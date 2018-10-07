DHA YURT BÜLTENİ-15 

Kırıkkale’de \"Çocuklar İçeri Küfür Dışarı\" kampanyası sürüyor

Bölgesel Deplasmanlı Lig 6\'ncı Grup\'ta yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor; yöneticisi, futbolcusu ve taraftarıyla “Çocuklar İçeri... Küfür Dışarıö kampanyasını sürdürüyor.

Daha önce Kırıkkale Büyük Anadoluspor tarafından başlatılan ‘Küfüre Hayır’ kampanyası kapsamında sosyal medya ve billboardlara verilen ilanlar ile kampanyanın ses getirmesinin ardından maçlarda “Çocuklar İçeri... Küfür Dışarıö kampanyası başlatıldı. Kırıkkale’nin kendi sahasında bugün oynadığı Karapınar Belediye maçına kadınlar büyük ilgi gösterirken tribünlerde küfür edilmemesi dikkat çekti. Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencileri ellerindeki pankart ile maç öncesi stadyumda tur attı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Başkanı Harun Ulusoy maç öncesi yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak sezon öncesi ve maçlarımızda kesinlikle küfür istemiyoruz dedik. Maçlara daha çok kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelmesi ile futbolun kardeşlik ve dostluk havasında oynanmasını istedik. Desteklerini esirgemeyen ve küfüre karşı olan Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak’a çok teşekkür ederim. Küfürle mücadelemizden yılmadan sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kadınlarımızın ilgisine ve çocuklarımızın maça gelmelerine teşekkür ediyorum. Türkiye ye Kırıkkale olarak örnek olacağız inşallahö dedi.

Kırıkkale’nin 2-1 kazandığı maç sonunda taraftar adeta bayram havasında sevinçlerini yaşarken, karşılaşma süresince küfür edilmemesini mutlulukla karşıladıklarını açıkladılar.

Görüntü Dökümü:

------------

Maç öncesi detay görüntüler

Bayan öğrencilerle roportajlar

Kulüp başkanı Harun ulusoy ile röportaj

Kırıkkale büyük anadoluspor un pankart ve çocukla sahaya çıkışı

Futbolcuların maça gelen bayanlara çiçek atmaları

Maçtan ve tribünlerden görüntü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

===========================

Osmangazi Köprüsü\'nde \'Kömürcüler OSB\' eylemi



Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi\'ni (OSB) protesto etmek isteyen gençler, Osmangazi Köprüsü\'nün korkuluklarından sarkarak, açtıkları pankartla eylem yaptı. Eylemde 2 kişi, gözaltına alındı.

Dilovası\'nda faaliyet gösteren Kayapınar- Turgut Özal Mahalleleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği\'nin üyesi oldukları öğrenilen gençler, üzerinde \'Temiz bir hava için Kömürcülere hayır\' yazılı pankart açarak, Osmangazi Köprüsü\'nün kenarında bulunan korkuluklara çıktı. Burada kısa süreli eylem yapan gençler, kendilerini bulundukları yerden indirmek isteyen güvenlik görevlilerine de yetkili biri gelmezse atlayacaklarını söyledi.

Eylem sırasında güvenlik görevlileriyle konuşan gençlerden biri, \"İstemiyoruz, kömürcülerin buradan bir an evvel kalkması lazım. Her gün insanlar ölüyor. Yetkili birini buraya istiyoruz, yetkili gelmezse kendimizi aşağı atarız. Yetkili birini istiyoruz gelmezse canımıza kıyarız. Bir adım daha yaklaşmayın, bizim kötü bir niyetimiz yok. Size zarar vermeyiz ama Kömürcüler bize zarar veriyor. İnsanlar ölüyor\" dedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından eylem sona erdi. Köprü korkuluklarının diğer tarafına geçerek, eylemi gerçekleştiren 2 genç, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları eylem anı

-Köprü üzerinde polisin aldığı önlemler

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Mesut IŞIK/ GEBZE(Kocaeli),(DHA)

====================================

Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, Bodrum\'da son yolculuğa uğurlandı



Türk sinemasının ünlü isimleri Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan ile aynı filmde rol alan, kanser nedeniyle yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere (64), Bodrum\'da son yolculuğuna uğurlandı. Renklidere\'nin cenazesi, aynı hastalıktan kaybettiği eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

Aydın\'ın Söke ilçesinde, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Kamil Renklidere için bugün Muğla\'nın Bodrum ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Turgutreis Mahallesi\'nde bulunan Yalı Camii\'ndeki törene Kamil Renklidere\'nin oğlu Candaş Renklidere, oyuncu Sönmez Yıkılmaz ile arkadaşı yönetmen Ali Akalar, ailesi ve sevenleri katıldı. Kamil Renklidere\'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 2015 yılında göğüs kanserinden hayatını kaybeden eşi Zinnur Renklidere\'nin Yukarı Akçaalan\'daki mezarının yanında defnedildi.

\'Terzi Baba\' filmi ile 1998 yılında \'Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü\'nü alan Kamil Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol alıp, çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

Karaman\'da, 1 Ağustos 1954 yılında, dünyaya gelen Kamil Renklidere, 1979\'da Türkan Şoray\'ın \'Hazal\' isimli filminde rol alarak, sinemaya girdi ve yine aynı sene Kemal Sunal\'ın \'Umudumuz Şaban\' isimli filminde rol aldı. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışan Renklidere, 1986 yılında Erdal Özyağcılar ve Perihan Savaş\'ın başrollerini paylaştığı \'Hastane\' filmi ile yönetmenliğe başladı ve çok sayıda ünlü ismin filmlerini çekti. 1987 yılında Tarık Akan\'ın \'Çark\' isimli filminde de rol alan Renklidere, 1992- 1997 yıllarında ATV\'de şef yönetmenlik görevini üstlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kamil Renklidere\'nin fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazenin omuzlarda taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)

===================================

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü



BURSA\'da virajlı yolda kontrolünü kaybederek önündeki otomile çarpan motosiklet sürücüsü Turgut Arabacı (35) hayatını kaybetti.

Kaza, Çevre Yolu Bursa çıkış kavşağında meydana geldi. Turgut Arabacı, kullandığı 16 LF 735 plakalı motosikletiyle aşırı hız nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek önünde giden Ömer Müftüoğlu idaresindeki 16 JNP 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan Arabacı ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Turgut Arabacı burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından Ömer Müftüoğlu gözaltına alınırken, 2 çocuk babası Turgut arabacının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan motordan görüntü

-Kırılan kasktan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ölen Turgut Arabacının motorun önünü kaldırırken ve normal fotosu

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

================================================