DHA YURT BÜLTENİ 15

Çanakkale-Eceabat seferleri de durduruldu

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle durduruldu.

Kuzey Ege Denizi\'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınasının, öğleden sonra Çanakkale Boğazı\'nda da hissedilmesiyle birlikte, Gestaş firması saat 16.00\'dan itibaren Çanakkale-Eceabat arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bu nedenle Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluştu. Ulaşım ise Çanakkale- Kilitbahir arasında devam eden feribot seferleri ile sağlanabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Çanakkale\'deki feribot iskelesindeki araç yoğunluğu nedeniyle, sürücüleri boğazdaki bir başka geçiş güzergahı olan ve Gelibolu\'ya seferlerin yapıldığı Laspeki ilçesine yönlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

-Feribot iskelesi önünde oluşan araç kuyruğu görüntüsü.

-Boğazda sefer yapan feribotlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 20 saniye. 147 MB.

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Kadın doğum ve çocuk hastanesinde tatbikat heyecanı

AYDIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde, bomba ve yangın tatbikatı yapıldı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı tatbikatı hastanedeki hasta ve yakınları, heyecanla izledi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak yangın çıktı. Hastalar, sağlık ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaralılar, hastane bahçesinde sedyelerde ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. O sırada hastane bahçesinde şüpheli bir paket olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheli paketi patlattı. Yangın çıktığı ihbarı alındıktan sonra güvenli yerde oluşturulan kriz masasını ise hastane başhekimi Ferdi Güneş organize etti. Tatbikatı, hastanede bulunan hasta yakınları meraklı gözlerle izledi.

Başhekim Ferdi Güneş, \"Hastanemizin ikinci katında yangın çıktı. Daha sonrasında hastaların ve yaralıların yangın alanından tahliyesi oldu. Bahçede bulunan şüpheli pakette bomba imha ekibi tarafından imha edildi. Faydalı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tatbikattan görüntü

- Şüpheli paketin patlatılması

- Yaralıların tahliyesi ve Başhekim Ferdi Güneş\'in konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Sigara izmaritini dışarı atarken kaza yaptı

DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda sigara izmaritini dışarı atmaya çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdoğan Kaya idaresindeki 34 GG 9362 plakalı otomobil, sürücünün sigara izmaritini dışarı atmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Erdoğan Kaya\'nın eşi Ergül Kaya yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ergül Kaya tedavi altına alındı.

Erdoğan Kaya kaza anını anlatarak, \"Sigara içtim, camı açtım ve izmariti dışarıya atayım derken bariyere yanaşmışım orada da demek ki direksiyonu fazla kırmışım takla attık\" dedi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takla atarak ağaçlık alan düşen aracın görüntüsü

Emniyet ekiplerinin görüntüsü

Sürücü Erdoğan Kaya ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Giresun eski Emniyet Müdürü FETÖ\'den gözaltına alındı



Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- GİRESUN eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara\'da gözaltına alındı.

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Giresun eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ostim Organize Sanayi Bölgesi\'ne yapılan operasyonla yakalanan ve sahte kimlik taşıdığı belirtilen Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 Kasım 2011 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan Hikmet Bulak, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

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