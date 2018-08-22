DHA YURT BÜLTENİ 15

Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 272 yaralı (EK)

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 56 ÖLÜ, 272 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4\'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya\'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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Tunceli\'de patlama 1 kadın ağır yaralı / GÖRÜNTÜYLE BİRLİKTE

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasırndaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü\'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş\'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ\'a sevk edildi. Gönül Parlak\'ın İstanbuil\'da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli\'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç\'in akrabası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilmesi (ELAZIĞ)

Haber: TUNCELİ,(DHA) - Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Savaştan kaçan çocuk Afyon Kalesi’nden düşerek öldü

AFGANİSTAN\'daki savaştan ailesiyle kaçarak Afyonkarahisar\'a gelen Ali Rahmani (13), arkadaşlarıyla çıktığı Afyon Kalesi’nden düşerek öldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın tarihi Afyon Kalesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Afganistan\'daki savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Afyonkarahisar\'a yerleşen Ali Rahmani, arkadaşlarıyla gezmek için geldiği Afyon Kalesi’nde surlara çıkarak oynamaya başladı. Ayağı takılınca dengesini yitiren Rahmani, 226 metre yüksekliğindeki kalenin batı tarafından düştü. Rahmani\'nin beraberindeki çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri başta olmak üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediye itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler geldi.

CANSIZ BEDENİ 150 METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU

Olay yerine ilk gelen Afyonkarahisar Belediyesi Arama Kurtarma Servisi (AKS) ekibi, çocuğun düştüğü bölgeye çıkarak arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler kısa sürede Rahmani\'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre yükseklikte ağaçlık alanda buldu. Rahmani’nin cenazesi, 2 saatte bulunduğu yerden indirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaleden detay

-Olay yerindeki ekiplerden detay

-Ekipler kaleden inerken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Trabzon\'da orman yangını, 3 saatte söndürüldü

TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, vatandaşların da yardımıyla 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18:30 sıralarında Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi\'nde çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda belirlenemeyen nedenden dolayı çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti. İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol yapıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın gündüz görüntüsü

Yangın gece detayları

Yangın söndürme çalışmaları

Vatandaşların müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi

BARTIN’da otomobilin çarpması sonucu beyin travması geçiren karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Bartın- Kumluca yolu üzerinde 2 yaşındaki karaca yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobil sürücüleri, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Jandarmanın durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelip, yaralı karacayı alarak, Bartın\'da veterinere götürüldü. Beyin travması geçiren karaca tedavi edildi.

Veteriner Tolga Kandıralı, otomobil çarpması sonucu yaralanan karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak bir süre gözlem altında tutulacağını söyledi. Tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nün bakım merkezinde müşaade altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı karacanın görüntüsü

-Karacanın tedavi edilmesi

-Zeynep’in ağlaması

SÜRE: 2.03 - BOYUT: 228 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı



ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar Akseki ve Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 19.45 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 31 AB 780 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Şimşek\'in kullandığı 06 FT 9981 plakalı otomobil ile arkasındaki Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görüp yardım etmek için duran üç araçta birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralananlardan Elif Şimşek ve Serpil Şimşek Akseki Devlet Hastanesi\'ne, Serkan Kahveci (37), Sibel Genç Kahveci (37), Deniz Özgü Yılmaz (21), Yaren Ezgi Yılmaz (18), Nurcan Yılmaz (47), Hatice Evli Alioğlu (54), Oğulcan Bektaş (12), Metin Mermer (54) ve Tolga Akyol (25) Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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