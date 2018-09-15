DHA YURT BÜLTENİ 15

TRABZON\'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPANDI

TRABZON\'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle havalimanın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu\'nda araçlar göle denen yolda güçlükle ilerledi, trafikse aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanı da geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Bazı uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı\'na yönlendirildi.

Kentte, akşam saat 20.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile işyerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, Trabzon Havalimanı\'nın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu\'nda araçlar göle denen yolda zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkânlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle kentte bazı caddelerdeki trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Büyükşehir belediyesine ait çok sayıda iş makinesi su birikintisi olan bölgelere sevk edildi. Etkili yağış sonucu, sahil yolu üzerinde yer alan bazı düğün salonlarında su baskınları yaşandı. Düğün salonu içerisinde dolan su, salon yetkililerince tahliye edilmeye çalışıldı.

HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Trabzon Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatıldı. Pegasus ve THY\'ye ait uçakların Ordu- Giresun Havalimanı\'na yönlendirildiği belirtildi.

METEOROLOJİ\'DEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışın doğu ilçelerine doğru etkisini sürdüreceğini bildirdi, vatandaşların da olası bir taşkın durumuna karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağış görüntüsü ve şimişek çarpması

Göle dönen yolların görüntüsü

Yollarda araçların görüntüleri

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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HASTANEDEKİ YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatında binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil ekiplerinin katıldığı yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, hastane personeline, yangın ve yangına müdahale konularında bilgi verildi. Senaryo gereği hastanede çıkan yangına AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sebebiyle binayı terk edemeyenler öncelikle itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. İtfaiye merdiveninin ulaşamadığı katlarda mahsur kalanlar ve yaralı bir kazazede ise AFAD ekipleri tarafından binada yangının ulaşmadığı cepheden kurtarma liberatörü ve sedye yardımı ile kurtarıldı. Bina önünde hazır bekleyen UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kazazedeler ambulansa alınarak diğer hastanelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde binada kimsenin kalmadığının anlaşılması ile tatbikat sonlandırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta hastane personeli de olası bir yangına karşı bilgilendirildi.

Görüntü Dökümü

Ekiplerin hastaneye gelişi

Kurtarma çalışmalarından detaylar

Süre: (1:54) Boyut: (213 MB)/

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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KAHRAMANMARAŞ\'TA \'DÜNYANIN EN BÜYÜK DONDURMA TOPU REKORU\'

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin aralarında Alpedo\'nun da bulunduğu dondurma firmalarıyla organize ettiği 2\'nci Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, 2 ton ağırlığındaki \'Dünyanın en büyük dondurma topu\' rekoruyla başladı. Rekorun tescillenmesinin ardından 2 tonluk külah dondurma, festivale katılanlara ikram edildi.

Festival, Müftülük Meydanı\'ndan hareket eden kortej yürüyüşüyle başladı. Valilik önündeki festival alanında son bulan yürüyüşün ardından kesilen kurdele ile festivalin açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli İmran Kılıç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç birer konuşma yaptı. Daha sonra festivale katkı veren dondurma firmalarının sahiplerine plaket takdim edildi.

2 TONLUK KÜLAH DONDURMA

Programın devamında Dünya Erkek Rekorları kapsamında festivale katılan dondurma firmalarınca yapılan 2 ton ağırlığında, 171 santimetre çapında \'Dünyanın en büyük dondurma topu\' rekoru denemesi yapıldı. Vinç yardımıyla kamyondan çıkarılan 2 tonluk külah dondurma, Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi.

Rekorun kırılmasıyla birlikte dev dondurma, satırlarla kesilip külahlara konularak festivale katılanlara ikram edildi.

ALPEDO\'DAN FESTİVALE ÖZEL ŞOV

Festivalde yer alan dondurma firmalarından Alpedo Kervanhan Dondurma, festivale özel şovlar hazırladı. Kortej yürüyüşüne yıllar önce kullanılan seyyar dondurma arabalarıyla katılan Alpedo Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve ekibi, stantlarında davetlilere özel dondurma şovları yaptı. Standı ziyaret edenlere dondurma ikram edilirken, dondurma ustalarının kaşıklarındaki dondurmaları almak hiç de kolay olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dev dondurmanın kamyondan çıkarılması

- Dondurmanın taşınması

- Kortej yürüyüşü

- Yürüyüşten detay

- Kurdele kesilmesi

- İstiklal Marşı

- Bekir Kılıç\'ın konuşması

- İmran Kılıç\'ın konuşması

- Bayram Öz\'ün konuşması

- Sami Kervancıoğlu\'na plaket verilmesi

- Orhan Kural\'ın rekoru tescillemesi

- Dondurma ikramı

- Dondurma şov

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 803 MB

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SOSYAL MEDYADAKİ ‘KÖPEK KESİLDİ’ İDDİALARINA YALANLAMA

ANTALYA’nın Alanya ilçesindeki bir otelin restoranında köpek eti servis yapıldığı iddiasıyla ilgili sosyal medyada yayılan paylaşımlar, Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü tarafından yalanlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, \"Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok\" dedi.

Son günlerde sosyal medyada Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelin restoranında köpek eti servis edildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Bir turistin cep telefonuyla çektiği söylenen görüntü sosyal medyada yayılırken, 2 otel çalışanının yere yatırdıkları bir hayvanın derisini yüzdüğü anlar görüntüde yer aldı. Görüntüde kesilen hayvanın köpek olduğu öne sürülürken, olayla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne şikayette bulunulduğu ve numune alındığı belirtildi.

‘BİLGİLER TAMAMEN YANLIŞ’

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rüzgar açıklamasında, “İddiaları sosyal medyadan üzülerek okudum. Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok. Zaten videodaki yer de otel bahçesi değil, bir inşaat alanı. Orada kesilen de köpek değil, bir adak kurbanlık hayvan\" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal medyada paylaşılan görüntü

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya), (DHA)

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