapılan referandumda \'Evet\' oyu fazla çıktığı için 5 kurban kestiğini hatırlatan Ahmet Gülseven, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in idam edilmesi durumunda ise 85 adet koyunu kurban keseceğini söyledi. Gülseven, \"Bu bir aşk meselesi, sevda meselesi. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın aşığıyım, sevdalısıyım. Onun için değil 100 kurban, canımı vallahi feda etmeye hazırım. Onun için bunlar sizlere afiyet, bal şeker olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kuyruktan detay

- Etli pilav ikram edilmesi

- Dağıtımndan detay

- Ahmet Gülseven\'in konuşması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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3)ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASINDA SURİYELİLERİN YÜZDE 56\'SI EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN), Sosyoloji Bölümü tarafından kent genelinde yapılan Suriyeli araştırması, Göç Enstitüsü tarafından kitap haline getirildi. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, \"Araştırmamız, toplumda Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine dönme düşünceleri ve suç sayısını artırdıkları gibi birçok mesnetsiz iddiayla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı\" dedi.

Konu ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi\'nin \'İlklerin Üniversitesi\' olmaya devam ettiğini ifade ederek, üniversite olarak Suriye’den göç eden gençlerin eğitimlerinin devamı için örnek adımlar attıklarını söyledi. Gür, \"2 bin 142 Suriyeli gence eğitim kapılarını açan Gaziantep Üniversitesi, bu defa da Türkiye’nin yurt dışındaki ilk üniversite bölümü olarak Cerablus Meslek Yüksek Okulu’nda eğitime başladı. Özel Güvenlik ve Koruma, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım, Hasta Bakım Teknisyenliği ve İlahiyat gibi beş bölümde 150 Suriyeli gencin eğitim gördüğü GAÜN Cerablus Meslek Yüksek Okulu’na önümüzdeki yıllarda ön lisans düzeyinde yeni bölümlerin açılmasını planlıyoruz. Bu okulumuzun tüm Arap Ülkelerine ulaşacak güçlü bir işbirliğinin başlangıcı olduğuna inancımız tam\" dedi.

\'SURİYELİLERİN YÜZDE 56’SI ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTİYOR\'

Araştırma hakkında bilgiler veren Rektör Ali Gür, halk arasında Suriyeli göçmenler hakkında bilinen bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Gaziantep’teki 190 mahallede oturan 129 hanenin, bin 824 bireyiyle yüz yüze görüşülüp kendilerine 79 soru yöneltildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, şunları söyledi:

\"Son dönemde en çok tartışılan ve merak edilen sonuçların başında Türkiye’deki Suriyelilerin geleceği var. Araştırmada, Gaziantep’teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetleri sorulmuş ve yüzde 56’sı uygun şartlar oluştuğunda dönme niyetinde olduklarını beyan etmiş, yüzde 13’lük bir bölümü ise başka bir ülkeye gitme yolunda görüş bildirmiştir. Ankete katılanlardan sadece yüzde 3.6’sı Türk vatandaşlığı aldığını, yüzde 9’u başvuru sürecinin devam ettiğini beyan ederken yüzde 35.9’u ise kesinlikle vatandaşlık başvurusu yapmayı düşünmediğini söylediler. Araştırma sırasında ekiplerimiz 727 evlilik tespit ederken, evliliklerin yüzde 74’ünün Suriyelilerin kendi aralarında gerçekleştiği anlaşıldı. Bu konudaki araştırma oldukça anlamlı bir sonucu da ortaya çıkardı ki, evliliklerin yüzde 24 gibi önemli bir bölümü Gaziantepli ya da Türklerle evlenen Suriyeli kadınların gerçekleştirdiği evlilikler olması.\"

\'OLAYLARA KARIŞMIYORLAR\'

GAÜN Öğretim Üyesi ve Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin araştırma hakkında sunum yaparak istatistik verileri paylaştı. Araştırma sonrasında sanılanın aksine Suriyelilerin yüzde 81’inin karakol veya mahkemeyle işinin olmadığını belirten Gültekin sözlerine şöyle devam etti: \"Son dönemde bazı kesimlerce Suriyelilerin kriminal olayları tırmandırdığı ve suç işleme oranının arttığı yolundaki iddiaları var. Oysa, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerden yüzde 81’i ne mahkeme, ne de karakola gitmemiş. Çeşitli nedenlerle gidenlerin oranı ise toplam nüfusun yüzde 19’u kadar ki bunların da 69.5’i resmi evrak işlemleri için gittiklerini beyan ediyor. Yüzde 21.2’si davacı olarak, yüzde 6.5’i davalı sıfatıyla, yüzde 2.8’i ise tanık olarak mahkeme ya da karakola gittiğini belirtiyor. Bu araştırma, Gaziantep’teki Suriyelilerin asayiş olaylarıyla özleştirilmesi gibi genel tutumun tutarsızlığını ortaya çıkarıyor. Başka bir değişle, Suriyelilerin mevcut durumuyla bir asayiş meselesi ortaya çıkardığı yolundaki iddiaların mesnetsiz olduğunu teyit ediyor. Araştırmaya göre, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin yüzde 83,5’i 50 yaş altında. Ortalama yaş ise 36,4, ailelerin yüzde 18,1’i 3 çocuklu, 10 ve üzeri çocuk sahibi aileler ise toplam hanenin yüzde 3,7’sine isabet ediyor. Görüşülen kişilerin ortalama çocuk sayısı 4,2, Bu oran bölge ortalaması olan 4’e yakın, 4 olan hane başına düşen çocuk sayısında ise Türkiye ortalamasının 2 katı kadar. Görüşme yapılan hanelerin yüzde 30’dan fazlasında birden fazla aile bir arada yaşarken, her hanede yaşayan kişi sayısı ortalama 6.6. Bu değerlendirmenin Türkiye ortalaması ise 3.4. Suriyelilerin yüzde 97.8’i kirada otururken, kendi evinin sahibi olanların oranı ise yüzde 1.7 gibi küçük bir oran. Ailelerin yüzde 57’si ayda ortalama 500 lira kira ödüyor. Yüzde 99’u ise bin liradan az kira ödüyor. Bu da Suriyelilerin yaşadığı ağır ekonomik şartları daha da belirginleştiriyor.ö

SURİYELİLERİN YÜZDE 60’I ÇALIŞMIYOR, ÇALIŞANLARIN YÜZDE 88’İ SİGORTASIZ

Araştırma sonuçlarında Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin yüzde 60’ının çalışmadığının ortaya çıktığını ifade eden Gültekin, özellikle de alt gelir grubunun herhangi bir diplomasının olmadığını belirterek, \"Suriyelilerin yüzde 5,3’ü çeşitli nedenlerle çalışmıyor. Çalışanların yüzde 62’si sürekli işlerde, yüzde 37.9’u ise geçici / mevsimlik işlerde istihdam ediliyor. Kendi işini kurup çalışanların oranı yüzde 8,8. Çalışanların yüzde 88,4’ü sigortasız, sigortalı oranı ise yüzde 5,2. Çalışanların yüzde 77.8’i özel sektörde istihdam ediliyor. Ankete katılanların yüzde 78,6’sı işvereniyle iyi ilişkiler içinde olduğunu ve münakaşa etmediğini belirtiyor. Gelir durumlarına göre yapılan araştırma ise, Suriyelilerin yüzde 67,3’ünün bin 400 TL’nin altında geliri bulunduğunu, yüzde 17’sinin bin 400 - 2 bin lira arasında gelir sağladığını, yüzde 10,9’unun 2 bin - 3 bin lira gelir dilimine, yüzde 3,6 oranının da 3 bin - 4 bin lira dilimde bulunduklarını ortaya çıkardı. Araştırmamız, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerden yüzde 9,2’sinin otomobil, yüzde 3’ünün minibüs sahibi olduğunu, yüzde 89,1’inin ise aracının olmadığını gösterdiö dedi.

\'YÜZDE 26,4\'Ü OKUMA YAZMA BİLMİYOR\'

Yapılan araştırmayla Suriyelilerin eğitim düzeyinin de ortaya çıktığını belirten Gültekin, \"Suriyeli sığınmacıların yüzde 26,4’ü okur- yazar değil. Yaklaşık yüzde 29’u ilkokul mezunu. Orta öğretim bitirenler yüzde 26, üniversite- lisans eğitimi alanların oranı yüzde 11 civarıyken, yüksek lisans eğitimi alanlar ise toplam nüfusun yüzde 1’ine isabet ediyor. Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 26’sının kırsal bölgelerden geldiği dikkate alındığında okur- yazar olmayan oranının yüksekliği çok şaşırtıcı gelmediö diye konuştu. Rektör Gür ve Nuri Gültekin konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantının yapıldıgı yer

- Rektor Ali Gür\'ün konuşması

- Doç. Dr. Nuri Gültekin\'in sunumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB

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4)KİLİS\'TE \'KEÇİ ŞENLİĞİ\'

KİLİS keçisinin tanıtımı ile üreteninin teşviki için Keçi Şenliği düzenlendi.

Kilis keçileri Türkiye yerli keçi ırkları içerisinde süt verimi yönünden Halep keçilerinden sonra 2\'nci sırada olması nedeniyle Kilis keçisinin üretiminin desteklenmesi için 1990 yıllardan beri projeler hazırlanıyor. Kilis Keçisinin tanıtımı ve yetiştiriciliğinin daha da attırılması için Kilis Valiliği tarafından şenlik düzenlendi. Kilis Keçi Birliği organizesinde Suriye sınırındaki Beşenli köyünde Keçi Şenliği düzenlendi.

Keçi şenliği saygı duruşu, İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra keçi yetiştiricileri tarafından en iyi Kilis keçisi, en iyi oğlak, en iyi kuzu yarışması düzenlendi. Keçiler, oğlaklar ile koyunlar protokol üyelerinin önünden geçti. Daha sonra uzmanlar tarafından keçi, oğlak ve kuzular kendi kategorilerinde değerlendirilerek ilk 3’e girenlere Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. Kızılay tarafından 300 çobana \'Çoban seti\' dağıtıldı. Etkinliğe katılanlara yemek ikram edildi.

Vali Mehmet Tekinarslan, birilerinin algı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, “Birileri yok şu kadar buğday satarsan, cep telefonu alınıyor. Veya şu kadar et satarsan ancak bir televizyon alınıyor gibi mukayeseler yapılıyor olsada insan hayatının devamlılığı varlığı sağlıklı gıda, sağlıklı suya ulaşabilmekle mümkündür. Kilis’te, organik zeytinyağı, bal, Kilis karası üzüm olmak üzere ilimiz çok özel bir yere sahiptir. Diğer taraftan tarım ürünlerimiz, hayvancılığımız asla ikinci plana atamayızö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şenlik alanından görüntüler

- Yemek hazırlanmasından görüntüler

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Konuşmalar

- Halk oyunları gösterisi

- Keçilerin görüntüsü

- Çobanlara hediye dağıtılması

- Halay çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 467 MB

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