DHA YURT BÜLTENİ -15

Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, ve görüntüyü çeken H.Ç sevk edildikleri Gebze Adliyesi\'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Adliye binasından detaylar

Mesut IŞIK KOCAELİ (DHA)

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DOĞUBAYAZIT\'TA MAYIN PATLADI: 1 ASKER YARALI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama - tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Erzurum\'a sevk edilen askerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğubayazıt\'a bağlı Kızılkaya köyü yakınları bugün arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın patladı. Ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Bozkurt, ambulans helikopterle Erzurum\'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine indirilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Murat Bozkurt\'un tedavisi sürüyor.

Sedat BUDAK-AĞRI, (DHA)-

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BELEDİYE BAŞKANI\'NIN OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

KIRIKKALE\'ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur\'un oğlu Metin Sungur\'un, dün akşam saatlerinde otomobilinin içinde ensesine aldığı tek kurşunla ağır yaralı olarak bulunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın kaza mı, intihar veya cinayete teşebbüs mü olduğu Adli Tıp Kurumu\'ndan gelecek rapora göre netleşecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle de bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınndaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi ensesinden tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur\'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

ADLİ TIP\'TAN GELECEK RAPOR BEKLENİYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (GATA) sevk edildi.

Ameliyata alınan Metin Sungur\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen ve kimliği sonradan belirlenen akrabası A.T.\'yi gözaltına alındı. Olayı soruşturan emniyet güçleri, olayın intihar mı, kaza mı veya cinayete teşebbüs mü olduğunu Adli Tıp Kurumu\'ndan gelecek rapor ile netlik kazanacağını belirtti.

\'ÖLÜMÜMDEN SORUMLU OLANLAR\' MEKTUBU BIRAKIP, İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA\'da gözlükçü İbrahim Halil Ü. (57), \'Ölümümden sorumlu olanlar\' başlıklı mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi\'nde bulunan Ölçüler Apartmanı\'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, öldüğü belirlenen İbrahim Halil Ü.\'nün çalışma ofisinde, \'Ölümümden sorumlu olanlar\' başlığında yazdığı mektubu buldu. Polisin incelemesinin ardından Ünlü\'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Acı haberi alan Ü.\'nün yakınları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakılarının beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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\'ÖLÜMÜMDEN SORUMLU OLANLAR\' MEKTUBU BIRAKIP, İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA\'da gözlükçü İbrahim Halil Ü. (57), \'Ölümümden sorumlu olanlar\' başlıklı mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak yaşamına son verdi.Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi\'nde bulunan Ölçüler Apartmanı\'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, öldüğü belirlenen İbrahim Halil Ü.\'nün çalışma ofisinde, \'Ölümümden sorumlu olanlar\' başlığında yazdığı mektubu buldu. Polisin incelemesinin ardından Ünlü\'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Acı haberi alan Ü.\'nün yakınları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakılarının beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB



CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN: BU KADAR HAYSİYETSİZ DEĞİLİM

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde görev yaptığı dönemde 9 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 81 yıla kadar hapsi istenen emekli öğretmen A.A.A.\'nın (58) yargılanmasına başlandı. Duruşmada hakkında suçlamaları kabul etmeyen A.A.A., \"31 yıllık eğitim ve öğretim hayatımda öğrencilerime kendi çocuklarım gibi baktım. Ben bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz değilim\" dedi.

Olay, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında, Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu\'nda meydana geldi. O dönem sınıf öğretmenliği yapan, evli ve 3 çocuk sahibi A.A.A., iddiaya göre, okuldaki bazı kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Aynı yıl A.A.A.\'nın emekli olmasının ardından bazı öğrenciler, öğretmenleri Fatma Ö.\'ye uğradıkları istismarı anlattı. Fatma öğretmenin ihbarı üzerine emekli öğretmen A.A.A. hakkında, 12- 14 yaşlarındaki M.N., S.T., D.B., N.K., S.Ü., H.D., S.G.B., E.S.Ö. ve C.E.Ş. isimli 9 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu emekli öğretmen A.A.A., geçen yılın Eylül ayında, Eskişehir\'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A.A. hakkında, TCK\'nın çocuğun cinsel istismarını içeren 103\'üncü maddesi kapsamında 9\'ar kez, 8 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tokat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi.

\'BU KADAR KARAKTERSİZ DEĞİLİM\'

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan A.A.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği\'nin avukatları da katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, CHP Kadın Kolları ve İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmaya, tanıkların ifadelerinin okunmasıyla başlandı. Mahkeme heyeti, ifadelerin okunmasının ardından tutuklu sanık A.A.A.\'ya, hakkındaki suçlamaları sordu. A.A.A., \"Hakkımdaki suçlamalar kesinlikle doğru değildir. 31 yıllık eğitim ve öğretim hayatımda öğrencilerime kendi çocuklarım gibi baktım. Ben bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz değilim\" dedi.

A.A.A.\'nın avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartları uygulanarak, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, A.A.A.\'nın tutuklu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Kasım\'a erteledi.

SAADET ÖĞRETMENDEN FATMA ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR

Davayı takip etmek için Tokat\'a gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Davayı yakından takip edeceklerini belirten Özkan, olayın ortaya çıkmasını sağlayan Fatma öğretmene teşekkür etti. Özkan, \"Diyorum ki çocuklar, vatandır; karanlık ise ışığın yokluğudur. Çocuklarımızın hayatlarını karartan bu insanlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız. Bizler eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu çocukların geleceği nasıl aydınlık olabilir? Nasıl sağlıklı meslek sahibi olabilirler?\" diye konuştu.

\'İSTİSMARA SESSİZ KALMAYALIM\'

Böyle olaylara her yerde rastlamanın mümkün olduğunu kaydeden Özkan, şunları söyledi:

\"Dünyanın ve Türkiye\'nin her yerinde bu sorun var. Bizim burada yapmamız gereken çocukların sesini duyurmak. Okullardaki öğretmenlere sesleniyorum. Valilikler bununla ilgili genelgeler yayımlıyorlar. Devletin kademeleri bunlarla ilgili \'Çocuklarınızın başına, öğrencilerinizin başına böyle bir durum geldiğinde yetkili makamlara bildirin\' diyorlar. Yetkili makamlara bildirmediğinizde açıkça söylüyorum, bulundukları okullarda, kurumlarda, bulundukları yerlerde çocuklar bu durumu yaşıyorlarsa ve bu durumu bildirmiyorlarsa suç işliyorlar. Vatanlarına ihanet ediyorlar. Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Bizim bu memleketin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Çocukları görmezden, duymazdan gelmeyin, kendi mahkemenizi kurmayın. Bu ülkenin mahkemeleri, yargıçları var. Bu ülkenin bütün sisteminde çocukları koruyacak mekanizmalar ve yasalar var. Çocuklarımıza istismar bir felakettir, istismara sessiz kalmayalım. Lütfen bu çocukları hep birlikte koruyalım.\"

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır\'da (2)

MALKOÇ: ESKİDEN AZMI SAKLADINIZ KÜRTÇÜ KASETLERİ

Diyarbakır\'da, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumali Atilla ile Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre\'yi ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç daha sonra bir otelde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Katılımcılara kamu denetçiliği konusunda bilgi veren Malkoç, \"Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun görevi devlet ile vatandaş arasında çıkan sorunlarda, bu sorunları çözmektir. Biz halkın avukatlığını yapıyoruz. Vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. İdareye de verdiğimiz kararlarla yol gösteriyoruz, aklınıza hangi konu gelirse gelsin bu konularda yol gösteriyoruz. Cep telefonundan bile yazıp bize gönderebilirsiniz\"dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Milletvekili olduğu dönemlerde bölgeye geldiğini ve o dönemdeki anılarını anlatırken, \"Buralara gelirdim, o zamanlar kasetler yaygındı, arabasına kaset koyup Kürtçe türkü dinliyordu. Suçtu, azmı sakladınız kasetleri öyle değil mi ? Bir insanın kendi dilinde ana dilinde türkü dinlemesi, söz söylemesi niye suç olsun. İşte bu dönemde oldu bunlar. Bunların sayısını arttırmak mümkün. Kanunlar değiştikçe bunlar da yok oldu. Kanunlarla birlikte kamu denetçiliği kurumu da kuruldu. Kamu hizmetlerinde memnun olmadığınız eksik gördüğünüz her şeyde bize gelin biz çözüm arayalım\"diye konuştu.

Türkiye\'nin şuan da barış ve huzur içinde olduğunu vurgulayan Malkoç, \"Bu bölgede aynı şekilde savaşı çıkarmak isteyenler oldu. Geldiler buralarda hendek kazdılar, çukur kazdılar bomba koydular. Halkın huzurunu bozmaya çalıştılar. Anayasamız, kanunlarımız çok açık hangi düşünce, fikirden olursan ol. Düşünceni mi yaymak istiyorsun, teşkilatını mı kurmak istiyorsun. Gel kur, düşünceni yay ama eline silah aldığın, milletin huzurunu kaçırdığın zaman iş değişir onun kanunda karşılığı var. Elinde, belinde silah olmadan hangi düşünceyi anlatırsan anlat. Türkiye Suriye\'ye çevrilmek isteyenler oldu. Irak\'a çevirmek isteyenler oldu, Allah\'a şükür başta Cumhurbaşkınımız olmak üzere bütün idarecilerimiz ferasetle dirayetle buna direndi. Sizlerden Allah razı olsun, sizler zaten buna müsaade etmediniz \" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Malkoç ve beraberindeki heyet

-Yemeğe katılan kanaat önderleri

-Malkoç\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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