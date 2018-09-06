DHA YURT BÜLTENİ 15

1)İSMET BADEM HAYATINI KAYBETTİ (1)



Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale\'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Badem\'in vefat haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından duyurdu. Burçin Badem, \"Maalesef Babam İsmet Badem\'i Kaybettik! Babam İsmet Badem\'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale\'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız\" ifadelerini kullandı. İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı. Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, \"Dostlarla Çan-Biga Turu\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü

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İsmet Badem in son paylaşımı SPOR SERVİSİ tarafından geçilecek

ÇANAKKALE,(DHA)

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2)OSMANİYE\'DE YANGIN; MAHALLE BOŞALTILDI

OSMANİYE\'de, ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Aydınlar Mahallesi, tahliye edildi. Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalındaki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yayılabileceği Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Aydınlar Mahallesi boşaltıldı. Jandarma ekipleri, girişine barikat kurulan mahalleye görevliler dışında araç girişine izin vermiyor. Öte yandan civar köylerdeki camilerden ilçe sakinlerine, yangına müdahale eden ekiplere yardım etmeleri konusunda anonslar yapılıyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık ormanlığın zarar gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Çıkan dumanlar

- İtfaiye araçlarının gelişi

- Helikopterle yangına müdahale edilmesi

- Genel görüntüler

SÜRE:01\'35\" BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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3)HATAY\'DA ORMAN YANGINI

HATAY\'ın Arsuz ilçesinde ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Haymaseki Mahallesi\'ndeki büyükbaş çiftliğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki çam ağaçlarına sıçradı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, iş makineleri ve 50 işçi müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada yangında 1 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen alevlerin kontrol altına alındığını belirterek, \"Yangın ihbarı alınır alınmaz bölgeye ekiplerimizle müdahale ettik. Alevler şu an için kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çıkan dumanlar

- Helikopterle yangına müdahale edilmesi

- İtfaiye araçlarının gelişi

- Genel görüntüler

SÜRE:01\'02\" BOYUT: 114 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

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4)KLİMA YANGINI KORKUTTU

ANTALYA\'da bir evde klimanın iç ünitesindeki arıza nedeniyle çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2129 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hasan Ü.\'ye ait dairede çalışır haldeki klimanın iç ünitesi saat 15.00 sıralarında alev aldı. Daireden duman yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine müdahale etti. Dairenin içindeki yangını söndüren ekipler, daha sonra dumanı tahliye etti. Olay sırasında evde bulunan iki çocuğun polis ekiplerince çıkartıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye erlerinin balkonda görüntüsü

- Zarar gören klima ünitesinin görüntüsü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Binadan çıkan itfaiye erlerinin görüntüsü

99 MB /// 00.49ö (HD)

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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5)ERBAA\'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bir çok evi su bastı. İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur ve dolu su baskınlarına sebep oldu. Ahmet Yesevi Mahallesi Ilgaz Sokak’ta sel suları 4 otomobili cadde boyunca sürükledi. Mahallede ikamet eden Ahmet Yılmaz, evinin önündeki otomobilini bahçe hortumuyla Doğalgaz borusuna bağlayarak sürüklenmesini engelledi. Aynı mahalledeki evlerin bazıları pencerelerine kadar suyla doldu. Sağanak yağmur ve dolu D-100 Karayolunda trafiğin aksamasına sebep oldu. İlçe genelinde tellerin kopması sebebiyle bir süre elektrik kesintisi meydana geldi. Belediye ekipleri evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan görüntüler

-Selden görüntüler

-Evleri su basması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-

(360 MB HD Görüntü)

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6)KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE DEVİR TESLİM TÖRENİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan’ın atanmasından sonra devir teslim töreni yapıldı. Eski Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, görevini yeni Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan\'a teslim etti.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarının Resmi Gazete\'de yayımlanmasının ardından, Kırıkkale Üniversitesi\'nde devir teslim töreni düzenlendi. Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde görevi teslim alan yeni Rektör Ersan Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın takdiriyle yeniden yuvasına döndüğünü söyledi.

Kırıkkale\'de büyüdüğünü belirten Rektör Aslan, \"Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle rektör olarak 6 yıllık aradan sonra yuvama, aileme tekrar dönmüş oldum. Takım çalışmasına her zaman önem verdim burada da önem vereceğiz. Müsteşarlığımız döneminde kamu, üniversite, sanayi işbirliği mevzuatı konusunda düzenlemeler yaptık, şimdi uygulama zamanı. Dolayısıyla her beraber yürümek yetmez koşacağız. Önümüzdeki günlerde verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum\" dedi.

Prof. Dr. Ekrem Yıldız ise, 8.5 yıldır bu görevi yürüttüğünü söyleyerek, göreve yeni başlayan Prof. Dr. Ersan Aslan\'a başarılar diledi. Ardından eski ve yeni rektörler arasında çiçek ve çeşitli hediye takdimi yapıldı.

Görüntü dökümü:

-Rektör Aslan\'ın gelişi

-Devir teslim töreni

-Konuşmalar

-Detay

KIRIKKALE/DHA

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7)TANEM SİVAR\'IN KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENMESİYLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu K.Ü.\'nün (Kaan Ünveren) (54) 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Hakim, olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

Marmaris\'in turistik Bozburun Mahallesi\'nde 7 Kasım 2017\'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana\'nın \'Jango\' ve \'Pamuk\' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu K.Ü., geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan K.Ü., 22 Kasım 2017\'de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık K.Ü.\'yü serbest bıraktı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana\'nın şikayetçi olduğu K.Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık K.Ü.\'nün, Türk Ceza Kanunu\'nun 151/2 maddesi kapsamında \'mala zarar verme\' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

Davanın ikinci duruşması bugün Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Dava için hayvanseverler ve Dirvana ailesinin yakın dostları ile İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz da adliyeye geldi. İstanbul Barosu ve Baro\'nun Hayvan Hakları Komisyonu adına avukatlar Yasemin Babayiğit, Harika Kocacık ve Beliz Özkan Sunucu, duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık K.Ü., suçlamaları kabul etmedi. K.Ü.\'nün mahkemeye bildirdiği tanık da hiçbir şey bilmediğini söyledi. Bunun üzerine tanıklığı düşürüldü. Hakim, 25 Kasım 2018 günü bilirkişi heyetinin, olay yerine inceleme yapmasına karar verdi. Duruşma 25 Aralık 2018 tarihine ertelendi.

Adliyeden ayrılan sanık K.Ü., kameralara açıklama yapacağı sırada bir kadın \"Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Vicdanın olsun, niye böyle yapıyorsun\" dedi. Bunun üzerine aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. K.Ü., avukatıyla birlikte, sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla adliyeden ayrıldı.

Duruşma öncesi açıklama yapan Tanem Sivar, \"Uzun bir sürecin içindeyiz. Halen kanıtlar inceleniyor ve şahitler dinleniyor. Toplum için doğru karar verileceğine inanıyoruz. Hayvana şiddetle ilgili cezaların artırılması için kampanyamız çok yoğun devam ediyor. Bu kişilerin ne kadar zarar verdiklerini göstermeye çalışıyoruz. Biz payımıza düşeni yapıyoruz. İlk günkü gibi acımızı paylaşan ve destek olanlara teşekkürler\" dedi.

Edhem Dirvana ise, \"Asıl gerekli olan eğitim. Eğitim şart. Bu tür suçları işleyenleri, küçük yaştan itibaren eğiterek düzeltebilirsiniz. Belli bir yaştan sonra eğitim fayda etmiyor. Hapis cezası da eğitmiyor. İnsanları küçük yaşta hayvan ve canlı sevgisiyle büyütmeliyiz. Tecavüzcülerin, hayvan ve insana şiddet gösterenlerin toplumdan ayıklanması lazım. Bizim canımız çok yandı. Bundan sonra başkasının canı yanmasın diye mücadele veriyoruz. Bu dava ile ibretlik bir ceza çıkması için ilgileniyoruz. Hiçbir şey bizim yaşadığımız acıları ve kayıpları ortadan kaldırmıyor. Ama adalet sistemine sonsuz güveniyoruz. Türk adaleti yavaş işler ama mutlaka işler ve tecelli eder. Adalet sistemin hızlanması gerekiyor. Mağdurun süreçte daha da mağdur olduğu bir durum kabul edilemez. Suçlu, bir mağduriyet yaşatmak için uğraşıyor. Bu mağduriyet artınca ekmeğine yağ sürülüyor. Geç gelen adalet adalet değildir, hızlı olmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Tanem Sivar ve Edhem Dirvana\'nın avukatları eşliğinde adliyeye gelişi

- Adliyede davayı bekleyenler genel görüntü

- Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile mahkeme öncesi röportaj

- Çiftin, adliye içine destek verenlerle girmesi

- Edhem Dirvana ile mahkeme sonrası röportaj

- Sanık K.Ü.\'nün mahkeme çıkışı bir kadınla sözlü atışması genel görüntü

(Toplam: 7 dakika 36 saniye-549 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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