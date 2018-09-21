DHA YURT BÜLTENİ 15

KAMERALARA GÖRÜNMEMEK İÇİN EMEKLEDİ

İZMİT\'te, kafenin açık bırakılan penceresinden içeri giren hırsız güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde emekleyerek kasaya yöneldi. Kasadan madeni paraları çalan hırsız daha sonra kuyumcu dükkanının camını kırarak 30 bin TL değerinde altın çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen hırsız yakalandı.

Önceki gün, İzmit Ömerağa Mahallesi\'nde bulunan bir kafe ve kuyumcuya hırsız girdi. Kafenin kasasında bulunan madeni paraları çalan hırsız, kuyumcu dükkanının ise camını kırıp içeri girerek 30 bin TL değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kafenin açık olan penceresinden içeri giren hırsız, yerde yavaş yavaş emekleyerek duvarın kenarına doğru gitti. Güvenlik kameralarına yakalanmadığını sanan hırsız duvara yanaştıktan sonra ayağa kalkıp kafenin kasasında bulunan bozuk paraları çaldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. İzmit Ömerağa Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonla A.K. yakalandı. A.K.\'nin çaldığı altınları İstanbul\'da bozdurduğu karşılığında 30 bin TL aldığı belirlenirken, para ele geçirildi. A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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YARDIM İÇİN GELEN SURİYELİLER KAVGA ETTİ



KİLİS\'te bir vakıf tarafından yapılacak para yardımından almak isteyen Suriyeli 2 kişi, bilinmeyen nedenle bıçak ve kemerle kavga etti.

Kavga, öğleden sonra Müslümanbey Mahallesi Hannan Özüberk Caddesi\'nde meydana geldi. Bir vakıf tarafından Suriyeli sığınmacılara nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Yardım yapılacağını duyan Suriyeliler, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği\'ne akın etti. Buradaki Suriyeli 2 genç bilinmeyen kavga etti. Gençlerden biri bıçak çekerken, diğeri ise pantolonundan kemerini çıkardı. Kavga eden gençleri, araya girenler ayırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kavga edenlerden görüntü

- Yardım için gelen Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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ATM\'DE UNUTULAN PARAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 46 yaşındaki market işletmecisi Halil Topçuoğlu, bir bankanın ATM\'sinde unutulan 4 bin TL\'yi polislerle birlikte sahibi Özcan Çevik\'e ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Parasına kavuşan Çevik, \"Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış\" diyerek, Topçuoğlu\'na teşekkür etti.

İncir işletmesi sahibi 53 yaşındaki Özcan Çevik, bugün saat 13.30 sıralarında bir bankanın Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Nazilli Devlet Hastanesi\'nin bahçesinde bulunan ATM\'sinden 5 bin TL para çekmek istedi. Ancak ATM limit nedeniyle sadece 4 bin TL çekebileceğini belirtti. Çevik, farkında olmadan bu rakamı onayladı. İşlemin ardından banka kartını alan Çevik, parasını almayı ise unuttu. Çevik\'in hemen arkasından gelen market işletmecisi Topçuoğlu, ATM\'nin haznesinde unutulan parayı fark etti. Ancak etrafta kimseyi göremedi. Bunun üzerine Topçuoğlu, durumu polise bildirdi. Polis, Çevik ile ATM\'nin önünde beklemeye başladı. ATM\'den para çekemediği için gittiği banka şubesinde hesabındaki paranın eksildiğini fark eden Çevik, telaşla tekrar ATM\'ye döndüğünde polisleri fark etti. Polis ekipleri, Topçuoğlu ile Çevik\'e ATM\'de unuttuğu parasını teslim etti. Tekrar parasına kavuşan Çevik, \"Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış. Başka biri olsa paramı alıp, gidebilirdi ama arkadaşımız tam tersini yaparak polisi aramış. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Polis ekiplerimize de minnettarım\" dedi. Çevik, Topçuoğlu\'nu bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, üniversitede okuduğunu öğrendiği oğlu için 200 TL harçlık verdi. Topçuoğlu, parayı almak istemese de Çevik\'in ısrarcı olması üzerine kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ATM\'den görüntü

-Parayı bulan Halil Topçuoğlu ile röp.

-Parasına kavuşan incir işletmesi bahibi Özcan Çevik ile röp.

-Polislerden görüntü

-Çevik\'in ATM\'de unuttuğu parasını bulan Topçuoğlu\'nun üniversite öğrencisi olduğunu öğrendiği oğluna harçlık yapması için 200 TL vermesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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DEĞİŞEN CİZRE\'NİN YENİ YÜZÜ

ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesi, terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, Dicle Nehri\'nin ıslah projesinin de tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüme kavuştu. Dicle\'nin her iki yakasında yapılan çevre düzenlenmesi ve ışıklandırma çalışmasıyla bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Irak\'ın kuzeyinden yakıt taşıyan TIR ve kamyonların geçişleri nedeniyle gündüzleri toz bulutu içerisinde kalan Cizre\'de, çevre yolunun açılmasıyla birlikte ağır tonajlı araçlar artık ilçe merkezine girmeden Silopi üzerinden Habur Gümrük Kapısı\'na ulaşabiliyor. Bu sayede tozdan kurtulan Cizre\'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kez de Dicle Nehri ıslah projesi ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yapıldı. Son günlerde sık sık boğulma vakalarıyla gündeme gelen Cizre\'de nehir ıslah projesi kapsamında, Dicle\'nin iki yakasında kıyılar ışıklandırılarak bölge rengârenk bir görünüme kavuştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ışıklandırmanın ilçeye ayrı bir renk kattığını belirterek, \"Dicle Nehri\'nin her iki yakasına renkli aydınlatma ışıkları ile şehre ayrı bir renk kattık. Dicle Nehri çevresi ve şehir merkezinde bulunan 22 cami minarelerine yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla kentimize estetik ve güzel bir görünüm kazandırdık\" dedi.

Görnütü Dökümü

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Işıklandırılmış Cizre ilçe merkezinden drone görüntüleri

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)-

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PEDALLAR \'OTOMOBİLSİZ ÇAYCUMA\' İÇİN DÖNDÜ

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, \'Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü\' kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kent Konseyi ve Çaycuma Bisiklet Topluluğu\'nun kent merkezinde düzenlediği etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Çaycuma Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı Nurdan Candan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye\'de de sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız ve çarpık şehirleşme gibi etkenlerin çevre sorunlarının artmasına neden olduğunu söyledi. Çevre kirliliği gerek havanın, gerekse suyun taşınabilir olması nedeniyle sınır tanımaz özellik taşıdığını ifade eden Candan, şöyle dedi:

\"1999 yılından bu yana Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde, 2001 yılından bu yana ise Türkiye\'de bu konularda kamuoyu duyarlılığını artırmak, otomobil kullanımının azalması için farkındalık yaratmak ve halkın etkin katılımını sağlamak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü yapılıyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta çerçevesinde, dünyanın dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu turu bu kapsamda planlamış bulunmaktayız. İlçemizde son yıllarda yapılan düzenlemelerle otomobilsiz kent yolunda büyük adımlar atıldı. Yapılan bisiklet yolları, yayalaştırılmış alanlarla Çaycuma bölgenin bu alandaki lideri konumuna geldi. Biz de hem belediyemizin bu alandaki çalışmalarına destek vermek, hem de küresel ölçekteki bu soruna dünyadaki tüm duyarlı insanlarla birlikte ses vermek için bir araya geldik.\"

Konuşmaların ardından her yaştan bisiklet tutkunu, şehir turu attı. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu yaklaşık 3 kilometre sürdükten sonra Yalı Caddesi\'nde sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Grubun toplantısı

-Konuşmalar

-Bisiklet turundan detaylar

Süre: (4.14) Boyut: (72 MB)

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)