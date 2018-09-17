DHA YURT BÜLTENİ 15

Bilecik\'te sel suları bahçe duvarını yıktı

BİLECİK\'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak Bilecik kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Vatandaşlar da ev ve işyerlerini basan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak\'taki bir evin bahçe duvarı da sel suları nedeniyle yakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde;

-Yıkılan bahçe duvarının,

-Göle dönüşen sokağın,

-Vatandaşların suları tahliye çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS BİLECİK,(DHA)

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Kayıp kişinin cesedi, yayılan kokudan bulundu

ADANA\'da, eşinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Bozkurt\'un (33) cansız bedeni, metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak\'ta meydana geldi. Sokağa yayılan kötü koku üzerine, kokunun kaynağını arayan mahalle sakinleri, metruk bina içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, cesedin dün kayıp başvurusunda bulunulan Ali Bozkurt\'a ait olabileceğini değerlendirdi. Polis tarafından evinden alınarak olay yerine getirilen Bozkurt\'un eşi, cesedi teşhis etti. 4 gündür eve gelmediği öne sürülen Bozkurt için dün kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen Bozkurt\'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Bozkurt\'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Polislerin inceleme yapmasından görüntü

- Polisleri izleyen vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'30\" - BOYUT: 227 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Kasası yüksek olan TIR, vapurda sıkıştı



TOPÇULAR-Eskihisar arasında sefer yapan İDO\'ya ait arabalı vapurda bulunan TIR, kasasının yüksekliği nedeniyle inişi sırasında vapurda sıkıştı.

Topçular\'dan akşam saatlerinde Eskihisar\'a hareket eden İDO\'ya ait arabalı vapura giriş yapan 16 KKH 89 plakalı TIR, saat 22.50 sıralarında iniş yaptığı esnada kasasının yüksekliği nedeniyle vapurda sıkıştı. Olay esnasında vapurda yüksek bir sesin duyulduğu öğrenildi. Durumun İDO\'ya bildirilmesi üzerine arabalı vapura İDO\'ya bağlı ekipler sevk edildi. TIR\'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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- TIR\'ın arabalı vapurda sıkışma görüntüleri

Haber: Ersan SAN / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta fabrika yangını (4)

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş\'ta akşam saatlerinde tekstil fabrikasında başlayan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren çabasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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